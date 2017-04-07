9 изобретений, которые помогут справиться даже с замороженным маслом

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Все знают, как непросто отрезать сильно охлажденное сливочное масло — нож постоянно соскакивает, ломтики получаются то слишком тонкими, то, наоборот, толстыми. AdMe.ru нашел 9 изобретений, которые помогут легко справиться с этой задачей.

Силиконовый рукав

С этой вещицей не нужно пачкать руки или нож, чтобы намазать маслом что-то горячее, например, кукурузу. Нужно всего лишь загрузить его в резервуар, а при нанесении слегка надавить.

Слайсер

Загрузить брусок масла в прибор, надавить на «клавишу» — и тоненький ломтик оказывается на куске хлеба. Кстати, можно использовать и для сыра.

Слайсер для нескольких пластин

А этот слайсер предназначен для нарезки сразу нескольких ломтиков — а значит, одновременно можно сделать несколько бутербродов.

Мельница

Тут все просто: загружаете масло, закрываете мельницу, поворачиваете — и мягкая масляная стружка оказывается на бутерброде.

Горячий нож

Горячий нож справится даже с сильно замороженным маслом, а еще с мороженым, засахарившимся медом или джемом.

Контейнер-дозатор

Это приспособление используется и как контейнер, и как дозатор. У него есть ползунок, который выталкивает масло, и шкала с указанием количества. Отрезается масло простым нажатием.

Нож для масла

Этот нож позволяет нарезать масло как угодно: ломтиками, стружкой и длинной узкой полосой. Он запросто справится даже с замороженным маслом, а тонкая стружка быстро растает и легко ляжет на хлеб.

Фондю для масла

Положите масло в керамическую чашечку, зажгите свечу, и через несколько минут это стильное и простое приспособление превратит обычное масло в топленое.

Домашняя маслобойка

А это гениальное изобретение для тех, кто мечтал делать собственное масло. Сливки и немного усилий — все, что нужно для того, чтобы на вашем столе появилось домашнее масло.