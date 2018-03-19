9 привычных продуктов с сюрпризами, которые нас вряд ли обрадуют

Все знают, что чрезмерная любовь к сладкому и мучному приводит к избыточному весу. И это далеко не главный вред, который наносят организму любимые вкусняшки. Но, как оказалось, и те продукты, которые мы привыкли считать более или менее полезными, тоже могут таить в себе опасность, способную серьезно навредить организму.

AdMe.ru собрал 9 популярных продуктов, любовь к которым требует срочной переоценки.

1. Креветки

Креветки способны накапливать тяжелые металлы, поэтому важно знать, где именно они были выловлены. Это касается и других морских обитателей. Из всех морепродуктов креветки лидируют по уровню содержания холестерина. При их чрезмерном употреблении появляются холестериновые бляшки, провоцирующие закупорку сосудов и атеросклероз. Рекомендуется есть креветки с зеленью и овощами — они могут выводить холестерин из организма, снижая риск.

2. Рис

Рис растет на затопленных водой полях и насыщается неорганическим мышьяком, который вымывается из почвы. Регулярное употребление «обогащенного» мышьяком продукта вызывает нарушение развития, диабет, болезни нервной системы, сердца, а также рак мочевого пузыря и легких.

Ученые из Университета Квинс в Белфасте (Queen’s University of Belfast) провели серию экспериментов с приготовлением риса и нашли способ, как обезопасить эту крупу. Можно снизить концентрацию мышьяка в рисе на 80 %, если его предварительно замочить на ночь водой.

3. Йогурт

Йогурты из супермаркета содержат консерванты, загустители, ароматизаторы и прочие «полезности», мало напоминая классический йогурт из молока, заквашенного молочнокислыми бактериями.

Главная опасность — сахар и молочный жир. ВОЗ рекомендует употреблять не больше 6 ч. л. сахара в день, а в 100 г йогурта из магазина его может содержаться аж до 3 ложек. Побочные эффекты: лишний вес, риск развития диабета, нагрузка на поджелудочную железу. Жирность йогурта чаще всего начинается с 2,5 %, что повышает уровень холестерина и приводит к инсульту, инфаркту.

Натуральный же йогурт полезен для организма, и его легко приготовить дома даже без йогуртницы. Для этого понадобятся только молоко и сухая закваска, которую можно купить в аптеке или магазине. А вместо эмульгаторов добавьте фрукты, мед.

4. Сосиски и вареная колбаса

Если в купленных сосисках будет хотя бы 50 % мяса, считайте, вам крупно повезло. Чаще всего мяса в них не больше 10–15 %. Остальные ингредиенты — это костная мука, хрящи, шкуры, растительные и животные жиры, крахмал, соевый белок и много соли. И да, не получится проверить, является эта соя ГМО или нет.

В качестве «специй» в данные продукты добавляют загустители, красители, консерванты и усилители вкуса. Накапливаясь в организме, добавки разрушают иммунную систему, могут спровоцировать аллергию и тяжелые заболевания, включая рак поджелудочной железы. Для детей сосиски особенно вредны: их пищеварительная система не в состоянии переварить сложный химический состав вареной колбасы и сосисок.

Исследования ученых из Университета Глазго (University of Glasgow) показали, что регулярное употребление всего лишь 9 г обработанного мяса в день повышает риск появления рака молочной железы на 15 %. В исследовании принимали участие 260 тыс. женщин.

5. Сыры с плесенью

Элитные сыры с благородной плесенью, такие как рокфор (Roquefort), дорблю (Dorblu), камамбер (Camembert), бри (Brie) обладают рядом полезных свойств: улучшают усвоение кальция, уменьшают негативное воздействие УФ-лучей, обогащают организм протеинами, предотвращают дисбактериоз и брожение в кишечнике, улучшают гормональный фон и работу сердечно-сосудистой системы. Penicillium roqueforti (белая плесень) разжижает кровь, улучшая ее ток.

Но хорошего понемногу. В день можно употреблять не больше 50 г сыра с плесенью. При регулярном превышении этой нормы микрофлора кишечника будет подавлена спорами грибков Penicillium, что вызовет нарушение работы органа и дисбактериоз, а также возникнет привыкание организма к антибиотикам. К тому же в любой плесени, даже в благородной, содержатся вещества, вызывающие аллергию.

Необходимо полностью исключить из рациона голубые и белые сыры во время беременности и в период грудного вскармливания. В плесени мягких сыров содержатся листерии, вызывающие инфекционные заболевания. Для беременных женщин это грозит повышением температуры, лихорадкой и рвотой, а в самых плачевных случаях — выкидышем, преждевременными родами, аномалиями развития плода.

6. Соленое печенье

Любите соленое печенье? Сахарный диабет, инсульты, инфаркты, ожирение, атеросклероз и болезнь Альцгеймера его тоже любят. ВОЗ рекомендует потреблять менее 5 г (1 ч. л.) соли в день. В небольшой же порции соленого печенья содержатся 3 дневные нормы. Из-за большого количества съеденной соли повышается давление и провоцируется спазм сосудов.

7. Печенье в шоколадной глазури

Один из самых вкусных и популярных видов печенья. Один минус — вместо натурального шоколада печенье покрыто кондитерским жиром. При бесконтрольном употреблении печенья в «шоколаде», вафель и аналогичных продуктов происходит стремительный набор веса, что в результате приводит к ожирению. Данные продукты «богаты» трансжирами, употребление которых может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и ранней смерти.

8. Бисквитные пирожные

Первое, что смущает, когда изучаешь упаковку с бисквитными пирожными или рулетом в супермаркете, — срок годности. Эти продукты могут без проблем храниться в среднем 5 месяцев, не теряя мягкости. С ними вообще ничего не происходит. Убойная доза жиров и консервантов превращает бисквит в яд для организма.

9. Мороженое

Ученые из университета Джорджии в Атланте (США) провели ряд экспериментов и выявили вероятную связь между популярными в пищевой промышленности эмульгаторами и раком прямой и толстой кишки.

Именно одновременное использование загустителей и эмульгаторов — полисорбата-80 и карбоксиметилцеллюлозы (E466) — приводит к заметным изменениям микрофлоры кишечника, делая его склонным к воспалениям, и способствует развитию рака. Полисорбат-80 добавляют в мороженое для улучшения его консистенции, а также чтобы оно быстро не таяло. Е466 используется как стабилизатор и загуститель.

Кроме того, используется молочный жир (да, тот же, что и в йогуртах), который превращает мороженое в жировую «бомбу» для организма. Ученые Мичиганского университета США (Michigan State University) в ходе исследований выявили, что при употреблении этого продукта в период полового созревания в разы увеличивается риск «заработать» рак молочной железы. А специалисты медицинского консорциума Kaiser Permanente (Окленд, штат Калифорния) доказали, что у женщин, переживших рак молочной железы, возрастает вероятность рецидива болезни.

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