Читатели AdMe.ru поделились своими кулинарными провалами, которые неплохо бы экранизировать

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Искусными кулинарами не рождаются — ими становятся, пройдя закалку дубовыми пирогами и взорвавшейся сгущенкой. Мы попросили наших читателей поделиться историями своих провалов в нелегком деле готовки и поняли, что эти рассказы — настоящий кладезь для создания хорошего настроения на весь день.

Мы в AdMe.ru остались в восторге от тех приключений, которые могут произойти на обычной кухне. Проверьте себя: быть может, с вами случалось что-то и покруче?

Хотела пожарить хворост, но не знала, как выглядит кипящее масло. Ждала-ждала, пока оно не загорелось. От страха протупила и попыталась затушить, плеснув воды. Сожгла кухню. © Le Salgir

Сделала наливку из ежевики. Перелила в бутылку из-под фанты, убрала в холодильник. Через пару недель открыла посмотреть. Кто ж знал, что наливка не доиграла. При легком повороте крышки бутылку вырвало из рук, и она закрутилась, фонтанируя во все стороны. Кухня стала из белой чернильно-фиолетовой. Хорошо, что на стенах были пластиковые панели. До потолка не достало. Отмыла мебель, стены и холодильник (изнутри, потому что дверцу я не закрыла) часа за 2 с половиной. © Ольга Гречко

В детстве с подругой решили испечь кекс. Нашли рецепт в отрывном календарике. Кекс получился зеленого цвета — назвали его «Крокодил Гена», кушать не рискнули. Покрошили в птичью кормушку, но птички тоже решили не испытывать судьбу. © Елена Доронцева

Как-то нашприцевали арбуз водкой: «знатоки» сказали, что ликер получится. Арбуз как начал кататься! Пока мы за ним по кухне бегали, он взял и рванул! Это вам не микроволновка... Было что соскребать. Особенно потолок был хорош! © Людмила Коваленко

Папа поставил пакет с сухой шпаклевкой в шкаф с продуктами... Угадайте, из чего были клецки в супе, который я сварила. © Вероника Гультаева

Немного не в тему, но близко. Показалось, что пахнет газом. Сначала поводила зажженной спичкой возле конфорок — ничего. Открыла духовку и зажгла спичку, сунув туда голову, естественно. Навстречу полыхнула волна огня. Отделалась малой кровью: ресницы и брови отросли, волосы постригла, шрамов не осталось, глаза успела зажмурить. Только муж долго ужасался. А, забыла сказать, я инженер по образованию! © Татьяна Чуракова

Я один раз решил пожарить рыбу, достал 3-литровую банку с растительным маслом, и она у меня выскользнула из рук, упала и разбилась о кафель на полу... Скажу вам, масло отмывать — это серьезно! © Пандора Орел

Я умею делать соус из клюквы и красного вина. Держать чашку при взбивании нужно в руках, при включенном миксере изменить угол наклона. И что? Ваша кухня совершенно бесплатно превращается в алую. Остаток дня я провела в отмывании этой красоты. © Oksana Björk

Пошла на ночное дежурство и забыла выключить газ под кастрюлей с осьминогом, который продолжал вариться на плите всю ночь. Сказать «вонь» — это ничего не сказать. Это запах трупа, эксгумации, гари и ада. Квартира-студия. Все: одежда, мебель, шторы — пропиталось трупным запахом. Вечером ждала гостей на свое 40-летие. Я все пооткрывала, кондиционер включила, но где уж там... Вместо того чтобы часок поспать и начать готовить, заползаю на стремянку и крашу стены. Только это немного убило запах. Телефонов, чтобы отменить вечеринку, нет. На юбилей приехали из соседних городков. Это было в Ливии. Мое 40-летие стало одним из самых ужасных дней в моей жизни. © Olga Radionova

Я в детстве на 8 Марта решила испечь пирог. В рецепте было написано: «2 ст. л. сахара». Я решила, что это 2 стакана. Оказалось, столовых ложек. Пирогом можно было гвозди забивать. © Назгуль Таирова

Мы с подругой как-то гаспачо решили приготовить. Так как блендера ни у кого из нас не имелось, в качестве альтернативы использовали миксер. Я этот гаспачо потом с потолка соскребала. © Евгения Когут

Только вышла замуж и экспериментировала в кулинарии. Решила сварить борщ с красной капустой. Сварила. Красиво. Крышкой накрыла. Приходит муж с работы, я открываю крышку, а борщ СИНИЙ. Суп был вкусный, но муж просил больше экзотический борщ не варить. © Anna Petra

Положила очищенное яйцо, сваренное вкрутую, подогреть в микроволновку. Вытащила, куснула — взрыв. Отскребала потолок и кухню 2 дня. Про лицо вообще молчу, зато губы красивыми получились, правда, с одной стороны. © Татьяна Новицкий

А я сделала по всем правилам салат оливье с вареным языком, заправила майонезом, но заметила, что в суете забыла горошек добавить. Прошу мужа: горошек аккуратно положи, подмешай. Он и бухнул всю банку, а сироп не слил! Сами доедали, ложкой черпали: продуктов было жаль. © Галина Пархоменко

Жарила попкорн на сковороде без крышки. © Яна Гергус

А вы знали, что если растопить сливочное масло, налить его в стеклянный граненый стакан, а стакан поставить в миску с холодной водой охладиться, то осколки стакана и брызги топленого масла разлетятся по всей кухне и попадут в начинку для пирожков? © Anna Birstein

И в номинации «Самый распространенный провал» побеждает

Если поставить варить сгущенку и забыть про нее, то можно внепланово отремонтировать кухню. Я пробовала. © Ольга Гагулькина