Почему есть много мяса вредно (Много — это меньше, чем мы думали)

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Много лет назад в Китае для наказания преступников применяли изощренную казнь: виновного закрывали в небольшой клетке и кормили вареной мясной вырезкой без жира и прожилок. Эта, казалось бы, безобидная диета приводила к мучительной смерти уже через месяц.

Мы в AdMe.ru узнали, почему такое питание вредит организму, и выяснили, какова безопасная норма мясных продуктов.

Дефицит клетчатки нарушит пищеварение и может привести к раку

В первую очередь, при мясной диете организм отреагирует на нехватку клетчатки, которую раньше получал из овощей, фруктов, зерновых и бобовых. И реакция не самая приятная: нарушение пищеварения и запор. Кроме того, клетчатка выводит из организма токсины и канцерогены и регулирует уровень холестерина. Поэтому без нее повысится риск развития рака, диабета, инфаркта, инсульта и тромбоза. ВОЗ не рекомендует злоупотреблять обработанным мясом и внесла его в первую группу канцерогенов, куда также входят алкоголь, табак, выхлопные газы, производство алюминия, мышьяк.

Без углеводов человек будет плохо пахнуть и захочет пить спиртное

Нехватка углеводов окажет не менее серьезное воздействие, ведь именно они служат источником энергии. Если углеводы не будут поступать в организм, он начнет расщеплять жиры и белки. В результате разовьется состояние, называемое «кетоз», — появятся усталость, головокружение, растерянность, тошнота. При длительном углеводном голодании повысится уровень мочевой кислоты, а это вызовет диарею, тошноту, артриты и образование камней в почках. Не таким страшным, но неприятным последствием недостатка углеводов станет повышенное потоотделение и кислый запах, исходящий изо рта, от кожи и пота. Также организм отреагирует тягой к алкоголю, потому что спиртные напитки содержат большое количество углеводов и препятствуют расщеплению жиров.

От нехватки витамина С появятся морщины и выпадут зубы

К сожалению, наш организм не в состоянии вырабатывать витамин С самостоятельно, а в приготовленном мясе его практически нет. При этом аскорбиновая кислота крайне важна: она участвует в синтезе коллагена, который отвечает за прочность и эластичность наших костей, хрящей, сухожилий и кожи. Так, у людей, употребляющих много мяса и мало фруктов и овощей, скорее всего, раньше появятся морщины, а здоровый румянец сменится бледностью. Критический дефицит витамина за 4−12 недель приведет к цинге, а это кровоточивость и гниение десен, выпадение зубов, ломкость сосудов, сыпь, язвы и незаживающие раны.

Так сколько же мяса можно есть?

Человеку весом 70 кг требуется не больше 100 г белка в день, при этом необязательно, чтобы весь белок был животного происхождения. Что касается мяса, то диетологи советуют отдавать предпочтение рыбе и птице. А вот красное мясо желательно есть не больше 2 раз в неделю. Если употреблять его ежедневно в количестве более 100 г, это может негативно сказаться на здоровье. В первую очередь, возникнут проблемы с пищеварением. Во-вторых, повысится уровень мочевой кислоты, как следствие, появятся камни в почках. В-третьих, мясо переваривается от 5 до 7 часов, из-за чего в кишечнике возникают гнилостные процессы. Поэтому печени и почкам приходится работать на пределе, чтобы обезопасить организм, а это плохо сказывается на их состоянии. Кроме того, было выявлено, что мясоеды чаще заболевают диабетом и раком толстой кишки. Диетологи советуют сокращать употребление мяса, готовить его на пару или в духовке. На завтрак мясные продукты заменить не менее сытными орехами и злаками, а на ужин — рыбой или курицей. Очевидно, что злоупотреблять стейками и шашлыками не очень полезно для здоровья, но главное при составлении диеты — посоветоваться со специалистом и учесть особенности вашего организма.

Бонус: как народы Севера едят только мясо и не умирают

Но мы задумались: а как же выживали северные народы, у которых ни фруктов, ни овощей, ни молочных продуктов, одно только мясо и рыба? Оказывается, важную роль играет употребление сырого мяса в пищу: оно сохраняет витамины. Рыбу они тоже чаще всего солят, сушат, морозят, но не подвергают термической обработке. Кроме того, аборигены Севера едят субпродукты, шкуру, рога, копыта, кровь — все это обогащает их организмы клетчаткой, жирами и привносит разнообразие в питание. Летом рацион дополняют тундровые ягоды. Но, пожалуй, главный секрет — генетическая предрасположенность и особенности организма, который подстроился к суровым условиям. Так, метаболизм жителей Крайнего Севера отличается тем, что для производства энергии использует в большей степени жиры и белки, а не углеводы. И что еще удивительнее, они обладают толерантностью к трупному яду и могут употреблять в пищу разлагающееся мясо — копальхен. У непривыкшего же человека такая еда вызовет большие проблемы — вплоть до смерти.

А вы едите много мяса? Или ваш выбор — вегетарианство?