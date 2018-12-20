Кондитеры британского королевского двора поделились рецептом рождественского имбирного печенья

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Королевские кондитеры готовят тысячи пирогов, сладостей и канапе для приемов, проводимых во дворце в течение всего года, но Рождество — особенное время. И фаворитом среди праздничных десертов является рождественское имбирное печенье. На официальном сайте британской королевской семьи кондитеры Ее Величества Елизаветы II рассказали о том, как испечь это красивое и вкусное рождественское лакомство.

AdMe.ru придерживается мнения, что заниматься кулинарным творчеством под рождественские мелодии, когда по дому разносится запах пряностей, - это идеальный план для зимнего вечера. Мы непременно опробуем рецепт кондитеров британского королевского двора и хотим заразить этой идеей наших читателей.

Необходимые продукты

Технология приготовления

Рекомендации кондитеров, советы по декору

Один из шеф-поваров королевского двора акцентирует внимание на том, что лучше дать тесту «отдохнуть». Поэтому здорово, если у вас есть возможность приготовить тесто накануне вечером и дать ему вылежаться ночью, а к выпечке приступить уже на следующий день.

Вы также можете сразу раскатать тесто, вырезать фигурки и положить их в морозильник на час. Это гарантирует, что печенье хорошо сохранит свою форму.