9 продуктов, которые оказались запрещенными из-за их состава

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Задумывались ли вы когда-нибудь над тем, что мы на самом деле покупаем в продуктовых магазинах? Зачастую мы верим рекламе производителя, популярности продукта или красивой упаковке, даже не подозревая об ужасах, которые могут скрываться в привычных нам продуктах. Сегодня мы в AdMe.ru собрали список того, что в одних странах совершенно спокойно лежит на прилавках магазинов, а в других находится в списке запрещенного, и, конечно, объяснили, почему.

Киндер-сюрприз

Любимая многими сладость была запрещена в США еще в далеком 1938 году. Власти запретили продавать продукты питания, содержащие внутри несъедобные элементы. И так как маленькие детали в игрушках представляют опасность удушья для детей, импорт шоколадных яиц в Штаты каждый раз пресекался. Однако 5 лет назад изобретательные производители смогли обойти закон и попасть на американский рынок.

Искусственные красители

За последние 50 лет количество потребляемой красящей химии выросло на 500 %, что принесло немало последствий для здоровья человечества. Такие добавки вызывают гиперактивность, а также связаны с аллергией и риском заболеть раком. Именно поэтому конкретные искусственные красители в продуктах при экспорте в Европу или полностью убираются из состава, или заменяются натуральными.

Курица с антибиотиками

В Европе, России, Норвегии и Австралии запрещены поставки курицы от крупнейшей американской компании по производству мяса Tyson Foods. Случилось это после того, как мир узнал, что Tyson вкалывали птицам антибиотики, стероиды, противовоспалительные средства и кетамин. После оглашения этой информации представители компании обещали исключить использование подобных веществ, что и сделали в сентябре этого года.

ГМО

В 2015 году больше половины стран Европы запретили использование ГМО. Причина запрета в аллергенности, токсичности и даже понижении пищевой ценности продуктов. Важно знать, что генно-модифицированными могут быть не только фрукты и овощи, но и продукты животного происхождения.

Хлеб с добавлением разрыхлителя

Слышали ли вы когда-нибудь про бромат калия? Именно он выступает в качестве разрыхлителя для теста. Благодаря ему хлебобулочные изделия остаются мягкими и красивыми продолжительное количество времени, словно их только достали из печи. Бромат калия может вызывать головную боль, кожные высыпания, проблемы с пищеварением. К сожалению, содержится в большинстве коммерческих видов хлеба. Запрещен в Канаде, Китае и ЕС.

Фермерский лосось

В Австралии и Новой Зеландии действительно запрещен лосось, выращенный на фермах. Все дело в том, что эта фермерская рыба придерживается особой строгой диеты, которая включает в себя не только антибиотики, но и вещества, поднимающие ее калорийность. Полезных веществ в таком лососе просто нет.

Еда с заменителями жира

Олестра — синтетический заменитель жира, обладающий нулевой калорийностью. Чаще всего используется в обезжиренных чипсах, которые помечены словом Light. Считается, что это химическое вещество вызывает немало негативных последствий для организма, в том числе и плохое усвоение необходимых витаминов. В Канаде и Европе полностью запрещена еда, которая содержит олестру.

Спортивные напитки

Спортивные напитки сами по себе не являются чем-то плохим или запрещенным. В них содержатся витамины, минералы и другие полезные вещества. Однако некоторые недобросовестные производители нередко забивают неприятный запах напитка и дают ему привлекательный цвет с помощью бромированного растительного масла (Е-443). Е-443 запрещен в Японии и Европе по причине своей токсичности, существует также и риск заболевания раком груди и простаты.

Молоко

На какие только ухищрения не идут производители, чтобы увеличить количество своей продукции. Так и в США, чтобы получать от коров больше молока, дают им гормон роста. Употребление молока от таких коров связано с риском заболевания раком, повышением риска сердечно-сосудистых болезней и увеличением уровня гормонов щитовидной железы. Именно поэтому в Норвегии, Швейцарии, Новой Зеландии, Японии, Австралии и еще 29 странах Европы такое молоко запрещено.