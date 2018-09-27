Как в магазине распознать рыбу, которую опасно есть

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На прилавки может попасть рыба, которой даже бездомного кота стыдно угощать. Продавцы ловко маскируют испорченную продукцию, делая ставку на доверчивость покупателя. Мы же перечислим 15 секретов удачного «улова»: пусть ваше и котейкино здоровье остается крепким. Больше никаких нудных вступлений. Просто позвольте спасти вас от вынужденного веганства.

Авторы AdMe.ru штурмовали форумы, местные магазины и сайты научных изданий. Выводы готовы.

Начнем с 5 главных признаков свежести охлажденной рыбы

1. Глаза Добрый и честный взгляд продавца вводит в заблуждение, так что обращайте внимание лишь на рыбьи глаза. Они должны быть выпуклыми, без помутнений. 2. Общий вид Пример из серии «как не надо» виден на верхней части коллажа. Хорошая рыба не похожа на жертву террора. Ломкая чешуя, липкая слизь, сухой изогнутый хвост, странные пятна также дают повод отказаться от покупки. Очень часто таблички «Акция» и «Цена дня» бросают вызов бдительности. Не поддавайтесь. 3. Упругость Свежей рыбе не страшен легкий массаж: надавите на нее — и ямка быстро исчезнет. 4. Запах Хорошая рыба пахнет морем или тиной. Выраженный рыбный запах (иногда с нотками аммиака) имеет несвежая продукция. 5. Жабры У свежей рыбы они красные или розоватые, у испорченной — серые, коричневые. Лайфхак ушлых продавцов — окрашивание жабр. Например, кровью. Покупателю кажется, будто рыбка недавно была снята с крючка, хотя на самом деле ее пора списать. В магазинах вспоминайте пункт № 4 и не стесняйтесь принюхиваться к товару.

6. Замороженная рыба не должна быть деформированной

Деформация — признак неоднократной заморозки. Скорее всего, рыба уже перешла на темную сторону: температурные качели дают бактериям время для размножения. Достаточная термообработка, может, и спасет от отравления, но пищевая ценность рыбы все равно будет минимальной.

7. Снег — еще один признак неоднократной заморозки

8. Перемороженная рыба покрыта светлыми пятнами и подозрительно легкая

Еще один случай, когда пищевая ценность рыбы под сомнением. Покупатель рискует своим желудком, настроением и бюджетом. Например, можно получить безвкусное нечто по цене морского окуня. Чтобы приготовить нормальное блюдо из перемороженной рыбы, нужно как следует порыться в рецептах. Но лучше сразу выбрать качественный продукт.

9. Испорченная рыба после разморозки напоминает кашу

Иногда признаки неоднократной заморозки можно обнаружить только дома. Если рыба потеряла упругость и буквально размазывается по тарелке, откажитесь от ее употребления.

10. О паразитах в рыбе

Посетители форумов делятся забавными находками (см. фото). Щука-хищница, наверное, расслабилась после сытного обеда и... попала на обед. Только свою еду переварить не успела. Мелкие рыбешки — бонус неожиданный, но безвредный. А икра щуки — полезный продукт. К сожалению, в рыбе находят и менее приятные «бонусы». Их мы показывать не будем — слишком мерзкая картина. Чаще всего паразитов можно увидеть, когда рыба уже попала на разделочную доску. Впрочем, зараженные тушки могут выдать себя темными пятнышками. Взгляните на фото ниже. Так выглядит рыба, атакованная гельминтами. Далеко не все паразиты готовы к переселению в организм человека, но определить их вид сложно. Чем мельче пятнышки, тем выше вероятность того, что паразита интересуют не только рыбы и чайки.

Для впечатлительных гурманов у нас две новости. Плохая: паразиты в рыбе — почти неизбежное зло. Даже если человек не видит наглую живность, в тушке могут присутствовать личинки. Все дело в допустимой степени зараженности рыбы. Хорошая новость: достаточная термообработка усмирит большинство паразитов. Да, это будет жареный (отварной, запеченный) глист, но уже неактивный. Вы его вряд ли заметите, если не начнете выискивать в тарелке следы инородных организмов.

Выбираем рыбу, готовую к употреблению

11. Сырую рыбу, зараженную паразитами, можно обработать, а вот с копченой или соленой нужно быть осторожнее. Снижайте вероятность получения «бонусов». Например, выбирая сельдь и скумбрию, оценивайте их размер. Чем крупнее рыбина, тем лучше. Изможденную страдалицу оставьте на прилавке: скорее всего, гельминты успели ею поживиться. 12. Под видом копченой рыбы вам могут предложить продукцию сомнительного качества. Производитель вымачивает тушки в солевом растворе, а потом использует ароматизатор «жидкий дым». Такой рецепт хорош для маскировки несвежего сырья. Чтобы не стать жертвой обмана, приложите к рыбе бумажную салфетку: псевдокопченый продукт оставит коричневатый след. 13. «Дата изготовления» и «дата упаковывания» — понятия разные. Рыба может повторно умереть в магазине, но стикеры будут убеждать вас в ее свежести. Мораль: проявите дотошность. Сопоставляйте указанные сроки с внешним видом продукции. Новый стикер маскирует старые надписи? Лучше отойти от прилавка на безопасное расстояние.

14. Рыба из аквариумов не всегда пригодна к употреблению

Выбирайте шуструю рыбу. На ней не должно быть язв или следов истязаний. Живая рыба не может спать, отдыхать, медитировать кверху брюхом. Она принимает такую позу, «уплывая» в мир иной. Если в супермаркете есть аквариум, обратите внимание, не дублируется ли рыба на прилавке. Продавцы могут сказать, что они заранее вылавливают ее «для удобства покупателей». Но, скорее всего, на лед переселяют почивших в Бозе обитателей аквариума.

15. Покупайте рыбу в магазинах, заслуживающих доверия

Обращайте внимание на запах в рыбном отделе, чистоту, условия хранения продукции. Например, для магазинов актуальна примета: на холодильниках роса — к снегу на рыбе и морепродуктах. Чем плох такой снег — мы писали выше. Если в отделе всегда царит хаос, а от смрада пропадает аппетит, включайте режим «адовый покупатель». Почему? Потому что человеческий фактор сведет на нет высокое качество продукции. Рыбы хочется, а другие торговые точки далеко? Ищите компромисс. Выбирайте ту продукцию, которую можно пощупать и понюхать. В сомнительных магазинах воздержитесь от покупки филе и уж тем более не подходите к рыбным котлетам в отделе кулинарии.

Вывод: не теряйте бдительность в магазине. Даже если рыба пытается вас очаровать