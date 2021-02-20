Как выглядит школьная еда в 20 странах. Глядя на некоторые фото, мы даже чуточку позавидовали

Школьная столовая — это, возможно, не самое яркое воспоминание из детства. Но вид подносов с едой неизменно вызывает легкий приступ ностальгии. Поэтому нам стало любопытно, чем же сейчас кормят школьников в разных регионах мира. Тем более что где-то обеды ученикам предлагаются бесплатно, в иных же странах — только за деньги.

Мы в AdMe.ru решили просмотреть посты пользователей в сети и выяснить, как выглядит школьная еда в разных уголках планеты.

Чапел-Хилл (Северная Каролина, США)

Шелби (Огайо, США)

«Моя любимая часть — это клубничные пирожки. Одна упаковка стоит $2–3, но ее можно получить в награду от учителей». © DjFly21 / Reddit

Штат Вашингтон (США)

«Школа моего сына разрешает родителям приходить в столовую, чтобы перекусить вместе с детьми. Этот обед обошелся мне в $4».

Гонконг

«В нашей школе есть салатный бар, специальное меню от шеф-повара, суши-бар и кафе. Ученики и родители долго требовали улучшить качество еды — и вот результат. И стоит такой набор недорого: $ 4,51». © spectatoor / Reddit

Китай

Шотландия

«Это обед в маленькой частной школе в Шотландии». © axemp / Reddit

Южная Корея

Вьетнам

Румыния

«В Румынии обычно обедают в 3–4 часа дня. Поэтому в школе детям выдают только легкий перекус». © andyv / Reddit

Колумбия

Япония

«Школьные обеды в Японии платные. Деньги вносишь раз в месяц. Получается примерно $ 30». © pubgscrubby / Reddit

Сингапур

Германия

«Еда в школьных столовых платная. Но стоят блюда недорого: $ 1–5. Некоторые ученики приносят сэндвичи из дома».

Финляндия

«Все школьные обеды в Финляндии бесплатные». © apinanaivot / Reddit

Швеция

«Забыл упомянуть, что обед бесплатный, и я могу съесть столько порций, сколько захочется». © a_swedish_herring / Reddit

Франция

«Школьные обеды во Франции — очень важная штука. Выбор блюд меняется каждый день. А еще здесь не принято подавать молоко к пище. Обычно трапезу запивают водой».

Великобритания

«Учусь в обычной государственной школе в Великобритании. Вы бы видели, какие изысканные блюда нам предлагают в местной столовой. Морские гребешки, ризотто с осьминогами, морской окунь с гарниром из маринованных овощей. При этом стоит это все порядка $ 3,15. На фото — половинка баклажана с курицей масала».

Словакия

«В Словакии при школах есть кафетерии, где можно купить горячую и холодную еду. Обед обязательно начинается с супа. На картинке одно из моих любимых блюд — пончики с повидлом».

Хорватия

«В государственных школах детей обычно кормят завтраком и обедом. Еда платная и стоит порядка € 15 в месяц. Подают рыбу или мясо и овощи».

Филиппины

«На Филиппинах к любому блюду обычно подают одну-две чашки риса. Если вы отказываетесь от риса, значит, скорее всего, сидите на диете. Ни одна мама здесь не поймет и не оценит, если ребенок скажет ей, что на обед ел сэндвич и фрукты. Еду можно купить или в школьной столовой, или в уличной кафешке неподалеку».

Индонезия

«В школьных столовых Индонезии подают и горячие, и холодные блюда. Ну и выпечку. За еду надо платить. Многие ученики приносят снедь из дома».

Индия

«В индийских школах и высших учебных заведениях обычно есть кафетерии. Еда там не бесплатная, но довольно дешевая».