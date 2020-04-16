Кондитеры Елизаветы II поделились рецептом любимого пасхального печенья королевы
Повара и кондитеры Ее Величества Елизаветы II славятся своими кулинарными талантами. На официальном сайте британской королевской семьи они поделились рецептом пряного пасхального печенья. Благодаря пошаговому мастер-классу от королевских кондитеров испечь его получится даже у тех, кто не силен в кулинарии.
Мы в AdMe.ru любим изысканную выпечку и непременно опробуем несложный рецепт кондитеров британского королевского двора. Хотим заразить этой идеей и своих читателей.
Ингредиенты
Для печенья:
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350 г муки;
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5 г соды;
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10 г молотого имбиря;
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5 г корицы;
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125 г сливочного масла (80 % жирности и выше);
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175 г мелкокристаллического коричневого сахара;
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1 яйцо;
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60 г светлой патоки, которую можно заменить медом, кукурузным или кленовым сиропом. В крайнем случае вместо патоки можно использовать обычный сахарный сироп.
Для глазури:
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2 яичных белка;
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600 г сахарной пудры;
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пищевой краситель на ваш выбор.
Технология приготовления
Смешайте в миске муку, соду и специи. Добавьте нарезанное кубиками масло и перемешайте до образования крошки. После этого добавьте сахар.
В полученную смесь добавьте яйцо и светлую патоку и замесите тесто.
Раскатайте тесто до толщины 5 мм и с помощью формочек вырежьте печенье желаемой формы.
Положите будущее печенье на антипригарный коврик или пергаментную бумагу и запекайте на средней полке в разогретой до 170 ºС духовке в течение 12–15 минут. Готовое печенье должно быть золотистого цвета и сохранять свою форму при прикосновении.
После того как печенье полностью остынет, украсьте его глазурью. Для приготовления глазури взбейте 1 яичный белок и 600 г сахарной пудры до однородной массы. Если приготовленная смесь чрезмерно загустеет, добавьте дополнительный белок.
Покрытое глазурью печенье украсьте по своему вкусу. Приятного вам чаепития!
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