10 блюд, которые едят на обед самые богатые люди мира
Нам кажется, что богатые и знаменитые питаются исключительно изысканными блюдами, но на деле звезды — такие же люди, как и мы.
Насколько вкусы культовых личностей современности отличаются от предпочтений простых смертных, AdMe.ru выяснил, посмотрев, что они едят на обед.
Билл Гейтс
Богатейший человек на планете — настоящий фанат американского фастфуда: ежедневный обед Гейтса состоит из чизбургера или бигмака и баночки кока-колы.
Несмотря на искреннюю любовь к вредным продуктам, для переговоров предприниматель выбирает японские рестораны, которые, по его мнению, положительно влияют на исход встречи.
Мадонна
Свою безупречную фигуру поп-дива поддерживает жесткими веганскими диетами и интенсивными кардиотренировками. Гастрономический аскетизм певицы чувствуется даже в выборе «лакомств» — сладости Мадонна заменяет свежей капустой и имбирным чаем.
Стивен Кинг
Обед «короля ужаса и страха» состоит из двух очень сытных продуктов — мяса и картофеля. После обеда писатель настраивается на работу за чашечкой кофе с кусочком домашнего чизкейка.
Несмотря на довольно традиционные вкусы, Кинг уверяет, что его гастрономические привычки ужасны.
Джулия Робертс
Обладательница самой красивой улыбки уверена, что полезность еды зависит не от количества калорий, а от эмоций, которые та вызывает. Поэтому вечерами актриса позволяет себе печенье с шоколадной крошкой и бокал вина.
Барак Обама
Домашний ланч экс-президента Америки можно назвать примером полезного обеда. Однако в ресторанах Обама с радостью заказывает чизбургеры с картошкой фри.
Жизель Бюндхен
Овощной «калейдоскоп», который выбирает на обед самая высокооплачиваемая модель в мире, — не единственное правило в диете красотки. Девушка не держит дома продукты, содержащие сахар и муку, а овощи и фрукты выращивает на собственном огороде.
Арнольд Шварценеггер
Несмотря на почтенный возраст, живая легенда спорта до сих пор придерживается собственной диеты: набор массы + потеря жира. «Железный Арни» умело сочетает в рационе белки, жиры и углеводы.
Опра Уинфри
Икона американского телевидения пропагандирует правильное питание и избегает случайных перекусов, поэтому обед Опры неизменен: суп и салат. Кулинарный рационализм знаменитой телеведущей однажды помог ей скинуть 28 кг и поправить эмоциональное здоровье.
Дэвид Бекхэм
Несмотря на то что карьера успешного футболиста завершена, его гастрономические правила до сих пор остаются неизменными: огромное количество белка, никакой жирной пищи и сложные углеводы для энергии.
Майкл Фелпс
26-кратный чемпион мира не привык отказывать себе ни в чем. Необычная диета пловца включает в себя очень калорийные продукты: в день Майкл потребляет около 12 тысяч килокалорий.
Фото на превью eastnews