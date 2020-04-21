9 простых блюд со всего мира, которые отправят вас в гастрономический тур прямиком из кухни

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В мире есть множество знаменитых, но простых блюд, которые стоит попробовать. Например, швейцарский решти приготовить проще, чем драники. Нужно лишь отварить картошку, натереть ее на терке и обжарить в масле, слепив один большой блин. Не требуют особых навыков и австралийский плавающий в супе пирог, и легендарное испанское рагу, и другие простые блюда.

Мы в AdMe.ru узнали о традиционных блюдах из популярных у туристов стран и нашли простые рецепты их приготовления. А в качестве бонуса добавили одно из древнейших блюд в мире и тот самый пирог из Австралии.

1. Лохикейто (Финляндия)

Если сказать проще, то лохикейто — это финская молочная уха из красной рыбы. Большой ее плюс в том, что рецепт невероятно простой. Ингредиенты: 300 г филе, голова и хребет форели

3 картофелины, 1 морковь, 2 луковицы

250 мл сливок 30 %

укроп, зеленый лук

соль, перец, лавровый лист Приготовление: 1. Голову и хребет форели положить в воду и довести до кипения; добавить целую луковицу, перец, соль, лавровый лист и варить 20 минут на небольшом огне. 2. Готовый бульон процедить. Добавить нарезанный кубиками картофель, довести до кипения и варить еще 10 минут, убавив огонь. 3. Морковь нарезать тонкими колечками и пассеровать 2 минуты с луком. 4. Добавить содержимое сковороды и нарезанное кубиками филе форели в суп. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить до готовности рыбы. 5. Влить стакан сливок, размешать и снять с огня. Теплую уху подавать, посыпав рубленой зеленью.

2. Кацудон (Япония)

Японская кухня ассоциируется с рыбой и суши, однако у местных жителей популярно другое блюдо. Кацудон — традиционная свиная отбивная с рисом и соусом. Ингредиенты: 300 г свиного филе

3 яйца

1 стакан риса

мука, панировочные сухари, соль, перец, сахар

растительное масло

1 луковица

2 ст. л. соевого соуса и 2 ст. л. белого полусладкого вина

зеленый лук Приготовление: 1. На гарнир отварить рис. 2. Свинину отбить, натереть перцем, солью и обвалять поочередно в муке, слегка взбитом яйце и панировочных сухарях. 3. Обжарить мясо с двух сторон на сильном огне. Когда появится корочка, огонь можно слегка убавить. Готовые отбивные обсушить на салфетке и нарезать на кусочки. 4. Засыпать в сковороду мелко нарезанный лук, добавить соевый соус, вино и 1 ч. л. сахара. 5. Дождаться, когда лук покроется карамельной коркой, и выложить нарезанную отбивную так, чтобы она не потеряла форму. 6. Томить содержимое сковороды 5 минут и залить остатками яиц от панировки. Снять с огня, когда схватится заправка. Подавать блюдо целиком, положив отбивную на подушку из вареного риса и украсив зеленым луком.

3. Фриттата (Италия)

Это классическое итальянское блюдо готовится из всего, что осталось в холодильнике. В качестве наполнения могут использоваться макароны, картошка, помидоры, сосиски. Мы вам расскажем о классическом варианте, но в сети можно найти и более скромные рецепты. Ингредиенты: 4 яйца

50 г спагетти (можно и простые макароны)

50 г пармезана (или любого твердого сыра)

1 красный болгарский перец и 1 помидор

1 небольшая луковица и 1 зубчик чеснока

оливковое масло

пучок петрушки

соль, перец, сухой базилик и майоран Приготовление: 1. Спагетти отварить в подсоленной воде. 2. Подрумянить чеснок в оливковом масле, добавить лук и обжарить еще пару минут. 3. Мелко нарезать перец и помидор, положить их в сковороду и томить 5 минут. 4. Слегка взбить яйца, натереть сыр и измельчить петрушку. Все смешать и всыпать макароны. 5. Добавить смесь в сковороду и дождаться, когда схватятся края. 6. Отправить омлет в духовку на 15 минут при температуре 180 °С. Подаем блюдо, нарезанное кусочками, с добавлением базилика и майорана.

