Как отличить натуральные специи и пряности от подделки
Мир специй и пряностей потрясающе ярок и разнообразен. Но, к сожалению, часто мы покупаем выдохшийся, некачественный товар. Либо вообще дешевую имитацию. От этого никто не застрахован даже в странах, где эти специи производят.
AdMe.ru приводит несколько нехитрых приемов, которые помогут определить качественное сырье и насладиться настоящей, ароматной пряностью.
- За корицу очень часто выдают кассию — они похожи, но кассия обладает менее выраженным ароматом. Кроме того, палочки кассии более толстые и грубые и закручены спиралью преимущественно с одной стороны.
- Молотую корицу легко отличить от кассии, капнув в порошок немного йода. Если специя стала синей — это кассия.
- При раздавливании свежая горошина черного перца распадается на достаточно крупные кусочки, оставляя легкий жирный след. Некачественное сырье, пересушенное или старое, при раздавливании рассыпается в труху.
- Белый перец должен быть кремового, слегка кофейного цвета, если перец слишком белый, скорее всего, он подвергался отбеливанию. Белые горошины перца не имеют оболочек.
- Душистый перец должен быть крупным, иметь плотную ровную оболочку. Качественные горошины душистого перца тонут в воде.
- Корень имбиря должен быть гладким, плотным, без морщин, с тонкой кожицей. Если имбирь морщинистый, рыхлый — он несвежий. Лучше если корень имеет не слишком много отростков, тогда мякоть имбиря будет без грубых волокон.
- Бывает, что молотую куркуму заменяют крашеной ароматизированной мукой. В таком случае распознать подделку легко: растворите порошок в воде. Настоящая специя не будет образовывать белесые разводы на поверхности.
- Цельный корень куркумы желтый или оранжевый. Кожица тонкая, сок красит в яркий цвет. Корень не должен быть мягким и сморщенным.
- Бадьян по запаху похож на анис, имеет красно-коричневый цвет. Лучиков, содержащих блестящую косточку, должно быть 8. Свежий бадьян при повреждении выделяет немного маслянистой жидкости. Если звездочки слишком ломкие либо слишком темного цвета — это некачественное, старое сырье.
- Коробочки кардамона должны быть крупные, цвет — оливковый или зеленоватый. Ярко-зеленый цвет может говорить о наличии искусственных красителей, а желтоватый, охристый цвет — о том, что сушили кардамон неправильно либо он очень старый.
- Настоящий мускатный орех крупный, овальный, с большим количеством бороздок внутри. Его дикий родственник, который часто выдают за мускатный орех, имеет более вытянутую форму и гораздо меньше бороздок в разрезе.
- Бутончики качественной гвоздики коричневые, головки светлее ножек. При повреждении выделяют масло. Гвоздика имеет сильный аромат и жгучий, горьковатый вкус.
- Проверить свежесть пряности можно, опустив бутончики в воду. Свежая гвоздика будет плавать вертикально, старая будет лежать на поверхности воды.
- Стручки ванили сохраняют аромат на протяжении нескольких лет. Качественные стручки имеют на концах завитушки. Они шоколадного цвета, гибкие и длиной от 15 до 25 см.
- Даже не самая лучшая по качеству и аромату ваниль будет значительно превосходить синтетический аналог — ванилин.
- Натуральный шафран стоит очень дорого. Покупая его по «выгодной цене», вы рискуете купить подделку из куркумы, сафлора или высушенной свеклы.
- Качественное сырье однородное, без крошек, цвет — насыщенно-бордовый, темно-красный. Шафран при растирании приобретает порошкообразную текстуру. Если растворить специю в воде, то только минут через 15 жидкость окрасится в цвет пряности.
Общие рекомендации
- При выборе специй и пряностей всегда лучше отдавать предпочтение целым, а не молотым. Часто молотую специю разбавляют дешевыми аналогами и добавками, и самостоятельно проверить качество такого продукта сложно.
- Стоит обращать внимание и на упаковку. Она должна защищать продукт от пыли, влаги и посторонних запахов. Лучшей считается стеклянная тара — она не пропускает запахи и влагу и не влияет на аромат пряности. Специи боятся света, лучше, если содержимое баночки хотя бы частично будет закрыто бумажной этикеткой.
- Идеальный вариант — баночки-мельницы, в которых цельная приправа размалывается непосредственно перед добавлением в блюдо. К тому же они многоразовые, что очень удобно: всегда можно доложить в опустевшую мельницу ароматных корешков.
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