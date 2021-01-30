Бывалые кулинары поделились в сети лайфхаками, которые помогут прокачать ваши навыки готовки до продвинутого уровня

Если вам не нравится чечевица, то попробуйте замочить ее на ночь. «Зернистый» — это термин, который я раньше слышал применительно к чечевице, и он почти всегда имеет отношение к недоваренному или недостаточно замоченному продукту. Также можно сварить ее без соли: многие повара говорят, что это работает. Но если это не помогло, сделайте то, что делают родители по всему миру, чтобы дети ели овощи: спрячьте чечевицу в другой еде. Готовьте чечевицу, пока она не станет мягкой и практически не потеряет свою текстуру, затем разомните и используйте в качестве загустителя для карри или соусов или как начинку для фрикаделек или пасты. © aichliss / Reddit