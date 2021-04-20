9 продуктов, которые путает каждый второй — но вы больше не будете

Некоторые вещи в нашей жизни словно обречены на то, чтобы мы в них постоянно путались. Швеция и Швейцария, семга и форель, петрушка и кинза — список соберется внушительный. Вот только если в названии городов или стран мы можем ошибиться раз в полгода, то с кухонными и кулинарными нюансами это происходит гораздо чаще.

Сегодня мы в AdMe.ru снова по невнимательности принесли из супермаркета не ту зелень и решили: хватит. Пора разобраться, что к чему.

Петрушка и кинза

Эти растения трудно отличить друг от друга по внешнему виду, но куда легче — по запаху. Начнем с того, что листья петрушки плотнее, чем у кинзы (кориандра), сильнее рассечены и в целом крупнее на вид. Листья кинзы мельче, а их кончики больше напоминают полукруги, нежели зубчики. Кинза намного сильнее пахнет — ее яркий аромат напоминает смесь лимона и перца, тогда как запах петрушки нежный, менее выраженный.

Фета и «Фетакса»

Очень похожие названия и внешний вид словно говорят: «Не задумывайся, это одно и то же!» Но на деле не совсем так. Давайте разберемся. Фета — сыр, произведенный в Греции, делают его из овечьего молока с добавлением козьего, хранят, как правило, в рассоле, из-за чего фета — довольно соленый сыр. А «Фетакса» — это сырный продукт торговой марки Hochland, изготавливается он по другой технологии и на вкус куда менее соленый. По консистенции «Фетакса» скорее напоминает не плотно спрессованный творог, как фета, а твердый плавленый сыр.

Семга и форель

Эти рыбы происходят из одного семейства — лососевые. При покупке готового стейка запутаться проще простого, ведь мясо семги и форели практически одинаковое на вид. Разве что у семги оно более теплого оранжевого оттенка (тот самый «лососевый» цвет). Но если вы покупаете неразделанную рыбу, проблем с определением становится меньше: форель, в отличие от других рыб семейства, имеет окраску более темную и пеструю, тогда как семга чаще серебристого цвета. По бокам у форели расположены характерные розовато-перламутровые полосы, а ближе к спине — пятна.

Спаржа и стручковая фасоль

Спутать спаржу и стручковую фасоль довольно просто: и то и другое — плотные ростки насыщенного зеленого цвета. Но стоит хорошенько приглядеться, как становится ясно, что спаржа — это верхние части побегов более крупного растения, тогда как стручковая фасоль — это привычные нам стручки, но в еще незрелом виде — тонкие и плотные. Оба эти продукта полезны и очень вкусны, если их недолго отварить в слегка подсоленной воде.

Зира и тмин

Семена зиры и тмина очень похожи на вид, но вот вкус имеют совершенно разный, поэтому если спутать их и добавить в блюдо не то, что нужно было, результат может выйти невеселым. Как отличить? Например, по цвету: семена зиры более крупные и светлые (от коричневого до серо-зеленого цвета), а тмина — темно-коричневые. Зира пахнет горьковато, ярко, можно уловить слабые ореховые нотки. Аромат тмина же не такой сильный, но более пряный.

Пастернак и корень петрушки

Пастернак и петрушка — растения, которые относятся к одному семейству сельдереевых. На вид корнеплоды очень похожи, но вот на вкус немного различаются и употребляются в разных блюдах. Корень петрушки — длинный и кремово-белый, он имеет такой же острый и пряный аромат, как и листья. Пастернак отличается тем, что он мягче на ощупь и крупнее. Место, из которого вырастает стебель, у пастернака слегка вогнуто и окружено темной каймой. Вкус и аромат овоща мягче, чем у петрушки, и больше напоминает морковный.

Голубика и черника

Наверняка некоторые из нас до сих пор думают, что это одно и то же растение. Но рассмотрим их более детально: у голубики крупные, мясистые ягоды, часто с беловатым налетом на поверхности. Мякоть светлая, плотная. На вкус она сладковатая, без выраженного запаха. Черника же — ягода более мелкая, темная и твердая, сок у нее почти черного цвета, мякоть темно-фиолетовая, а вкус тот самый — черничный, запоминающийся.

Кабачок и цукини

А вот здесь ошибка часто в другом: вопреки расхожему мнению кабачок и цукини — это практически одно и то же. Цукини — разновидность кабачка родом из Италии. Это небольшие по размеру овощи ярко-зеленого цвета. Их принято употреблять в пищу как в приготовленном виде, так и в сыром (например, в салатах). Ну а всем известный кабачок — это разновидность тыквы. Кстати, в пищу могут идти не только плоды: не менее вкусны, например, фаршированные цветки кабачка.

Нут и соя

И то и другое — растения семейства бобовых. Семена нута небольшие, округлой формы, чаще светлого оттенка, с небольшим «хвостиком» на конце. Имеют слабый ореховый вкус. Из нута готовят известное блюдо еврейской кухни — хумус. Соевые бобы же — небольшие, коричневатого цвета, круглые и сморщенные. У сои, как правило, не бывает выраженного собственного вкуса, поэтому она является чудесной основой для других соевых продуктов: соуса, лапши, тофу, молока и даже соевого мяса.