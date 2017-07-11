Из чего на самом деле состоит наша любимая еда

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Магазинные продукты часто содержат дополнительные компоненты, и редакция AdMe.ru решила разобраться, из чего же состоит наша любимая еда. Эти данные не относятся к конкретным маркам, а отображают ситуацию в целом. Предлагаемая информация — вовсе не повод навсегда отказаться от этих продуктов. Просто контролируйте их потребление и следуйте рекомендациям, особенно если речь идет о детях. При покупке пищевых товаров, чтобы сделать правильный выбор, воспользуйтесь советами в конце статьи.

Белковая эмульсия — это масса из измельченной кожи, соединительной ткани, сухожилий, костной муки. Объем эмульсии зависит от класса изделий и самого производителя, но в среднем ее доля варьируется от 40 до 60 %. Для улучшения вкуса, внешнего вида продукта и продления срока годности в массу добавляют консерванты, эмульгаторы, красители, усилители вкуса и другие пищевые добавки. Совет: Выбирайте колбасу в натуральной оболочке, а перед тем как накормить ею ребенка, отварите, чтобы избавиться от избытка соли и других не самых полезных веществ.

Концентрат — это пюре, в состав которого входят томаты и крахмал. Объем помидоров в концентрате зависит от класса кетчупа и варьируется от 6 до 10 %. Некоторые марки добавляют в концентрат яблоки, сливы. В качестве жидкого компонента при изготовлении кетчупа часто используется кукурузный сироп, который придает продукту вязкость и служит консервантом. Совет: При выборе кетчупа останавливайтесь на том, у которого есть маркировка «Экстра» или «Высший класс».

Фарш (сурими) для крабовых палочек готовят из недорогих сортов рыбы: филе очищается, промывается для удаления рыбного запаха, перемалывается. Другие компоненты — это соль, сахар, соевый белок, растительное масло, красители (чаще всего кармин) и вкусовые добавки. Совет: Качественные размороженные крабовые палочки не ломаются при сгибании и разворачиваются в сплошную ленту. Сплошная масса, которая легко ломается при сгибе, указывает на то, что в продукте много крахмала.

Чаще всего чипсы производятся не из сырого, а из восстановленного картофеля (внешне похож на порошок) с добавлением рисовой или кукурузной муки, крахмала. В процессе термической обработки в чипсах накапливается акриламид (канцероген). Норма этого вещества в некоторых марках превышает допустимую (0,2 мкг/кг) в 1 000 раз. Совет: Чипсы, которые делают из цельного картофеля, содержат больше масла, так как их жарят, а чипсы из восстановленного картофеля чаще запекают.

Кроме вышеперечисленных компонентов, в составе некоторых марок хлопьев есть пальмовое масло. Кроме того, в состав многих марок хлопьев входит кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, что часто не указывается на коробке. Совет: Из-за сахара и большого количества крахмала в кукурузной крупе специалисты не рекомендуют ежедневно кормить детей кукурузными хлопьями на завтрак. Больше всего сахара содержится в глазированных хлопьях и в хлопьях с фруктами в составе.

Кроме самих фруктов, доля которых может варьироваться от 1 до 5 % всей массы наполнителя, фруктовый наполнитель также содержит крахмал, сахар, ароматизаторы, красители, регуляторы кислотности. В качестве стабилизатора в йогурте используются крахмал, желатин, альгинат натрия, камедь. Совет: Оптимальный состав йогурта — цельное молоко и бактерии (количество бифидобактерий и молочнокислых бактерий должно указываться на конец срока). Также в составе допустимы сливки, молочная сыворотка.

В производстве пасты используется масло растительного происхождения, чаще всего пальмовое. Другие компоненты — это ванилин, эмульгаторы, загустители и ароматизаторы. Совет: Покупайте шоколадно-ореховую пасту без белых прослоек, так как в таком продукте содержится больше пальмового масла и меньше какао. Мировой производитель пасты рекомендует съедать не более 2 ч. л. лакомства в день.

В составе шоколада должно присутствовать только какао-масло, но его часто разбавляют пальмовым маслом, маслом кокоса, маслом ши. Другие компоненты — это эмульгаторы (чаще лецитин), ароматизаторы, вкусовые добавки. Совет: Качественный шоколад должен быть хрупким и твердым, а при разламывании трещать и крошиться.

Сгущенное молоко делают путем выпаривания жидкости из молока (на одну банку требуется примерно 1,5 литра), поэтому в нем должен присутствовать только животный молочный жир. Нередко производители уменьшают норму молока, а чтобы обеспечить требуемую жирность и консистенцию, используют растительные жиры и загустители. Совет: Надпись на банке «продукт молочный с сахаром» скорее всего указывает на то, что сгущенное молоко готовилось в обход стандартов.

Основной принцип — чем меньше компонентов указано в составе, тем более натуральным является продукт. Запомните маркировку нерекомендуемых пищевых добавок. Перечень этих веществ с их характеристикой можно найти тут, тут и тут.

Названия типа «Йогуртик», «Шоколадная плитка», «Сгущеночка» позволяют производителю не соблюдать стандарты. Маркировка ТУ на товаре показывает, что производитель отклонился от ГОСТа, разработав собственные «технические условия».

Проверяйте продукты на присутствие сахара, который может обозначаться как «патока», «меласса», «декстроза», «сорбоза», а также другими наименованиями с окончанием «оза». Из искусственных аналогов это Е967 (ксилит), Е954 (сахарин) и прочие добавки, начинающиеся на Е9.