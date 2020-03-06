Читатели AdMe.ru рассказали о своих кулинарных провалах, от которых никто не застрахован

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Взорвавшаяся сгущенка, перестрелка каштанов в духовке, полыхающий в микроволновке хлеб — все это испытали на себе наши читатели, для которых кухня в тот момент стала настоящим полем боя. От кулинарных провалов не застрахован никто: ни опытная хозяйка, каждый день балующая домашних новыми блюдами, ни закоренелый холостяк, у которого в меню значатся лишь яичница и пельмени. А бывает и так, что, когда на кухне что-то идет не по плану, это только на руку хозяйке, но об этом — в бонусной части статьи.

Мы в AdMe.ru обратились к историям читателей и пользователей сети. И некоторые из рассказов оказались покруче мощных блокбастеров.

Дело было в далекой юности. Поехали компанией на дачу. Решили с подругой приготовить картошку с тушенкой. Я открыла крышку, перемешала все в последний раз и благополучно выключила газ. Пока резала хлеб, на кухню зашел друг со словами: «И чем же вы нас угощать будете?» Поднял крышку и недоуменно спросил: «Э... А спички тут зачем?» Я думала, он шутит. Смотрю, и правда коробок спичек. Оказывается, я положила влажную от конденсата крышку на стол, не перевернув ручкой вниз. На столе лежал коробок, и он благополучно прилип к крышке. Спички мы вытащили, картошку съели. А когда я поделилась этой историей с бабушкой, она сказала: «Повезло тебе, что картошка, а у меня борщ был...» © Оксана Грехова / Facebook

В молодости решили с мужем испечь торт. Это был 1983 год. Миксера у нас не было, и супруг решил помочь мне взбить крем. Так как месить вилкой — процесс долгий, он приспособил для этого электродрель. Хватило одного взмаха — и весь крем повис на потолке в виде сталактитов. © Марина Чаплыгина / Facebook

Мне кот однажды удружил. Мама потушила огромную сковородку рагу. Этот гад то ли что-то ловил, то ли просто дурел. Короче, всей своей тушкой приземлился на ручку сковороды. Сработало по принципу катапульты. Кухня была уделана полностью. Долго материлась и выгребала все это. © Юлия Шевченко / Facebook

Размораживала сливочное масло. Положила на батарею на 5 минут. Вспомнила уже к ужину. Часов через 5. Батарея была о-о-очень вкусная, политая топленым масличком. © Ирина Тимофеева / Facebook

Решила пожарить каштаны в духовке. Когда началась перестрелка, с ужасом прибежала из гостиной и сдуру открыла дверцу. Пара патронов попала в меня. Закрыла и ждала окончания боя еще часа полтора. Мелкая каштановая труха прилипла намертво к стенкам духовки. © Анна Чифинелли / Facebook

Я один раз испортила целый казанок вкуснейшего лагмана (по всем правилам и со всеми нужными специями приготовлен был). В то время как я все резала и жарила-тушила, муж решил помочь и помыть посуду. Пока я отсутствовала на кухне, он налил в блюдечко (не смог отмыть что-то) немного Fairy и поставил на рабочий стол возле плиты. А там уже стояло блюдечко, на которое я в процессе жарки (а подлива уже была практически готова, надо было добавить только томат и воду) клала ложку для перемешивания. Естественно, в нем было масло, окрашенное морковью и красным перцем, цветом как Fairy... Так вот это блюдце вместе с ложкой он и помыл. Добавляя томат, я положила ложку в блюдце с Fairy, думая, что там масло. Есть это было невозможно! Весь казанок с подливой пришлось вылить... Начисто испорченное блюдо. Я же потом ложкой с жидкостью для мытья посуды еще несколько раз перемешала лагманную подливу. © Светлана Волкова / Facebook

Поставила тарелку на электрическую плиту, не увидев, что она включена. Когда тарелка поменяла цвет, дошло, что натворила, взяла полотенце и аккуратно сняла тарелку. Держу, думаю: «А может, уже остыла?» Плюнула... Взрыв был такой, что мелкие осколки разлетелись по всем углам кухни, попали на лицо и другие открытые части тела. Хороший урок и ожог получила. © Лариса Станчич / Facebook

