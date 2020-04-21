9 простых блюд со всего мира, которые отправят вас в гастрономический тур прямиком из кухни
В мире есть множество знаменитых, но простых блюд, которые стоит попробовать. Например, швейцарский решти приготовить проще, чем драники. Нужно лишь отварить картошку, натереть ее на терке и обжарить в масле, слепив один большой блин. Не требуют особых навыков и австралийский плавающий в супе пирог, и легендарное испанское рагу, и другие простые блюда.
Мы в AdMe.ru узнали о традиционных блюдах из популярных у туристов стран и нашли простые рецепты их приготовления. А в качестве бонуса добавили одно из древнейших блюд в мире и тот самый пирог из Австралии.
1. Лохикейто (Финляндия)
Если сказать проще, то лохикейто — это финская молочная уха из красной рыбы. Большой ее плюс в том, что рецепт невероятно простой.
Ингредиенты:
- 300 г филе, голова и хребет форели
- 3 картофелины, 1 морковь, 2 луковицы
- 250 мл сливок 30 %
- укроп, зеленый лук
- соль, перец, лавровый лист
Приготовление:
1. Голову и хребет форели положить в воду и довести до кипения; добавить целую луковицу, перец, соль, лавровый лист и варить 20 минут на небольшом огне.
2. Готовый бульон процедить. Добавить нарезанный кубиками картофель, довести до кипения и варить еще 10 минут, убавив огонь.
3. Морковь нарезать тонкими колечками и пассеровать 2 минуты с луком.
4. Добавить содержимое сковороды и нарезанное кубиками филе форели в суп. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить до готовности рыбы.
5. Влить стакан сливок, размешать и снять с огня.
Теплую уху подавать, посыпав рубленой зеленью.
2. Кацудон (Япония)
Японская кухня ассоциируется с рыбой и суши, однако у местных жителей популярно другое блюдо. Кацудон — традиционная свиная отбивная с рисом и соусом.
Ингредиенты:
- 300 г свиного филе
- 3 яйца
- 1 стакан риса
- мука, панировочные сухари, соль, перец, сахар
- растительное масло
- 1 луковица
- 2 ст. л. соевого соуса и 2 ст. л. белого полусладкого вина
- зеленый лук
Приготовление:
1. На гарнир отварить рис.
2. Свинину отбить, натереть перцем, солью и обвалять поочередно в муке, слегка взбитом яйце и панировочных сухарях.
3. Обжарить мясо с двух сторон на сильном огне. Когда появится корочка, огонь можно слегка убавить. Готовые отбивные обсушить на салфетке и нарезать на кусочки.
4. Засыпать в сковороду мелко нарезанный лук, добавить соевый соус, вино и 1 ч. л. сахара.
5. Дождаться, когда лук покроется карамельной коркой, и выложить нарезанную отбивную так, чтобы она не потеряла форму.
6. Томить содержимое сковороды 5 минут и залить остатками яиц от панировки. Снять с огня, когда схватится заправка.
Подавать блюдо целиком, положив отбивную на подушку из вареного риса и украсив зеленым луком.
3. Фриттата (Италия)
Это классическое итальянское блюдо готовится из всего, что осталось в холодильнике. В качестве наполнения могут использоваться макароны, картошка, помидоры, сосиски. Мы вам расскажем о классическом варианте, но в сети можно найти и более скромные рецепты.
Ингредиенты:
- 4 яйца
- 50 г спагетти (можно и простые макароны)
- 50 г пармезана (или любого твердого сыра)
- 1 красный болгарский перец и 1 помидор
- 1 небольшая луковица и 1 зубчик чеснока
- оливковое масло
- пучок петрушки
- соль, перец, сухой базилик и майоран
Приготовление:
1. Спагетти отварить в подсоленной воде.
2. Подрумянить чеснок в оливковом масле, добавить лук и обжарить еще пару минут.
3. Мелко нарезать перец и помидор, положить их в сковороду и томить 5 минут.
4. Слегка взбить яйца, натереть сыр и измельчить петрушку. Все смешать и всыпать макароны.
5. Добавить смесь в сковороду и дождаться, когда схватятся края.
6. Отправить омлет в духовку на 15 минут при температуре 180 °С.
Подаем блюдо, нарезанное кусочками, с добавлением базилика и майорана.
4. Франсезинья (Португалия)
На первый взгляд оно выглядит как простой бутерброд, который зачем-то обильно залили соусом. На самом деле это полноценное и неимоверно сытное блюдо, с которым в одиночку можно и не справиться.
