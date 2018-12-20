Кондитеры британского королевского двора поделились рецептом рождественского имбирного печенья
Королевские кондитеры готовят тысячи пирогов, сладостей и канапе для приемов, проводимых во дворце в течение всего года, но Рождество — особенное время. И фаворитом среди праздничных десертов является рождественское имбирное печенье. На официальном сайте британской королевской семьи кондитеры Ее Величества Елизаветы II рассказали о том, как испечь это красивое и вкусное рождественское лакомство.
AdMe.ru придерживается мнения, что заниматься кулинарным творчеством под рождественские мелодии, когда по дому разносится запах пряностей, - это идеальный план для зимнего вечера. Мы непременно опробуем рецепт кондитеров британского королевского двора и хотим заразить этой идеей наших читателей.
Необходимые продукты
На 10 штук диаметром 50 мм потребуется:
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200 г самоподнимающейся муки
Самоподнимающаяся мука — это смесь муки высшего сорта, разрыхлителя и соли, обеспечивающая выпечке пышность. Ее можно приготовить по рецепту: просеять в большую миску 1 стакан (150 г) муки, смешать с 1,5 ч. л. разрыхлителя теста и добавить 1/4—1/2 ч. л. соли.
- 1 ч. л. молотого имбиря
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1 ч. л. смеси специй.
Чтобы приготовить смесь специй в домашних условиях, смешайте 3 ст. л. молотой корицы, 1 ч. л. молотого душистого перца, 1 ч. л. молотой гвоздики, 1/2 ч. л. молотого мускатного ореха и 1/2 ч. л. молотого кардамона. Смесь поместите в герметичный контейнер или стеклянную банку и используйте для приготовления печенья, пряников и другой выпечки.
- 100 г сливочного масла (80 % жирности и выше)
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75 г мелкокристаллического коричневого сахара
В идеале подойдет темно-коричневый мягкий сахар (Dark Brown Soft Sugar), который используют для выпечки имбирных пряников и бисквитов.
- 25 г сахара-песка для обсыпки
- 45 г молока
- глазурь для украшения
Технология приготовления
- Просейте вместе муку и специи, добавьте нарезанное кубиками масло и перетрите в крошку кончиками пальцев.
- Добавьте молоко и замесите тесто. Заверните в пищевую пленку и дайте тесту «отдохнуть» как минимум 2 часа (в идеале оставить на ночь).
- Предварительно разогрейте духовку до 180°.
- Раскатайте тесто примерно до 3 мм и вырежьте фигурки. Застелите противень жиронепроницаемой бумагой или силиконовым ковриком и разместите на нем ваше будущее печенье. Посыпьте небольшим количеством гранулированного сахара, выпекайте при 180° до готовности.
- Перед тем как украшать печенье, дайте ему полностью остыть.
Рекомендации кондитеров, советы по декору
Один из шеф-поваров королевского двора акцентирует внимание на том, что лучше дать тесту «отдохнуть». Поэтому здорово, если у вас есть возможность приготовить тесто накануне вечером и дать ему вылежаться ночью, а к выпечке приступить уже на следующий день.
Вы также можете сразу раскатать тесто, вырезать фигурки и положить их в морозильник на час. Это гарантирует, что печенье хорошо сохранит свою форму.
Остывшее печенье украшают глазурью. На печенье можно написать имена ваших родных, друзей или гостей: любому будет приятно получить такой персональный рождественский подарок.
Также в печенье, до того как вы поставите его в духовку, можно сделать дырочки, чтобы затем пропустить через них ленту и повесить вкусняшку на елку в качестве украшения.
А вы делаете традиционную рождественскую выпечку? Поделитесь с нами своими рецептами и опытом.