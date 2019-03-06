9 неочевидных стран, где делают хорошее вино. И вот несколько видов, с которых стоит начать знакомство

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Когда мы выбираем вино, то по привычке ищем на полке ценники с пометкой «Франция», «Испания» или «Италия». Что неудивительно, ведь именно эта троица удерживает за собой лидерство в области виноделия. Такое вино не подведет, его не стыдно принести к столу в гости. Однако список стран, где производят вино достойного качества, гораздо более широкий. В него входят, среди прочих, Словения, Таиланд и Мексика. Так что, если вам хочется открыть для себя что-то новое, скорее читайте нашу статью.

AdMe.ru называет неочевидные страны, вина из которых стоит попробовать. И рассказывает, на какие виды этого напитка нужно обратить внимание в первую очередь.

1. Швейцария

В отличие от сыра и шоколада, швейцарское вино не слишком популярно в мире. Возможно, дело в плохом маркетинге или довольно высокой цене. Как бы там ни было, лишь 2 % всей винной продукции Швейцарии идет на экспорт. А в это время винные критики высоко оценивают этот продукт и то и дело поют дифирамбы швейцарским производителям. К примеру, восторг у всемирно известного эксперта Дэвида Шильдкнехта (David Schildknecht) вызвало вино Chasselas. Что попробовать за небольшие деньги? Белое вино Chasselas Красное вино Blauburgunder Вино Blaise Duboux Вино Pierre-Luc Leyvraz

2. Канада

Из канадских вин наиболее известно за рубежом так называемое ледяное вино - десертное вино, которое делают из винограда, замороженного на лозе. Но в последнее время критики отмечают и другие продукты канадского виноделия из сортов шардоне, рислинг, пино-нуар, каберне-фран. Что попробовать за небольшие деньги? Белое вино Le Vieux Pin Ava 2017 Белое вино Vieni, Vinemount Ridge Белое вино Okanagan Crush Pad, Switchback Organic Pinot Gris 2017

3. Хорватия

Соучредитель крупного винного сервиса Personal Wine Алекс Андравес называет эту страну одной из самых недооцененных в винном деле. Сами хорваты очень любят вино и виноделие и готовы поддерживать беседу об этом часами. Многие производят свое вино, на склонах хорватских холмов тут и там разбросаны виноградники, а осенью люди дружно выходят на сбор винограда. Что попробовать за небольшие деньги? Красное вино Matela Crljenak kaštelanski Белое вино Matošević Alba Красное вино Kozlović Teran 2016

4. Турция

В Турции насчитывается более 1 тыс. местных сортов винограда, правда, лишь небольшой процент из них используется для виноделия. Тем не менее археологи находят в Турции древнейшие свидетельства того, что здесь занимались виноделием. В 2013 году в Турции был введен запрет на рекламу и продвижение алкоголя, поэтому местные виноделы обратили свои взгляды за рубеж. И судя по качеству турецкого вина, нам всем это только на руку. Что попробовать за небольшие деньги? Белое вино Paşaeli Çalkarası Rosé Красное вино Paşaeli, 6N Karasakiz Merlot 2014 Красное вино Urla Sarapcilik, Nero D'Avola-Urla Karasi 2014

5. Греция

Греция - одна из древнейших стран, производящих вина. Первое вино греки произвели аж в 6500 году до нашей эры. Но современные греческие вина только начинают появляться на мировом рынке. И они действительно достойны внимания: к примеру, вино из одноименного сорта Assyrtiko, который растет на острове Санторини. Что попробовать за небольшие деньги? Белое вино Santorini Assyrtiko Вино Limniona, регион Фессалия Вино из сорта винограда Moschofilero, например Tselepos Mantineia И многие другие

6. Таиланд

Долгое время критики были настроены скептически, считая, что приличное вино просто невозможно сделать в этой жаркой стране с высокой влажностью и меловой почвой. Однако, несмотря на все трудности, в Таиланде все же существует своя молодая винодельческая отрасль. Сегодня все чаще тайские вина можно встретить в винных картах местных отелей высокого уровня, и экспорт тоже растет. Что попробовать за небольшие деньги? Розовое вино Siam Winery Monsoon Valley Premium Hua Hin Hills Vineyard White Shiraz Rose Белое вино Siam Winery Monsoon Valley Premium Hua Hin Hills Vineyard Colombard

7. Словения

Словения производит 52 вида вин, большую часть которых потребляют местные жители, и лишь малая доля продукции отправляется на экспорт. Несмотря на то, что Словения - страна небольшая, у нее есть 3 винодельческих региона. В основном здесь делают белые вина. Что попробовать за небольшие деньги? Белое вино Burja Zelen, Vipavska Dolina 2016

8. Мексика

Оказывается, помимо текилы Мексика успевает производить и вино. Виноград был завезен сюда испанскими конкистадорами примерно в XVI веке. Почти все мексиканские вина (90 %) производятся в долине Гваделупы. И 75 % вин - красные, что характерно для региона с теплым климатом. Что попробовать за небольшие деньги? Красное вино Adobe Guadalupe Miguel 2006 Белое вино Casa Madero Casa Grande Gran Reserva Chardonnay 2016 Белое вино L. A. Cetto Sierra Blanca Sauvignon Blanc

9. Индия

Виноградная лоза попала в Индию примерно 2500 лет назад. Однако вино так и не стало любимым напитком всех без исключения местных жителей - пожалуй, это все же продукт для элиты. Тем не менее сегодня индийское вино все чаще собирает награды на международных фестивалях и заслуживает комплименты экспертов. Город Насик, расположенный неподалеку от Мумбаи, - винодельческая столица Индии. Здесь изготавливают вино известной марки Sula Vineyards. Что попробовать за небольшие деньги? Белое вино Grover Zampa Vijay Amritraj Reserve Collection White 2015

Вино из какой страны вы предпочитаете и почему? Расскажите в комментариях.