Решила сделать из растопленного шоколада с помощью воздушного шарика тарелочки шоколадные. Не дала массе нормально остыть. Шарик лопнул. В итоге на лице и шее шоколадная маска, и кухня тоже шоколадная... © Оксана Сыргий / Facebook

Однажды к маме пришла подруга. А мама — только из магазина... Ну, думаю, сделаю им селедочки, которую она купила. Нарезала лучок кольцами, маслом полила... Мы поели. Потом мама меня спросила, откуда я взяла селедку. Оказалось, это была сырая скумбрия, которую она только что купила. © Зинаида Сазонова / Facebook

Поставили 10-литровую бутыль настойки, стояла месяц. Решили разлить по бутылкам. Пока несли бутыль из спальни на кухню, отвалилось дно. Залили соседей. Сосед в трусах прилетел узнать, что у него из люстры бежит... Пахло настойкой месяц. © Наталья Кириченко / Facebook

На YouTube увидел, как легко и быстро сделать в микроволновке сухарики. Надо нарезать хлеб, пропитать его какой-нибудь приправой для вкуса, а потом поставить в печку, сначала на 5 минут. Потом достать, перемешать, еще на 5. Достать, перемешать, еще на 2. Я не учел того, что мощность у микроволновок разная, и время сушки тоже будет разным. Уходить в другую комнату при приготовлении сухариков тоже не очень здравая идея. Так я узнал, что, когда в микроволновке полыхает хлеб, дым будет ЗЕЛЕНЫМ! © Yanesmog / Pikabu

У моей духовки давно не работает таймер, поэтому включаю его на мобильном. Но иногда мне кажется, что я и так не забуду. Как-то поставила в духовку курицу, которая должна готовиться час. За 5 минут до окончания этого часа я заглянула на кухню и подумала: «Ну еще 5 минут». Как раз через 5 минут я вышла из дома, преспокойно забыв про курицу. И только через 3 часа, когда задумалась, что же я поем, вернувшись домой, вспомнила. У меня сердце оборвалось. Позвонила домой сыну, попросила выключить духовку. Курица была еще съедобная, но на вид ужасная. Мы ее назвали чернобыльской. © Белокопытова Лена / Facebook

Мне в 8 лет не сказали, что, когда варишь сгущенку, воду нужно доливать. Кастрюля была закрыта крышкой. Когда я подошла и открыла ее, кто-то за спиной окликнул меня по имени (а дома я была одна). В этот момент банка рванула, все волосы сзади были в раскаленной сгущенке, на руке шрам до сих пор. Видимо, мой ангел-хранитель был на работе в тот момент. © Юлия Ваганова / Facebook

Была в положении, до одурения захотелось чак-чака. Резво нагуглив рецепт, принялась сооружать сию сладость. Тесто для него «варится» в раскаленном масле... Иду с пузом наперевес выливать использованное раскаленное масло в унитаз. Внезапно унитаз чуть не треснул от взрыва, а я от испуга чуть не родила! © Bogdawa / Pikabu

Тетя выслала мне бутылку аджики домашнего приготовления. Я поставила ее в холодильник до лучших времен. Что-то приготовила и решила поесть с аджикой. Открываю бутылку и... извержение вулкана. Я в аджике, стол, холодильник и штора, и в воздухе кружится аромат чеснока. © Natalia Malihina / Facebook

А иногда то, что на первый взгляд может показаться полным фиаско, оборачивается неожиданной кулинарной победой

Готовила варенье из слив с грушей. Поставила на газовую плиту на 10 минут и решила прилечь с книгой. Проснулась примерно через 2 часа... По всей квартире разливался карамельно-сливово-грушевый аромат. Я в стрессе и шоке забежала на кухню, открыла крышку и увидела, что варенье даже не подгорело. Оно карамелизовалось и стало приятного карамельного вкуса сливы с грушей. P. S. Все, кто потом пробовал, отмечали его тонкий вкус и спрашивали рецепт. © Svetlana Gornova / Facebook

Может быть, у вас случались провальные истории, где главным местом действия была кухня?