Принципы питания от балерины, которая поддерживает себя в форме, не отказываясь от сладкого

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Сасси Грегсон-Уильямс (Sassy Gregson-Williams) — 20-летняя балерина и блогер, которая вдохновляет десятки тысяч женщин со всего мира. В прошлом девушка сидела на многих диетах и была уверена, что ради идеальной фигуры нужно голодать и много тренироваться, но после травмы занялась здоровьем и пересмотрела рацион. Сейчас Сасси делится своими знаниями с другими.

Нам в AdMe.ru понравилась эта лучезарная девушка, поэтому мы внимательно прочитали ее блог, чтобы выбрать для вас самые важные советы.

Кто она?

С детства Сасси Грегсон-Уильямс мечтала о карьере профессиональной балерины. Она занималась по 8 часов в день на протяжении 13 лет, но на одной из тренировок получила травму голеностопа. Восстановление было долгим, ведь девушке пришлось заниматься не только лечением поврежденной ноги, но и своим здоровьем в целом, которое было подорвано неполноценным питанием. Это был переломный момент в жизни балерины. Тогда Сасси начала вести блог и делиться в нем открытиями на пути к гармонии со своим телом.

Девушка ушла из профессионального спорта, но продолжает танцевать для своего удовольствия. Недавно Сасси даже открыла балетную школу. Она занимается делом, которое любит, и доказывает своим примером, что это и есть секрет красоты и здоровья.

Каковы ее главные принципы питания?

Грегсон-Уильямс выступает за сбалансированный подход к питанию. Она призывает не стремиться сразу к радикальным изменениям, а двигаться к более здоровому образу жизни маленькими шагами. Прежде всего, девушка советует есть побольше овощей и фруктов: они должны составлять минимум треть от общего количества пищи, потребляемой за день. Чтобы справиться с этой задачей, попробуйте придерживаться следующих правил: Держите фрукты на видном месте. Когда вам захочется перекусить, вы скорее возьмете в руки яблоко, а не конфету.

Обратите особое внимание на те овощи и фрукты, которые покупаете довольно редко. Это разнообразит ваш рацион и расширит вкусовые предпочтения. Не забывайте о классическом совете диетологов: «идеальная тарелка» должна на 50 % состоять из овощей, на 25 % — из белков и жиров, на 25 % — из круп.

Сама Сасси исключила из рациона мясо и рафинированный сахар. Она заметила, что после этих продуктов чувствует себя уставшей. Но это не значит, что балерина совсем не балует себя десертами. Просто шоколадные батончики из магазина она заменила полезными сладостями из натуральных ингредиентов, а сладости эти готовит сама. Это второе правило девушки: находить альтернативу менее полезным продуктам. Вот, например, несколько хитростей: Белый рис можно заменить коричневым.

Обычный хлеб легко заменить ржаным, а хлопья и гранолу — овсянкой.

Вместо картофельных чипсов можно самостоятельно приготовить чипсы из кабачков, свеклы, моркови или шпината.

Неплохая альтернатива коровьему молоку — ореховое.

Вместо покупного мороженого лучше приготовить банановое.

Также читателям своего блога Грегсон-Уильямс дает следующие советы: Не пропускайте приемы пищи и планируйте рацион наперед. Это поможет избежать нездоровых перекусов.

Съедайте за 3 часа до тренировки большую порцию орехов, авокадо, оливок и сырых овощей. Через 30 минут после тренировки остановите выбор на пище с высоким содержанием белка.

Ограничьте количество потребляемого кофе (либо замените его какао).

Ешьте не спеша, тщательно пережевывая пищу.

Вместо того чтобы считать калории и записывать каждый прием пищи, сосредоточьтесь на том, как вы себя чувствуете.

Как выглядит ее рацион?

Обычно рацион Сасси выглядит так: Завтрак: смузи с бананом, шпинатом, авокадо, капустой кале, овсянкой, кешью и кокосовой водой.

смузи с бананом, шпинатом, авокадо, капустой кале, овсянкой, кешью и кокосовой водой. Обед: большая порция салата, в которую девушка обязательно добавляет много белка (яйца, орехи, рыба) и зелени.

большая порция салата, в которую девушка обязательно добавляет много белка (яйца, орехи, рыба) и зелени. Ужин: вегетарианское буррито, картофель или сэндвичи из цельнозернового хлеба и бобов.

вегетарианское буррито, картофель или сэндвичи из цельнозернового хлеба и бобов. Десерт: девушка часто балует себя вкусностями, которые печет сама. Для того чтобы сделать десерт более полезным, она заменяет пшеничную муку овсяной, кукурузной, кокосовой или гречневой. Вместо сахара Сасси использует мед, натуральный кленовый сироп без сахара, стевию, сироп агавы или сироп топинамбура.

Что еще советует Сасси?

Многие из остальных принципов, которым следует балерина, не связаны с питанием. Она уверена, что зацикленность на фигуре не приводит ни к чему хорошему, поэтому призывает женщин со всего мира наслаждаться жизнью, уважать свое тело и его потребности и каждый день делать такой выбор, который будет приносить радость.

Грегсон-Уильямс убеждена в том, что жизнь изменится в лучшую сторону, если соблюдать следующие правила: Медитируйте.

Ведите дневник благодарности и каждый вечер пишите в нем о вещах, которые делают вас счастливыми.

Спите как минимум 8 часов в сутки.

Пересмотрите цели: вместо красивого тела сделайте акцент на здоровом теле.

Не откладывайте изменения на завтра и начните действовать уже сегодня.