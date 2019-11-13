Как турецкий шеф-повар стал знаменит во всем мире благодаря улыбке и необычным блюдам

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26-летний шеф-повар из Стамбула Бурак Оздемир прославился на весь мир благодаря своей искренней и доброй улыбке, а также невероятным блюдам, которые он готовит. И дело вовсе не в их вкусовом совершенстве, а в размерах порций, способных заменить целый фуршетный стол.

У редакции AdMe.ru потекли слюнки от блюд турецкого шеф-повара, поэтому мы решили и вас познакомить с его кулинарным творчеством. Но предупреждаем: прежде чем смотреть статью дальше, сходите на обед.

Изначально Бурак и вовсе не задумывался о кулинарии. Как и большинство мальчишек, он любил играть в футбол и мечтал стать известным футболистом. Однако уже в 13 лет из-за сложного финансового положения в семье он был вынужден пойти работать.

У родителей Бурака был свой ресторан. Именно там парень и начал подрабатывать и набираться кулинарного опыта. А вот любовь к национальной турецкой кухне, с ее вкуснейшим пловом и знаменитым кебабом, Оздемиру привили его дедушка и бабушка, у которых была своя небольшая скотобойня.

В 2009 году отец отправил Бурака в пригород Стамбула Аксарай, где на плечи 16-летнего парня легла большая ответственность: ему поручили открыть новый филиал семейного бизнеса.

Оздемир вспоминает, что изначально в него практически никто не верил.

«Мне говорили, что мой отец открыл это место и я не справлюсь с управлением. Но это был по-настоящему мой дом, а не только бизнес. Тогда я рассказал каждому сотруднику, от повара до официантов, что это наше место, а не мое. Благодаря этому мы справились. Я взял себе в пример своего отца и пошел по его стопам». Шеф-повар Бурак Оздемир

Семейный ресторан под руководством юного ресторатора пользовался популярностью, однако мало чем отличался от многих других заведений такого же типа. Тогда парню пришла в голову идея: он решил рискнуть и начать создавать блюда гигантских размеров. Так молва о поваре, который готовит яичницу сразу из двух страусиных яиц, метровый люля-кебаб и бургер, который больше напоминает свадебный торт, разнеслась по всей стране.

Бизнес стал настолько успешным, что через несколько лет Бурак решил перебраться в Стамбул и там, уже в центре города, открыть новый, а главное собственный, ресторан — Hatay Medeniyetler Sofrası. Название заведения было выбрано не случайно. Первое слово hatay (Хатай) — это область на юге Турции. Именно оттуда родом семья Бурака.

Сегодня Hatay Medeniyetler Sofrası пользуется бешеной популярностью не только среди местного населения, но и среди туристов со всех уголков мира. В Стамбуле работает несколько ресторанов этой сети, и Оздемир планирует открывать новые заведения, но уже на Ближнем Востоке.

Рестораны Оздемира знамениты не столько гигантскими порциями, сколько разнообразной их подачей. В меню насчитывается более 150 блюд, и каждое из них имеет индивидуальную сервировку. Фирменной фишкой Hatay Medeniyetler Sofrası является выпечка с именем клиента.

Бурак считает, что внешний вид не менее важен, чем вкус.

«Сначала наслаждается глаз, потом желудок». Шеф-повар Бурак Оздемир

Оригинальные кулинарные шедевры Бурак Оздемир публикует в своих социальных сетях — на YouTube и в Instagram. Из обычного повара он превратился не только в настоящего профессионала кулинарного искусства, но также и в звезду социальных сетей. На блог шеф-повара в Instagram подписаны 12 млн человек.

В турецкий ресторан приезжают гости со всего мира, в том числе знаменитости, среди которых американская хип-хоп-певица Игги Азалия, российский боец Хабиб Нурмагомедов, бразильский футболист Роналдиньо и многие другие.

Но особое место в жизни повара-ресторатора занимает благотворительность. Бурак Оздемир посещает со своей командой дома престарелых, приюты для обездоленных, больницы и детские дома. Там он устраивает для подопечных этих заведений самые настоящие шоу и мастер-классы с дегустацией блюд и, конечно же, подарками.

Блюда, которые у каждого вызовут приятный спазм в желудке и эстетический восторг в голове