9 кулинарных секретов из Китая, которые так хороши, что их нужно передавать из поколения в поколение

В процессе приготовления пищи дома одни видят обязательную скучную рутину, а другие — увлекательный творческий процесс. Но каждый, кто имеет дело с плитой и продуктами, стремится сделать свое блюдо вкусным, полезным и приятным глазу. Достичь этих целей помогают кулинарные хитрости, которые можно порой почерпнуть и из других культур.

Мы в AdMe.ru выведали приемы, которыми пользуются на своих кухнях жители Китая. Знание этих секретов поможет каждому готовить так же круто, как это делают они.

Моют овощи и фрукты в соленой воде

Жители Поднебесной тщательно промывают овощи и фрукты. Они ополаскивают плоды проточной водой, после чего окунают в раствор соли и снова ополаскивают. В 2006 году китайские ученые провели исследование и доказали, что вода с солью действительно удаляет с овощей и фруктов остатки пестицидов. Чтобы помыть плоды по схеме китайцев, следует использовать 1 часть соли на 10 частей воды.

Варят идеальный рис без мерных стаканов и весов

Для приготовления риса китайцам не нужно помнить точные цифры соотношения крупы и воды, а также им ни к чему мерные стаканы. Они просто засыпают в емкость для варки необходимое количество риса, после чего к его поверхности приставляют указательный палец под прямым углом. Остается лишь налить воды ровно столько, чтобы она покрывала 1 фалангу пальца.

Придают блюдам аппетитный вид с помощью крахмала

Многие из нас удивляются тому, как китайским кулинарам удается создавать для мяса или рыбы такое аппетитное глянцевое покрытие. Секрет кроется в кукурузном крахмале, который считается подручным продуктом на любой кухне Поднебесной. Практически ни один соус не обходится без него, когда речь идет о готовке при высоких температурах.

Размягчают мясо с помощью яичного белка

Китайцы могут сделать шелковистым и нежным даже самое жесткое мясо. Для этого они маринуют его около 15 минут в яичном белке. Такой способ может вызвать у европейцев недоверие, ведь мы убеждены в том, что мясо становится мягче лишь с помощью кислой среды: лимонного сока, уксуса, рассола. Китайские повара объясняют действие яичного белка так: он обеспечивает мясу гладкое покрытие, которое защищает его при дальнейшей тепловой обработке. Это, в свою очередь, препятствует выпариванию из волокон жидкости, благодаря чему блюдо будет просто таять во рту. Таким же образом работает и крахмал, добавленный в маринад.

Часто перед приготовлением мяса его предварительно варят

Жители Китая кладут сырое мясо в воду, доводят ее до кипения, после чего избавляются от жидкости и снова приступают к тепловой обработке, будь то жарка, тушение или снова варка, но уже в свежей воде. И на то есть ряд причин. Во-первых, предварительная варка позволяет вымыть из продукта всю грязь и избавить его от лишней крови. Во-вторых, этот способ размягчает некоторые виды мяса, например свинину. В-третьих, существует специальная техника, когда мясо полностью доводится до готовности в воде, а после ему лишь придают аромат, когда обжаривают с овощами и специями.

Лепят полезные пельмени

Важное правило приготовления пельменей по-китайски автор данной статьи узнала от знакомой, уроженки Синьцзяна. «Вы кладете в пельмени один лишь фарш, получается очень жирно!» — прокомментировала восточноевропейский вариант пельменей собеседница из Поднебесной. И пояснила: «У меня на родине есть правило: 50 % овощей, 50 % мяса. Вкусно и полезно».

Готовят на пару без специальной электротехники

Китайская кухня включает в себя массу блюд, которые готовят на пару. Этот метод тепловой обработки применяется даже для мучных изделий. Местные используют бамбуковую корзину, которую помещают над емкостью с кипящей водой. Чтобы готовить полезные блюда на пару так, как это делают жители Китая, вовсе не обязательно отправляться в азиатские интернет-магазины за приспособлением из бамбука. Можно смело использовать обычное металлическое сито, которое следует поместить над кастрюлей с кипящей водой, после чего накрыть крышкой. Но не стоит надолго отходить от плиты: важно следить за наличием воды в кастрюле.

Сладость десертам придают с помощью растительных продуктов

Жители Китая не используют большое количество сахара при приготовлении десертов, а также у них не особо популярны джем и шоколад. Легкую сладость мучным изделиям они придают с помощью растительных начинок: батата, кунжута, бобовых. Поэтому европейцам китайские десерты зачастую кажутся пресными из-за привычки к сахару. Но, может, в этом и заключается пресловутый секрет стройности большинства жителей Поднебесной.

Повсеместно используют ингредиент, дарующий здоровье и молодость

Уже далеко не одну сотню лет жители Китая остаются верны кунжуту и посыпают им практически все блюда. Также из него готовят и традиционный десерт — кунжутные шарики. По словам китайцев, такую вкуснятину можно есть хоть каждый день и не бояться старости. Их утверждение не беспочвенно: в кунжуте содержится большое количество кальция, а также медь, железо и марганец. Поэтому определенно стоит отправиться в магазин за таким сокровищем.