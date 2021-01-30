Бывалые кулинары поделились в сети лайфхаками, которые помогут прокачать ваши навыки готовки до продвинутого уровня
Профессиональный повар решил отойти от своего кухонного стола и поделиться с пользователями Reddit советами, благодаря которым можно питаться вкусно, разнообразно, полезно и, главное, не тратить на это много денег. Читателям очень понравилась его идея, а некоторые даже решили подключиться и тоже рассказали о своих лайфхаках.
AdMe.ru почитал публикацию и комментарии и выбрал самые интересные советы, которые пригодятся на каждой кухне.
Крупы и бобовые
- Серьезно, рис — потрясающий продукт. Это одна из самых важных круп в мире. Я не могу придумать еду, которая насытит вас лучше. Если вам нужен только гарнир или основа из жареного риса, то берите длиннозерный. На крайний случай подойдет круглозерный, но помните о том, что он будет меньше храниться в холодильнике.
- Я бы еще добавил совет: смешайте крупы. Используйте то, что у вас уже есть дома. Возьмите немного чечевицы, ячменя или цельного овса. Идея в том, чтобы соединить продукты, которые будут готовиться одинаковое количество времени. Но если время приготовления не совпадает, то можно предварительно замочить крупу или бобовые, и срок готовки выровняется. Для начала соединяйте 1/3 других круп и бобовых и 2/3 риса. Получится супервкусно, и в организм поступит больше питательных веществ. Цельнозерновые крупы отлично насытят, а бобовые и злаки дадут больше белка. © Toirneach / Reddit
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Если вам не нравится чечевица, то попробуйте замочить ее на ночь. «Зернистый» — это термин, который я раньше слышал применительно к чечевице, и он почти всегда имеет отношение к недоваренному или недостаточно замоченному продукту. Также можно сварить ее без соли: многие повара говорят, что это работает. Но если это не помогло, сделайте то, что делают родители по всему миру, чтобы дети ели овощи: спрячьте чечевицу в другой еде. Готовьте чечевицу, пока она не станет мягкой и практически не потеряет свою текстуру, затем разомните и используйте в качестве загустителя для карри или соусов или как начинку для фрикаделек или пасты. © aichliss / Reddit
Мясо и морепродукты
- Если вы едите мясо, то берите цельную курицу, мясо на кости и фарш. Идеально, если вы можете все приобрести в мясной лавке. В замороженном мясе нет ничего плохого. Только не покупайте сразу такое. Возьмите охлажденное, сформируйте порции и заморозьте самостоятельно.
- Извлеките максимум пользы из мяса, которое покупаете. Курица — это не просто 8 порций жаркого, это также кости и тушка для бульона или супа; жир, который можно растопить и использовать для готовки, и кожа, из которой можно приготовить вкусные маленькие чипсы. Все это так же верно и для другого мяса, а еще рыбы и морепродуктов.
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Готовя рыбу, важно помнить о том, что в отличие от мяса, которое надо предварительно размораживать, ее лучше добавлять в супы или карри замороженной. Это поможет не потерять питательные вещества, которые могут вытечь из тушки вместе с водой.
Грибы
- Грибы богаты белками и очень питательны. Они содержат множество витаминов, минералов и антиоксидантов, при этом низкокалорийны. Их легко сушить, мариновать или замораживать. Если вы покупаете грибы в магазине, попробуйте шиитаке или вешенки. А еще грибы легко выращивать. © ngm01301 / Reddit
Яйца
- Яйца — настоящий клад. По сути это дешевый источник белка. Яиц никогда не может быть слишком много. Их можно использовать в качестве добавки к обеду или ужину в вареном виде или для приготовления бутербродов. © SoontirFel181st / Reddit
Помидоры
- Свежие помидоры — это хорошо, а консервированные — еще лучше. Свежие можно есть в любых вариантах, а консервированные — использовать для приготовления соусов. Многие профессионалы между свежими спелыми томатами и банкой консервированных выберут именно консервы, потому что в них плоды обычно перезрелые, что делает их идеальными для соуса. Только покупайте такие, чтобы было как можно меньше соли и сахара. © aichliss / Reddit
- Некоторое время назад я перестал использовать даже консервированные помидоры для соусов. Вместо них соус готовлю из куриного бульона и разведенной в нем томатной пасты. Не могу передать, как сильно это изменило вкус. © space_keeper / Reddit
- Лучший совет, какой у меня есть. Карамелизуйте нарезанные половинку лука-порея, несколько вяленых помидоров и чеснок. Затем добавьте одну или две банки консервированных томатов. Если в смесь положить немного базилика, то получится основа для болоньезе. А если взять не базилик, а орегано, то будет соус для пиццы. © Zardacious / Reddit
- Готовя соус, начните с обжаривания специй. Возьмите орегано, хлопья красного перца, тмин, затем положите томатную пасту и немного бальзамического уксуса. И самое главное, добавьте чашку воды, в которой варилась паста, в конце приготовления соуса. Вы не поверите, как сильно это изменит соус. © bustbustbustamove / Reddit
- Если у вас есть возможность выбирать сорт помидоров, то я рекомендовал бы присмотреться к «черному крымскому» и «сливе черной». Они очень вкусные и подходят буквально для всего. © Jaquemart / Reddit
Овощи, фрукты и ягоды
- Я бы еще обратил внимание на репу, горчицу и капусту. Стоят они дешево, можно купить много и приготовить большую партию, разделить на порции и заморозить. А в сыром виде можно легко заморозить перец и лук. Поэтому со скидкой смело берите сразу много. © electriclobster / Reddit
- А еще фиолетовая капуста. Она дешевая, полна антиоксидантов и невероятно долго хранится. Один кочан сможет долго пролежать в холодильнике, даже если вы будете ее использовать всего пару раз в неделю. © eveleaf / Reddit
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Замороженные продукты по большей части отличный вариант. Технологии заморозки улучшились, поэтому можно смело их покупать.
- Чтобы ягоды дольше хранились, замочите их в смеси уксуса и воды в соотношении 1:1. После промойте холодной водой — и готово. Можете быть уверенными в том, что они не заплесневеют через пару дней. © neckbones_ / Reddit
А что вы добавили бы к этим советам?