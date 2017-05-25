Красная жидкость на самом деле не кровь. И еще 4 факта о мясе, которые вы не знали

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всех нас учили, что на рынке обязательно нужно искать парное мясо, а перед тем, как его жарить, нужно тщательно вымыть под краном. Но верно ли это? AdMe.ru собрал для вас 5 популярных мифов о мясе, которые давным-давно пора развенчать.

Мытье не удаляет бактерии с мяса

Принято считать, что мытье удаляет вредные бактерии с поверхности мяса. На самом же деле даже самая сильная струя воды не убьет опасные микроорганизмы, а вот риск «разбрызгать» их на поверхность мойки и заразить другие продукты очень велик. Впрочем, удалить осколки костей, оставшиеся после разделки туши, можно как раз промыв мясо. Внутри отруба мясо абсолютно стерильно, а высокая температура, необходимая для приготовления, без труда уничтожает все возможные бактерии, живущие на поверхности куска.

Жидкость, вытекающая из мяса, — это не кровь

Несмотря на красный цвет, жидкость, вытекающая из мяса, в основном состоит из воды. Цвет же ей придает белок миоглобин, который и отвечает за цвет. Именно миоглобин меняет цвет мяса во время кулинарной обработки: содержащееся в нем железо окисляется, и приготовленный стейк становится серым.

Парное мясо не лучшее

Если приготовить мясо сразу после разделки туши, то оно получится жестким и, что называется, резиновым. Чтобы стейк был сочным и мягким, мясо нужно выдержать как минимум 2–4 часа: за это время мышечные волокна размягчатся.

Телятина не во всем полезнее говядины

Принято считать, что телятина не только больше подходит для диетического питания, но и в целом полезнее, чем говядина. На самом же деле калорийность нежирной говядины и телятины примерно одинакова, а вот содержание холестерина в телятине заметно выше. Кроме того, у говядины более насыщенный вкус, а вот телятина, как правило, довольно водянистая.

Обжарка на сильном огне не «запечатывает» мясо