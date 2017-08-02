Как отличить натуральные специи и пряности от подделки

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Мир специй и пряностей потрясающе ярок и разнообразен. Но, к сожалению, часто мы покупаем выдохшийся, некачественный товар. Либо вообще дешевую имитацию. От этого никто не застрахован даже в странах, где эти специи производят.

AdMe.ru приводит несколько нехитрых приемов, которые помогут определить качественное сырье и насладиться настоящей, ароматной пряностью.