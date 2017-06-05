9 мастерских способов спасти испорченное блюдо

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Даже шеф-повар способен испортить еду, что уж там говорить о любителях. Но не стоит отчаиваться, если на кухне во время готовки что-то пошло не так.

AdMe.ru раскрывает секреты, как спасти любое блюдо, даже когда кажется, что оно безнадежно испорчено.