15 пафосных блюд из сети, имеющих сомнительное происхождение

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Французы за год съедают порядка 160 млн лягушачьих лапок, а американцы за тот же период зарабатывают на продаже лобстеров около $ 300 млн. Знаменитые на весь мир деликатесы не перестают удивлять своей стоимостью, а мода на выкладывание их фото в соцсетях не сбавляет оборотов. Тем не менее история некоторых блюд высокой кухни сомнительна и может расстроить любителей похвастаться содержимым своей тарелки.

AdMe.ru подготовил список наиболее популярных деликатесов, а также узнал, какие существуют версии «неблагородного» происхождения этих блюд. Возможно, некоторые из них вас очень удивят.

1. Лобстеры

Эти североамериканские неприглядные «тараканы моря» в первой половине XIX века имели большую популяцию, их добыча была легкой, и они быстро завоевали славу еды для бедняков. Лобстеры использовались в качестве удобрения, приманки для рыбы, ими кормили заключенных в тюрьмах или прислугу. Некоторые специалисты говорят, что употребление в пищу лобстеров было настолько зазорным, что дети попросту выбрасывали приготовленные для них матерями бутерброды с этими ракообразными, чтобы этот «признак нищеты» не заметили их друзья. С началом использования консервирования и с развитием железнодорожного транспорта прежняя история лобстеров как еды для бедняков существенно изменилась.

2. Граппа

Традиционный итальянский крепкий напиток, основа которого — виноградные отходы. Раньше граппа была водкой бедняков и по сути своей являлась самогоном. Однако в настоящее время она стала элитным напитком для истинных ценителей.

3. Черная икра

Черную икру ели и ценили с давних времен. Но не везде. На Руси почти до середины XIX века черную, красную и прочую икру считали едой для самых бедных крестьян, а ценили только филе рыбы. Популярность в России черная икра начала приобретать лишь при Петре I. Позже, в середине XIX века, в том числе с подачи медиков-диетологов, икра начала входить в моду. Статус ресторанного блюда икра получила в 1920-х годах во Франции, когда в Париже открылся Дом икры.

4. Улитки

Улитки — богатый источник белка. Во Франции приготовление виноградных улиток относят к высокой кухне. А, например, в Испании или Марокко они продаются как фастфуд. Улиток ели еще в Древнем Риме. А бедные французские крестьяне спасались этим ныне деликатесом от голода во время Столетней войны.

5. Лягушачьи лапки

Еще одна «изысканная» находка бедных французских крестьян была их спасением от голода. Хотя некоторые ученые считают, что в гастрономических масштабах первыми лягушек начали есть жители Великобритании. Сейчас это кулинарное изобретение, появившееся от нужды и отчаяния, является знаменитым на весь мир деликатесом.

6. Полента

Поленту, грубо говоря, обычную кашу из кукурузной муки, стали готовить в Италии с конца XVI века. Тогда кукуруза была завезена в Европу из Америки и начала приобретать масштабную популярность. Полента была одним из основных блюд в рационе итальянских крестьян, а также странствующих монахов. Позже в тавернах ее стали подавать с различными добавками: сыром, грибами, морепродуктами. Сейчас поленту можно найти в меню дорогих ресторанов.

7. Фуа-гра

Гусиная печень часто употреблялась в пищу еще в Древнем Египте. Фуа-гра, приближенное к классической интерпретации, получило распространение в Европе во многом благодаря евреям. С целью получения жира они откармливали гусей по специальной технологии, при этом печень их не особо интересовала. За ненадобностью ее просто продавали на рынке.

8. Устрицы

До XIX века устрицы считались дешевой едой. Дюжина этих моллюсков стоила практически как буханка хлеба. Однако массовый и бесконтрольный вылов морских обитателей привел к тому, что их популяция значительно снизилась. Именно поэтому сейчас устрицы — это дорогой деликатес.

9. Буйабес

Буйабес — визитная карточка французского Марселя. Сегодня это блюдо можно приготовить только из определенных видов рыбы и морепродуктов, фигурирующих в специально созданном перечне. Раньше буйабес представлял собой похлебку, которую готовили рыбаки, чтобы наесться на день. В составе были остатки нераспроданной рыбы, а также куски хлеба.

10. Фондю

Национальное швейцарское блюдо. Появилось благодаря пастухам, которые переплавляли в глиняном горшке остатки сыра, добавляли вино, а затем обмакивали в эту смесь кусочки хлеба. Позже блюдо перекочевало на столы состоятельных людей, здесь для его приготовления использовались уже дорогие сорта сыра.

11. Лосось

Несколько веков назад лосось был основной едой европейских бедняков. Красная рыба водилась в изобилии, и ее приходилось есть каждый день. Рыбу варили, жарили, коптили, а также делали из нее похлебку.

12. Пикальное мясо

Раньше подобные потроха выбрасывали за ненадобностью. Сейчас этот субпродукт (зобные железы телят или ягнят) стоит недешево. Блюда из такого них — настоящий деликатес для гурманов.

13. Паэлья

В настоящее время существует несколько сотен видов этого испанского блюда, которое можно отведать в хороших ресторанах. Однако изначально паэлья задумывалась как сытный продукт, которым можно было накормить всю семью. Готовили паэлью на основе риса, а к нему добавляли остатки всего съестного, что можно было найти в доме, например морепродукты, овощи, колбасу.

14. Трюфель

Существует мнение, что трюфель был известен еще до нашей эры. Также популярной является история о том, как он стал находкой бедного фермера. Его единственная свинья разрыла в земле несколько грибов и съела. Фермер думал, что они ядовиты и скоро животное умрет. Однако все обошлось, и он сам решил отведать эту необычную находку. Сейчас трюфели подают в дорогих ресторанах, где при взвешивании порции гриба используются очень точные весы, поскольку она обычно не превышает 5‒8 граммов.

15. Скерт-стейк

Скерт — альтернативный стейк, это мясо не относится к классическим филейным частям говядины. Раньше оно считалось бросовым. Им выдавали часть жалования мексиканским ковбоям. Сейчас скерт хоть и не является «премиальным» мясом, однако стоит в разы дороже привычной говядины и занимает достойное место в меню стейк-хаусов.

Традиции высокой кухни понятны не всегда и не всем. Тем не менее не отметить ее оригинальность невозможно. И «сюрпризы» в виде бывшего некогда статуса «еды бедняков» у определенных блюд подогревают интерес к ним. А какие блюда высокой кухни с необычной историей доводилось пробовать вам?