Ингредиенты:
- 2 небольших говяжьих стейка, 2 куска ветчины и 2 охотничьи колбаски
- 5 ломтиков сыра
- 2 кусочка хлеба для тостов
- 1 яйцо
- 800 г помидоров без кожицы
- 1 морковь, 1 луковица и 1 чеснок
- 0,33 л светлого пива и 0,25 л воды
- 100 г сливочного масла
- соль, перец, лавровый лист
Приготовление:
1. Начать с соуса: обжарить лук до золотистой корочки, добавить морковь, чеснок, перец и лавровый лист. Все это готовить 5–7 минут на среднем огне, после чего влить перетертые помидоры и пиво и выпаривать еще 10–15 минут, понемногу вливая воду.
2. Достать лавровый лист, добавить 1 ч. л. соли и взбить содержимое кастрюльки блендером. Теперь можно снять соус с плиты и добавить сливочное масло.
3. Обжарить на сковороде хлеб и все мясо.
4. Собрать бутерброд в такой очередности: хлеб, ветчина, разрезанные на 2 части колбаски, стейки. Накрыть вторым тостом и покрыть сыром так, чтобы хлеба не было видно.
5. Обильно полить блюдо горячим соусом.
Подают сэндвич в глубокой тарелке и едят при помощи ножа и вилки. Получившийся соус можно хранить в холодильнике.
5. Фасолада (Греция)
Этот постный суп известен еще со времен Древней Греции, и сейчас он остается популярным у греческих и кипрских домохозяек. Видео приготовления здесь.
Ингредиенты:
- 1,5 стакана белой фасоли
- 2 крупных помидора
- 1 зеленый болгарский перец
- 1 морковь
- половина луковицы
- свежая зелень: базилик, петрушка, укроп
- лимонный сок, соль, масло
Приготовление:
1. Замочить фасоль на ночь.
2. Залить ее 2,5 л воды и варить 40 минут (не солить).
3. Лук обжарить в масле и засыпать в воду.
4. Измельчить помидоры до состояния пюре, остальные овощи произвольно нарезать и все вместе добавить к фасоли. Варить 15 минут.
Подается фасолада и горячей, и охлажденной, но непременно с горкой свежей зелени и добавлением лимонного сока.
6. Решти (Швейцария)
Национальное блюдо Швейцарии — это упрощенный вариант знакомых нам драников. Готовится решти еще проще: нужен лишь сырой или вареный картофель, крупная терка и сковорода.
Ингредиенты:
- 4–5 картофелин
- 50 г сливочного масла
- соль, перец
Приготовление:
1. Отварить картофель до полуготовности — 6–7 минут после закипания воды.
2. Растопить часть масла на сковороде.
3. Остывший картофель натереть на крупной терке и выложить на сковороду, добавив соль и перец. Прижать лопаткой.
4. Разложить по краям оставшееся сливочное масло и, не перемешивая, держать на небольшом огне 5–6 минут до образования корочки.
5. Аккуратно перевернуть и обжарить с другой стороны.
Блюдо хорошо сочетается с консервированными грибами, кукурузой и свежей зеленью.
7. Олья подрида (Испания)
Любимое блюдо Дон Кихота и всей Испании невозможно приготовить неправильно. Все потому, что методика приготовления крайне проста, а ингредиенты могут варьироваться.
Ингредиенты:
- 300 г свинины, 100 г сала, 100 г копченой колбасы
- 100 г фасоли
- 2 помидора, 1 сладкий перец, 1 морковь и 1 луковица
- 1 зубчик чеснока
- лавровый лист, перец, соль, паприка
Приготовление:
1. Замочить фасоль на ночь.
2. Нарезать мясо и сало; поставить их на огонь и варить 30 минут.
3. Добавить фасоль, специи и варить еще столько же.
4. Морковь, перец и лук нарезать кубиками и добавить в суп.
5. Через 10 минут засыпать помидоры, а еще через 10 — нарезанную колбасу.
6. Довести до кипения и выключить огонь.
Блюдо можно подавать и как похлебку, и как рагу с подливкой из бульона.
8. Кельтский стейк (Великобритания)
Любимое блюдо королевы Елизаветы II можно приготовить менее чем за 30 минут. Рецептом приготовления стейка поделился бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрейди.
Ингредиенты:
- 2 стейка из говяжьей вырезки
- 200 г шампиньонов
- 1 луковица
- 100 мл сливок
- 100 мл виски
- 50–100 г сливочного масла
- соль, перец
Приготовление:
1. Посолить и поперчить мясо. Обжарить его 3–4 минуты с каждой стороны и выложить на тарелку.
2. На той же сковороде обжарить лук до золотистой корочки.
3. Добавить нарезанные тонкими пластинками грибы, виски и держать на огне 5–7 минут, пока жидкость из грибов не испарится.
4. Влить сливки, оставшееся сливочное масло и довести до кипения.