4. Франсезинья (Португалия)

На первый взгляд оно выглядит как простой бутерброд, который зачем-то обильно залили соусом. На самом деле это полноценное и неимоверно сытное блюдо, с которым в одиночку можно и не справиться. Ингредиенты: 2 небольших говяжьих стейка, 2 куска ветчины и 2 охотничьи колбаски

5 ломтиков сыра

2 кусочка хлеба для тостов

1 яйцо

800 г помидоров без кожицы

1 морковь, 1 луковица и 1 чеснок

0,33 л светлого пива и 0,25 л воды

100 г сливочного масла

соль, перец, лавровый лист Приготовление: 1. Начать с соуса: обжарить лук до золотистой корочки, добавить морковь, чеснок, перец и лавровый лист. Все это готовить 5–7 минут на среднем огне, после чего влить перетертые помидоры и пиво и выпаривать еще 10–15 минут, понемногу вливая воду. 2. Достать лавровый лист, добавить 1 ч. л. соли и взбить содержимое кастрюльки блендером. Теперь можно снять соус с плиты и добавить сливочное масло. 3. Обжарить на сковороде хлеб и все мясо. 4. Собрать бутерброд в такой очередности: хлеб, ветчина, разрезанные на 2 части колбаски, стейки. Накрыть вторым тостом и покрыть сыром так, чтобы хлеба не было видно. 5. Обильно полить блюдо горячим соусом. Подают сэндвич в глубокой тарелке и едят при помощи ножа и вилки. Получившийся соус можно хранить в холодильнике.

5. Фасолада (Греция)

Этот постный суп известен еще со времен Древней Греции, и сейчас он остается популярным у греческих и кипрских домохозяек. Видео приготовления здесь. Ингредиенты: 1,5 стакана белой фасоли

2 крупных помидора

1 зеленый болгарский перец

1 морковь

половина луковицы

свежая зелень: базилик, петрушка, укроп

лимонный сок, соль, масло Приготовление: 1. Замочить фасоль на ночь. 2. Залить ее 2,5 л воды и варить 40 минут (не солить). 3. Лук обжарить в масле и засыпать в воду. 4. Измельчить помидоры до состояния пюре, остальные овощи произвольно нарезать и все вместе добавить к фасоли. Варить 15 минут. Подается фасолада и горячей, и охлажденной, но непременно с горкой свежей зелени и добавлением лимонного сока.

6. Решти (Швейцария)

Национальное блюдо Швейцарии — это упрощенный вариант знакомых нам драников. Готовится решти еще проще: нужен лишь сырой или вареный картофель, крупная терка и сковорода. Ингредиенты: 4–5 картофелин

50 г сливочного масла

соль, перец Приготовление: 1. Отварить картофель до полуготовности — 6–7 минут после закипания воды. 2. Растопить часть масла на сковороде. 3. Остывший картофель натереть на крупной терке и выложить на сковороду, добавив соль и перец. Прижать лопаткой. 4. Разложить по краям оставшееся сливочное масло и, не перемешивая, держать на небольшом огне 5–6 минут до образования корочки. 5. Аккуратно перевернуть и обжарить с другой стороны. Блюдо хорошо сочетается с консервированными грибами, кукурузой и свежей зеленью.

7. Олья подрида (Испания)

Любимое блюдо Дон Кихота и всей Испании невозможно приготовить неправильно. Все потому, что методика приготовления крайне проста, а ингредиенты могут варьироваться. Ингредиенты: 300 г свинины, 100 г сала, 100 г копченой колбасы

100 г фасоли

2 помидора, 1 сладкий перец, 1 морковь и 1 луковица

1 зубчик чеснока

лавровый лист, перец, соль, паприка Приготовление: 1. Замочить фасоль на ночь. 2. Нарезать мясо и сало; поставить их на огонь и варить 30 минут. 3. Добавить фасоль, специи и варить еще столько же. 4. Морковь, перец и лук нарезать кубиками и добавить в суп. 5. Через 10 минут засыпать помидоры, а еще через 10 — нарезанную колбасу. 6. Довести до кипения и выключить огонь. Блюдо можно подавать и как похлебку, и как рагу с подливкой из бульона.

8. Кельтский стейк (Великобритания)

Любимое блюдо королевы Елизаветы II можно приготовить менее чем за 30 минут. Рецептом приготовления стейка поделился бывший шеф-повар Букингемского дворца Даррен Макгрейди. Ингредиенты: 2 стейка из говяжьей вырезки

200 г шампиньонов

1 луковица

100 мл сливок

100 мл виски

50–100 г сливочного масла

соль, перец Приготовление: 1. Посолить и поперчить мясо. Обжарить его 3–4 минуты с каждой стороны и выложить на тарелку. 2. На той же сковороде обжарить лук до золотистой корочки. 3. Добавить нарезанные тонкими пластинками грибы, виски и держать на огне 5–7 минут, пока жидкость из грибов не испарится. 4. Влить сливки, оставшееся сливочное масло и довести до кипения. 5. Убавить огонь, положить стейки в соус и тушить 7–8 минут. Подают стейк, положив его на картофельное пюре, украсив зеленью и целой вареной морковью.

