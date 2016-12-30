9 проверенных продуктов, которые спасут вас наутро после вечеринки

Что может быть хуже, чем просыпаться утром после особенно удавшегося праздника и чувствовать каждую извилину в мозгу? Или проклинать себя за неумение вовремя остановиться, а производителей напитков — за все остальное.

В преддверии новогодних праздников AdMe.ru советует не глотать аспирин, а выбрать один из продуктов, которые точно помогут значительно облегчить утро.

Кофе

Иногда кофе — это единственное, что может вытащить нас из постели. И неважно — после бурной вечеринки или жуткого недосыпа. Кофеин заряжает энергией и облегчает головную боль. Это факт.

Смузи

Этот напиток отлично насыщает желудок. Хорошим выбором будет банановый смузи: натуральные сахара дадут заряд бодрости, а калий не даст ощутить, что жизнь-боль-держите-меня-семеро.

Бургеры

Не спешите крутить пальцем у виска: бургеры и любая другая жирная и тяжелая еда обволакивают стенки желудка и не дают алкоголю, который задержался в организме после бурной ночи, быстро впитаться в кровь.

«Кровавая Мэри»

Мы не то чтобы рекомендуем вам опохмеляться — просто томаты содержат много витаминов, а также натрий и калий, которые помогают насыщать кровь кислородом и переносят молекулы воды. Другими словами, это поможет от обезвоживания.

Яйца

Яйца содержат много белка и аминокислоту цистеин, которая избавит от токсинов, оставшихся от спиртного. Яйца в первую очередь защитят печень.

Авокадо

Авокадо восстанавливает баланс калия, который обеспечивает ясность ума, улучшает снабжение мозга кислородом, избавляет от шлаков и вообще помогает быстрее восстановиться. Просто съешьте авокадо в прикуску с каким-нибудь тостом или крекером. Вся эта вялость только от недостатка сахара в крови.

Сок из зеленых овощей и фруктов

Он помогает от обезвоживания, а также заряжает витаминами и минералами. Волокна фруктов и овощей расщепляют алкоголь. А если заменить этим соком ужины и перекусы, так вообще можно недосчитаться пары килограммов.

Куриный суп

Просто классика жанра! Тарелка наваристого куриного супа восстановит баланс соли и жидкости, заставит организм придержать воду. А цистеин в курице покажет подуставшей печени, как надо перезаряжаться.

Лосось

Лосось — средоточие полезных жиров омега-3 и витаминов, которые облегчат головную боль и снимут расстройство желудка. И, что немаловажно, поработают над настроением и устранят раздражительность.

Автор SIENNA FANTOZZI

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