5. Убавить огонь, положить стейки в соус и тушить 7–8 минут.
Подают стейк, положив его на картофельное пюре, украсив зеленью и целой вареной морковью.
9. Потофе (Франция)
Это популярное блюдо из Франции считается символом домашней кухни страны. В дословном переводе его название означает «котелок на огне», а состав может варьироваться. Если описать просто, то это мясной бульон с вареной говядиной и любыми овощами и специями, которые у вас есть. Ниже напишем один из классических рецептов от французского кулинара.
Ингредиенты:
- 1 кг говяжьего мяса и 0,5 кг говяжьих мозговых костей
- овощи для бульона: 1 морковь, 1 репа, 1 пастернак, 1 луковица, 1 стебель лука-порея, 1 стебель сельдерея
- овощи для гарнира: 1 кг картофеля, 4 моркови, 2 репы, 1 стебель лука-порея
- 3 бутончика гвоздики; соль и перец по вкусу
- букет гарни или набор специй «Французские травы»
Приготовление:
1. Мясо нарезать крупными кусками, залить 3 л воды и довести до кипения.
2. Долить 300 мл воды, снять пену и снова довести до кипения (повторить 3 раза).
3. Гвоздику воткнуть в луковицу и добавить все овощи для бульона, специи, посолить и уменьшить огонь.
4. Через 45 минут достать овощи и оставить мясо вариться еще на 2 часа, до готовности.
5. Крупными кусками нарезать все овощи для гарнира и сварить их (картофель отдельно).
Куски мяса помещаются на блюдо, а вокруг выкладываются овощи. Бульон можно есть отдельно или использовать как основу для супа.
Бонус № 1: плавающий пирог (Австралия)
Мясной пирог, который зачем-то подается «плавающим» в гороховом супе, признан национальным наследием Южной Австралии и готовится чуть ли не в каждом доме. У тех, кто дружит с духовкой, при приготовлении блюда никаких сложностей не возникнет.
Ингредиенты (на 3 пирога):
- 400 г песочного теста, 250 г слоеного теста
- начинка для пирога: 350 г говядины, 400 мл мясного бульона, 150 г муки, 100 г томатной пасты, 1 луковица, 1 зубчик чеснока
- для супа: 300 г замороженного зеленого горошка, 300 мл мясного бульона, 50 мл сливок 20 %, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, сушеная мята, перец, соль
- растительное масло
Приготовление пирога:
1. Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить с добавлением муки до золотистой корочки.
2. На отдельной сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить мясо, бульон, томатную пасту, соль, щепотку сушеной мяты и тушить 1 час. Бульон вливать постепенно, в несколько приемов.
3. Готовую начинку охладить.
4. Песочное тесто раскатать и уложить в небольшую формочку для пирога.
5. Наполнить форму начинкой, влить перемешанное яйцо и накрыть кружком слоеного теста.
6. Запекать в духовке 30 минут при температуре 180 °С.
Приготовление супа:
1. Лук и чеснок пассеровать с растительным маслом в сотейнике до мягкости.
2. Залить бульон, добавить горошек, щепотку мяты, соль. Довести до кипения и варить 2–3 минуты.
3. Используя блендер, превратить суп в однородную массу.
4. Добавить сливки и перемешать.
Суп подавать в глубоких тарелках, поместив на его поверхность пирог.
Бонус № 2: тамале (Мексика)
Одно из древнейших блюд в мире состоит всего из 3 ингредиентов: мяса, муки и кукурузных листьев. Специи и соусы добавят вкуса, но их использовать необязательно.
Ингредиенты:
- 300–400 г куриной грудки
- 200 г кукурузной муки
- сухие листья кукурузы
- 2 зубчика чеснока
- 80 г сливочного масла
- 1/3 ч. л. разрыхлителя, 1/4 ч. л. соли
- красный соус, куркума, лавровый лист
Приготовление:
1. Замочить кукурузные листья в воде на полчаса.
2. Куриную грудку залить водой, добавить чеснок, лавровый лист и варить 15–20 минут.
3. Бульон процедить. Мясо измельчить, приправить куркумой и обжарить в течение 5 минут.
4. Взбить сливочное масло, соль и разрыхлитель. Добавить муку и, постоянно помешивая, вливать бульон до получения теста.
5. Тесто разложить на кукурузные листья, чтобы оно покрывало 2/3 поверхности. Намазать соусом, выложить мясо и завернуть.
6. Готовить тамале на пару 2 часа. Тесто должно стать воздушным и отходить от листа.
Блюдо считается самостоятельным и не нуждается в гарнире.
Блюда из каких стран вы любите больше всего? Какие из них пытались повторить у себя на кухне?
Фото на превью luis_hernaez_peralta / Instagram