9. Потофе (Франция)

Это популярное блюдо из Франции считается символом домашней кухни страны. В дословном переводе его название означает «котелок на огне», а состав может варьироваться. Если описать просто, то это мясной бульон с вареной говядиной и любыми овощами и специями, которые у вас есть. Ниже напишем один из классических рецептов от французского кулинара. Ингредиенты: 1 кг говяжьего мяса и 0,5 кг говяжьих мозговых костей

овощи для бульона: 1 морковь, 1 репа, 1 пастернак, 1 луковица, 1 стебель лука-порея, 1 стебель сельдерея

овощи для гарнира: 1 кг картофеля, 4 моркови, 2 репы, 1 стебель лука-порея

3 бутончика гвоздики; соль и перец по вкусу

букет гарни или набор специй «Французские травы» Приготовление: 1. Мясо нарезать крупными кусками, залить 3 л воды и довести до кипения. 2. Долить 300 мл воды, снять пену и снова довести до кипения (повторить 3 раза). 3. Гвоздику воткнуть в луковицу и добавить все овощи для бульона, специи, посолить и уменьшить огонь. 4. Через 45 минут достать овощи и оставить мясо вариться еще на 2 часа, до готовности. 5. Крупными кусками нарезать все овощи для гарнира и сварить их (картофель отдельно). Куски мяса помещаются на блюдо, а вокруг выкладываются овощи. Бульон можно есть отдельно или использовать как основу для супа.

Бонус № 1: плавающий пирог (Австралия)

Мясной пирог, который зачем-то подается «плавающим» в гороховом супе, признан национальным наследием Южной Австралии и готовится чуть ли не в каждом доме. У тех, кто дружит с духовкой, при приготовлении блюда никаких сложностей не возникнет. Ингредиенты (на 3 пирога): 400 г песочного теста, 250 г слоеного теста

начинка для пирога: 350 г говядины, 400 мл мясного бульона, 150 г муки, 100 г томатной пасты, 1 луковица, 1 зубчик чеснока

для супа: 300 г замороженного зеленого горошка, 300 мл мясного бульона, 50 мл сливок 20 %, 1 луковица, 1 зубчик чеснока, сушеная мята, перец, соль

растительное масло Приготовление пирога: 1. Мясо нарезать небольшими кусочками и обжарить с добавлением муки до золотистой корочки. 2. На отдельной сковороде обжарить лук и чеснок. Затем добавить мясо, бульон, томатную пасту, соль, щепотку сушеной мяты и тушить 1 час. Бульон вливать постепенно, в несколько приемов. 3. Готовую начинку охладить. 4. Песочное тесто раскатать и уложить в небольшую формочку для пирога. 5. Наполнить форму начинкой, влить перемешанное яйцо и накрыть кружком слоеного теста. 6. Запекать в духовке 30 минут при температуре 180 °С. Приготовление супа: 1. Лук и чеснок пассеровать с растительным маслом в сотейнике до мягкости. 2. Залить бульон, добавить горошек, щепотку мяты, соль. Довести до кипения и варить 2–3 минуты. 3. Используя блендер, превратить суп в однородную массу. 4. Добавить сливки и перемешать. Суп подавать в глубоких тарелках, поместив на его поверхность пирог.

Бонус № 2: тамале (Мексика)

Одно из древнейших блюд в мире состоит всего из 3 ингредиентов: мяса, муки и кукурузных листьев. Специи и соусы добавят вкуса, но их использовать необязательно. Ингредиенты: 300–400 г куриной грудки

200 г кукурузной муки

сухие листья кукурузы

2 зубчика чеснока

80 г сливочного масла

1/3 ч. л. разрыхлителя, 1/4 ч. л. соли

красный соус, куркума, лавровый лист Приготовление: 1. Замочить кукурузные листья в воде на полчаса. 2. Куриную грудку залить водой, добавить чеснок, лавровый лист и варить 15–20 минут. 3. Бульон процедить. Мясо измельчить, приправить куркумой и обжарить в течение 5 минут. 4. Взбить сливочное масло, соль и разрыхлитель. Добавить муку и, постоянно помешивая, вливать бульон до получения теста. 5. Тесто разложить на кукурузные листья, чтобы оно покрывало 2/3 поверхности. Намазать соусом, выложить мясо и завернуть. 6. Готовить тамале на пару 2 часа. Тесто должно стать воздушным и отходить от листа. Блюдо считается самостоятельным и не нуждается в гарнире.

Блюда из каких стран вы любите больше всего? Какие из них пытались повторить у себя на кухне?