Несколько секретов, которые помогут избежать обмана при выборе чая

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К сожалению, даже цена не гарантирует качества — подделывают и дорогие чаи: подмешивают старые листья и черенки, могут продать выдохшееся сырье, замаскированное искусственными красителями и ароматизаторами. Подделка, которую очень сложно распознать на глаз, — это вторично переработанный спитый чай.

AdMe.ru делится с вами общими признаками качественного черного и зеленого чаев, которые помогут вам сориентироваться при выборе напитка.