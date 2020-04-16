Кондитеры Елизаветы II поделились рецептом любимого пасхального печенья королевы

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Повара и кондитеры Ее Величества Елизаветы II славятся своими кулинарными талантами. На официальном сайте британской королевской семьи они поделились рецептом пряного пасхального печенья. Благодаря пошаговому мастер-классу от королевских кондитеров испечь его получится даже у тех, кто не силен в кулинарии.

Мы в AdMe.ru любим изысканную выпечку и непременно опробуем несложный рецепт кондитеров британского королевского двора. Хотим заразить этой идеей и своих читателей.

Ингредиенты

Для печенья: 350 г муки;

5 г соды;

10 г молотого имбиря;

5 г корицы;

125 г сливочного масла (80 % жирности и выше);

175 г мелкокристаллического коричневого сахара;

1 яйцо;

60 г светлой патоки, которую можно заменить медом, кукурузным или кленовым сиропом. В крайнем случае вместо патоки можно использовать обычный сахарный сироп. Для глазури: 2 яичных белка;

600 г сахарной пудры;

пищевой краситель на ваш выбор.

Технология приготовления

Смешайте в миске муку, соду и специи. Добавьте нарезанное кубиками масло и перемешайте до образования крошки. После этого добавьте сахар.

В полученную смесь добавьте яйцо и светлую патоку и замесите тесто.

Раскатайте тесто до толщины 5 мм и с помощью формочек вырежьте печенье желаемой формы.

Положите будущее печенье на антипригарный коврик или пергаментную бумагу и запекайте на средней полке в разогретой до 170 ºС духовке в течение 12–15 минут. Готовое печенье должно быть золотистого цвета и сохранять свою форму при прикосновении.

После того как печенье полностью остынет, украсьте его глазурью. Для приготовления глазури взбейте 1 яичный белок и 600 г сахарной пудры до однородной массы. Если приготовленная смесь чрезмерно загустеет, добавьте дополнительный белок.

Покрытое глазурью печенье украсьте по своему вкусу. Приятного вам чаепития!