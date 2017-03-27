10 трюков лучших поваров, о которых молчат Джейми Оливер и Гордон Рамзи

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Как одним удается повторить рецепты шеф-поваров, когда другие даже омлет не могут приготовить? Оказывается, дело в мелочах. AdMe.ru подглядел несколько хитрых трюков, которыми пользуются лучшие повара мира. Никаких плавников акулы и суперножей, все гораздо проще.

1. Вкусный бекон получается только в духовке

Айна Гартен считает, что это самый простой способ сделать бекон с хрустящей корочкой, не пережарив его. Запекайте 15–20 минут на решетке или бумаге для выпечки при температуре 200 °С, периодически переворачивая.

2. Мясо убирают с гриля за 10 секунд до готовности

Бобби Флей утверждает, что самое сочное мясо или рыбу на гриле можно получить, если убрать с гриля за 10 секунд до готовности и дать им «отдохнуть». Мясо переворачивают аккуратно щипцами, чтобы не повредить его и оставить в нем максимум сока.

3. Макароны не слипаются, если добавить масло

Гордон Рамзи советует добавить немного оливкового масла в воду, довести до кипения, а затем в кипящей воде варить макароны до готовности, чтобы они получились вкусными, но не склеивались.

4. Натуральный бульон вместо вредной химии

Энтони Бурден рекомендует готовить большое количество бульона, а затем заморозить его. Это займет всего полчаса, и на неделю вперед получится натуральный бульон для супов. Останется лишь подогреть замороженную заготовку.

5. Рука может заменить мерные чашки и весы

6. Омлет готовят, постоянно взбивая яйца

Чтобы получить идеальный воздушный омлет, Жак Пепин во время готовки все время взбивает яичную смесь и трясет сковороду. Перед этим он прокалывает желтки вилкой, чтобы быстрее взбить, а жарит омлет только на сливочном масле.

7. При бланшировании овощам нужно больше места

Чтобы овощи сохранили свой цвет, были мягкими и сочными, Хосе Андрес советует занимать ими 2/3 сковороды. Если она маленькая, а овощей много, бланшируйте порциями. Следите за временем: достаточно от 1 до 8 минут в зависимости от продукта.

8. Курица будет сочной, если запечь ее в пергаменте

Марта Стюарт советует запекать целую курицу и индейку, заворачивая в бумагу для выпечки, чтобы мясо получилось сочным и мягким.

9. Определить готовность стейка на пальцах

Джейми Оливер использует фокус с ладонью, чтобы определить степень готовности стейка. Складывайте руку, как на картинке, и сравниваете на ощупь мягкость и тонус своей ладони и стейка.

10. Двойная обжарка курицы для хрустящей корки

Чтобы получить курочку с хрустящей аппетитной корочкой, Маркус Самуэльсон советует после обжарки дать ей остыть 10 минут, а затем обжарить ее еще раз в течение пары минут.