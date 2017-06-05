9 мастерских способов спасти испорченное блюдо
Даже шеф-повар способен испортить еду, что уж там говорить о любителях. Но не стоит отчаиваться, если на кухне во время готовки что-то пошло не так.
AdMe.ru раскрывает секреты, как спасти любое блюдо, даже когда кажется, что оно безнадежно испорчено.
Пересоленный борщ
Если вы пересолили любой суп, запомните главное: ни в коем случае не добавляйте воду, это может сделать ситуацию еще хуже.
Пересоленный борщ исправить достаточно просто:
- можно добавить несоленый бульон и еще раз все прокипятить,
- либо добавить пассерованные с мукой помидоры.
Переперченное блюдо
Спасти слишком острое блюдо можно несколькими способами:
- воспользоваться сахаром, чтобы нейтрализовать остроту;
- добавить в качестве ингредиента что-то молочное (если это сочетается с конкретным блюдом);
- воспользоваться уксусом или лимонным соком.
Пережаренная печень
Если готовая печень получилась сухой, то необходимо залить ее сметанным соусом и доводить до кипения в течение 15–20 минут.
Жидкое пюре
Жидкое картофельное пюре можно спасти:
- добавив картофельный крахмал, разведенный в молоке или курином бульоне;
- выпарив в кастрюле с антипригарным покрытием лишнюю жидкость на слабом огне.
Манная каша с комочками
Чтобы спасти манную кашу от комочков, необходимо просто процедить ее через дуршлаг.
Прилипший пирог
Часто случается, что пирог пригорает ко дну формы. Чтобы вытащить свой кулинарный шедевр, не повредив его, нужно:
- опустить форму в теплую воду, чтобы она окутывала дно,
- или завернуть форму в холодное полотенце.
Жидкий крем-суп
Правильно приготовленный крем-суп должен быть довольно густым, но если он получился немного жидким, то исправить ситуацию можно так:
- добавить мякиш разваренного риса или размельченные в блендере бобовые.
Подгоревшая каша
Бывает такое, что во время варки каша пригорает ко дну, и горелый привкус передается даже той части, которая осталась невредима. Получить вкусную кашу, даже если она поначалу подгорела, можно так:
- переложите неиспорченную часть в другую кастрюлю, добавьте теплого молока, немного соли и продолжайте варить до готовности.
Слишком жидкий соус
Если у вас получилось слишком много соуса или он вышел чересчур жидким, не беритесь сливать лишнее. Исправить ситуацию не так уж и сложно:
- можно развести крахмал и добавить его в соус,
- или поставить сотейник с соусом в противень с водой и выпарить лишнюю жидкость в духовке.
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