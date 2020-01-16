9 провокационных блюд, которые поделили весь интернет на обожателей и ненавистников

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О вкусах не только спорят, из-за них начинаются настоящие интернет-войны. Продукт, которому одни отказывают даже в праве на существование, для других — желанный деликатес, за который они готовы платить немалые деньги. Взгляните на эту противоречивую десятку из нашей статьи — все они, от шоколада с беконом до джема из оливок, стали предметом жарких споров в сети.

Мы в AdMe.ru никогда не пробовали ничего из перечисленных блюд и напитков, но точно решимся это сделать. Присоединяйтесь. А в конце статьи вас ждет удивительный бонус о еде, которую нужно вдыхать, а не жевать.

1. Кофе с маслом

Напиток «буллетпруф» (bulletproof) — кофе без молока и сахара, взбитый со сливочным и кокосовым маслом, — придумал предприниматель из Кремниевой долины, биохакер Дейв Аспри, главная цель которого — дожить до 180 лет. На идею напитка его натолкнула поездка в Тибет, где он попробовал часуйму — местный чай с молоком и маслом яка. Аспри утверждает, что «буллетпруф» помогает похудеть, придает энергии и повышает концентрацию внимания. На сегодняшний день его компания привлекла $ 68 млн инвестиций, а поклонницами «суперкофе» являются многие знаменитости, например Миранда Керр и Шейлин Вудли. Предполагается, что сытный напиток нужно употреблять вместо завтрака, а изготовить его можно самому. Вот рецепт.

2. Пицца с киви

Один из пользователей Reddit выложил это фото в сеть с надписью «Пицца с киви из пиццерии в Дании, жуткая мерзость». Многие комментаторы действительно пришли в ужас от такого блюда: «Даже любители пиццы с ананасами не так ужасны!», «Не пицца, а преступление», «Хуже можно сделать, только если порезать ее на квадратики!» Но не все согласились с автором поста: кое-кто заявил, что был бы не прочь попробовать необычную пиццу.

3. Мороженое с чипсами

В одном из нью-йоркских кафе подают ванильное мороженое с солеными, глазированными в меду чипсами и крошкой из запеченного яблока, и это одно из самых популярных блюд заведения. А некоторые любители такого сочетания вкусов готовят его и дома самостоятельно.

4. Шоколад с беконом

Чикагская компания Vosges Haut-Chocolate создала и уже несколько лет успешно продает темный и молочный шоколад с беконом и копченой солью. Бекон запекается небольшими партиями и вручную нарезается мелкими кусочками. Производители утверждают, что его соленый вкус хорошо уравновешивает сладость шоколада.

5. Джем из оливок

Джемы и варенья из черных и зеленых оливок с добавлением специй, вина и цедры популярны в Греции, Испании, Азербайджане. Некоторым людям такое специфическое варенье напоминает оливковое мыло, но тем не менее у него много почитателей. Обычно его советуют есть вместе с йогуртами, блинчиками или мягким сыром.

6. Сладкое буррито

Кондитерская из Монреаля, Канада, предлагает буррито в качестве десерта: вместо лепешки здесь используют сахарную вату, а для начинки — разные виды мороженого. Даже без учета хрустящей карамельной посыпки ясно, что это блюдо — только для самых больших любителей сладкого.

7. «Сникерс» с острым перцем

Острый «Сникерс» создан специально для китайского рынка: для его изготовления арахис обжаривают с сычуаньским перцем. Есть нужно осторожно — сначала его вкус ощущается как обычный, и настоящая острота приходит уже на послевкусии.

8. Черный ферментированный чеснок

Мода на черный чеснок пришла к нам из Азии — там считают, что он способствует долголетию. Для того чтобы чеснок приобрел нужные качества, его от 30 до 50 дней выдерживают при определенной температуре и влажности, отчего он приобретает черный цвет, теряет резкий запах и становится сладковатым на вкус. Считается, что он обладает антиоксидантными свойствами и повышает иммунитет.

9. Чипсы со вкусом борща

Однажды президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон заявил, что, если бы у него были такие полномочия, он бы вообще запретил пиццу с ананасами. И когда мы увидели чипсы со вкусом борща, которые продаются в Японии, то были возмущены ничуть не меньше: разве не ясно, что со вкусом борща должен быть только борщ? А потом подумали и решили — а почему бы не попробовать?

Бонус: съедобные пузыри и вкусный туман

Британская компания Lick Me I’m Delicious создает аппараты, генерирующие съедобные пузыри, которые нужно ловить ртом, и туман с двумя сотнями вкусов, который вдыхают через соломинку. Ранее компания прославилась тем, что придумала мороженое с белком медуз: оно светилось в темноте при поедании.

Какие из этих блюд вы бы попробовали, а какие ни за что на свете не стали бы есть?