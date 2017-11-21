14 причин использовать имбирь каждый день, о которых стоит знать

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Вы наверняка видели в магазинах непримечательный, скрюченный корень имбиря, но не знали, что с ним делать. А между тем его полезные и лечебные свойства известны людям с глубокой древности. Это кладезь витаминов, микроэлементов, эфирных масел, оказывающих укрепляющее, тонизирующее, противовоспалительное действие на организм. Мы в AdMe.ru давно любим имбирь и предлагаем вам несколько действенных рецептов на его основе для укрепления здоровья и сохранения красоты, которые легко можно использовать в домашних условиях.

Важно!

Не стоит использовать имбирь при проблемах с сердцем, печенью, повреждениях слизистых оболочек, кровотечениях, повышенной температуре тела, а также во 2–3-м триместрах беременности.

Имбирь хорош как в свежем, так и в молотом виде, а также его эфирное масло. Можно добавлять его в первые и вторые блюда, выпечку и напитки.

Перед нанесением на кожу молотого имбиря в качестве компонента маски убедитесь в отсутствии аллергии, проведя тест на чувствительность на сгибе локтя.

1. Борьба с целлюлитом

Скраб с имбирем от целлюлита помогает разогреть кожу и улучшить кровообращение в тканях, убрать отеки и таким образом уменьшить проявление апельсиновой корки. Соедините 1 ст. л. натертого имбиря с 0,5 стакана сока имбиря, добавьте 1–1,5 стакана крупной морской соли. Растирайте проблемные зоны скрабом с помощью мочалки или специальных роликов.

2. Ускорение метаболизма и избавление от тошноты

Если вы испытываете проблемы с пищеварением, работой кишечника или страдаете от приступов тошноты, в том числе от морской болезни и в период беременности, можно пожевать немного имбиря или добавить небольшое количество свежего корня в чай.

3. Укрепление и рост ногтей

Растопите 1–2 ст. л. масла ши и добавьте в них 1–2 ч. л. масла авокадо, 3–5 капель эфирного масла пачули, 3–5 капель эфирного масла имбиря, 5–7 капель эфирного масла лимона. Все как следует перемешайте и переложите в чистую сухую баночку. Используйте как маску, нежно массируя ногти, или вместе с кремом для рук. Важно! Эта смесь очень активна и может вызвать аллергию, будьте осторожны.

4. Укрепление иммунитета

Из-за большого содержания аскорбиновой кислоты, витаминов группы В, А, цинка, кальция, йода, природных антибиотиков и антимикотиков имбирь оказывает укрепляющее действие на организм и повышает сопротивляемость различным заболеваниям. Добавляйте в ваш черный или зеленый чай 1 ч. л. тертого корня имбиря на 250 мл воды.

Пропустите через мясорубку 2–4 целых лимона и 400 г свежего имбиря и залейте их 250 г меда. Поставьте банку в темное место на сутки, а потом еще на 6 дней в холодильник. Употребляйте по 1 ст. л. утром натощак в сезоны простуд.

5. Снятие боли

Имбирь отлично справляется с воспалительными процессами и болью, в том числе мышечной после интенсивных тренировок, периодическими болями у женщин, а также с артритом. Сделайте настой из равных частей имбиря и куркумы, сока двух лимонов, 1 ч. л. меда и воды.

6. Стимулирование работы мозга

Употребление имбиря замедляет старение и смерть клеток мозга и противостоит нейродегенеративным заболеваниям, в частности болезням Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, корень улучшает все когнитивные функции и помогает работе памяти.

7. Борьба со старением

Имбирь содержит огромное количество антиоксидантов, ускоряет процессы обновления в организме, противостоит свободным радикалам, выводит токсины.

8. Помощь в похудении

Имбирь из-за содержания большого количества «жгучих» веществ очень хорошо разгоняет метаболизм и снижает аппетит. Добавляйте имбирь в первые и вторые блюда в свежем и молотом виде, в напитки. Чай с имбирем можно пить за полчаса до еды — так вы съедите гораздо меньше. А на ночь выпивайте стакан кефира с добавлением молотого имбиря, корицы и щепотки красного перца.

9. Афродизиак

Имбирь описан еще в «Камасутре» и фигурирует в некоторых легендах как средство, разжигающее «внутренний огонь». Он стимулирует кровообращение и помогает выработке гормонов, повышает чувствительность.

10. Сияние кожи

Для омоложения, тонизирования, сияния кожи лица соедините в равных частях молотый имбирь, мед и лимонный сок. Оставьте маску на лице на 30 минут.

11. Противоопухолевый эффект

Содержащиеся в имбире вещества способны противостоять раку и облегчить состояние при проведении химиотерапии.

12. Избавление от прыщей

Смешайте 1 ч. л. молотого имбиря и 1 ч. л. яблочного уксуса, наносите точечно на прыщи — так воспаление и краснота исчезнут гораздо быстрее.

Добавьте к 1 ч. л. молотого имбиря 1 ч. л. меда и немного молока. Нанесите на лицо смесь на 10–15 минут и смойте.

13. Нормализация состава крови

Согласно исследованию, регулярное употребление имбиря приводит в норму уровень холестерина и сахара в крови и значительно снижает риск возможных осложнений. Кроме того, имбирь помогает противостоять образованию тромбов и повышенному артериальному давлению. Отварите немного имбиря вместе с палочкой корицы, остудите и пейте 2–3 раза в день.

14. Ускорение роста волос, предотвращение выпадения и перхоти

Имбирь обеспечивает приток крови к коже головы, обеспечивает корни питательными веществами и стимулирует рост волос, предотвращая выпадение. Маска для укрепления волос . Сделайте смесь из равных частей тертого имбиря и масла жожоба и вотрите в волосы и кожу головы. Через 30 минут смойте.

. Сделайте смесь из равных частей тертого имбиря и масла жожоба и вотрите в волосы и кожу головы. Через 30 минут смойте. Маска для роста волос. Натрите корень имбиря и несколько зубчиков чеснока, залейте водой и дайте настояться. Полученный настой слейте, добавьте в него оливковое (кокосовое) масло и втирайте в корни волос.

Натрите корень имбиря и несколько зубчиков чеснока, залейте водой и дайте настояться. Полученный настой слейте, добавьте в него оливковое (кокосовое) масло и втирайте в корни волос. Маска от перхоти. Сделайте смесь из 2 частей свежего тертого имбиря и 3 частей оливкового или кунжутного масла, нанесите на кожу головы и подержите 15–25 минут. Повторяйте 2 раза в неделю.

А как вы используете имбирь? Поделитесь с нами рецептом!