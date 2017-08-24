9 фактов о молочных продуктах, которые нужно знать, чтобы они приносили пользу

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Сбалансированный рацион сложно представить без молочных продуктов. Но иногда разнообразие товаров или устоявшиеся заблуждения мешают нам сделать правильный выбор. Сегодня AdMe.ru расскажет о 9 фактах, которые помогут покупать качественные молочные продукты и употреблять их с пользой. А бонус в конце статьи убедительно ответит на вопрос, пить или не пить молоко.

9. Органическое молоко не лучше обычного

Органическое молоко должны получать от коров, которые едят натуральный корм, много гуляют на свежем воздухе и не принимают какие-либо медикаменты. Но законы, контролирующие органическое производство, очень зыбкие, чем и пользуются производители. В результате под видом органического молока часто продается самый обычный продукт. И это не все. Питательная ценность органического молока, которое было произведено даже с соблюдением всех норм, мало чем отличается от обычного. К таким выводам пришли ученые после ряда исследований.

8. Обезжиренные молочные продукты не помогают похудеть

Ученые наблюдали за группами людей, которые уменьшили рацион на 500 ккал. Плюс к этому участники одной группы ели только обезжиренную молочную продукцию не больше 1 порции в день. В другой же группе рацион включал обычное молоко, сыр, йогурт не меньше 3 порций в день. Лучшие результаты в похудении были у тех, кто питался молочной продукцией нормальной жирности. Также в этой группе были отмечены самые высокие потери именно жировой, а не мышечной ткани.

7. Фермерские продукты не всегда лучше заводских

Парное молоко остается стерильным на протяжении 2 часов из-за бактерицидных веществ, вырабатывающихся в коровьем вымени. А потом оно и продукты из него становятся благодатной средой для роста и размножения бактерий. Продукция из непастеризованного молока часто становится причиной пищевых отравлений. Может казаться, что молочные продукты «с рук» имеют более натуральный состав. Но фермеры нередко улучшают вкус и внешний вид молочной продукции при помощи крахмала (капните йод — если есть крахмал, продукт посинеет), мела, соды (добавьте уксус — если есть сода, на продукте появится пена).

6. Фруктовый йогурт содержит больше сахара, чем кока-кола

Фрукты в йогурте — это фруктовая масса, в состав которой кроме самих фруктов входят не самые полезные консерванты, стабилизаторы, красители, ароматизаторы. При этом по количеству сахара фруктовый йогурт может соперничать с такими продуктами, как кока-кола или пончики. Для сравнения, в них содержится около 10 % сахара, в некоторых фруктовых йогуртах — до 18 %.

5. Длительный срок хранения молока — это не всегда плохо

Молоко со сроком хранения от 2 месяцев и выше подвергается ультрапастеризации (UHT). Этот метод обработки позволяет устранить патогенную флору, сохранив при этом кальций и другие полезные элементы с минимальными потерями. Кстати, такое молоко не киснет (что часто приписывают плохому качеству), так как в нем не содержатся бактерии, провоцирующие брожение. Не стоит путать ультрапастеризацию со стерилизацией. Стерилизованное молоко подвергается длительному кипячению, в результате чего в нем разрушается львиная доля питательных веществ.

4. Молочнокислые продукты не следует есть натощак

Основная ценность йогурта и других молочнокислых продуктов заключается в полезных бактериях. Употребляя их на натощак, мы сводим эту пользу на нет, потому что микроорганизмы разрушает соляная кислота, выработка которой увеличивается в предвкушении пищи. Кроме того, молочнокислые продукты натощак могут стать причиной изжоги. Лучше всего выпить кефир или йогурт спустя 1 час после трапезы.

3. Йогурт не помогает при дисбактериозе

Существует мнение, что при проблемах с кишечником следует увеличить количество кисломолочных продуктов, потому как они обогащают флору кишечника полезными бактериями. Но при острой стадии на пике всех симптомов кефир и йогурт могут только ухудшить состояние человека, так как провоцируют бродильные процессы. Наибольшая польза от кисломолочных продуктов будет, если начать их пить на финальной стадии заболевания, когда исчезнут «острые» симптомы.

2. Молоко тормозит усвоение пищи

Традиционный для многих завтрак — каша с молоком — не лучшее решение. Во-первых, в зерновых содержится фитиновая кислота, которая блокирует усвоение кальция. Во-вторых, молоко не рекомендуется употреблять натощак, потому что это большая нагрузка для желудка. В-третьих, молоко вообще не стоит пить вместе с другими продуктами, так как это тормозит процесс переваривания. Молоко лучше пить отдельно за час-полтора до или после приема пищи. Оптимальное время — вечер, за час до отхода ко сну. Триптофан и магний, которые присутствуют в молоке, помогут расслабиться и быстрее уснуть.

1. Молочные продукты несовместимы с антибиотиками

С антибиотиками группы тетрациклина, пенициллина и азитромицина молоко формирует нерастворимые соединения, в результате чего значительно снижается эффективность препаратов. Употреблять молоко и продукты из него нельзя не только во время приема препарата, но и за час до / после этого. А вот противовоспалительные нестероидные средства типа аспирина не только можно, но и нужно запивать молоком.

Бонус: Молочные продукты предотвращают болезни сердца

Патологии сердечно-сосудистой системы — бич нашего времени, по данным Всемирной организации здравоохранения. Научные исследования доказывают, что регулярное употребление молочных продуктов снижает вероятность развития ишемической болезни сердца, инсульта и других заболеваний сосудов на 15 %.