9 ошибок, которые большинство из нас совершает в ресторанах и кафе

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До начала XIX века в ресторанах Европы все блюда на стол подавались одновременно, называлась такая система «французская сервировка». Считается, что современная подача, названная русской сервировкой и означающая, что кушанья приносят постепенно, появилась благодаря князю Александру Куракину. Сегодня этот принцип принят во всем мире, однако есть и множество других правил, которым подчиняются не только сами заведения общественного питания, но и их посетители. Их соблюдение поможет не только насладиться едой, но и, что немаловажно, завоевать репутацию желанного гостя и даже сэкономить.

AdMe.ru составил небольшой список неочевидных, но довольно распространенных ошибок, которые мы допускаем в ресторанах.

Пренебрегать правилом вилки и ножа

Перед тем как идти в ресторан, стоит освежить в памяти правила вилки и ножа, которые подадут сигнал вашему официанту о том, как нужно поступить с блюдом. И это не только вопрос вежливости: так ваш стол будет быстрее избавлен от ненужных предметов или, наоборот, все останется на месте, если вы отлучитесь на время. Кроме того, расположив определенным образом приборы, вы показываете кухонным работникам, насколько пришлось по вкусу то или иное блюдо. Вы можете ненароком обидеть повара, если, к примеру, вставите лезвие ножа между зубцами вилки и положите на тарелке крест-накрест — это знак того, что пища была невкусной.

Неправильно использовать соевый соус и имбирь

Большинство людей привыкли полностью погружать еду в соевый соус. Однако сами японцы делают иначе: они наливают его в соусник так, чтобы жидкость прикрывала донышко, и слегка прикасаются к нему суши. У этой соленой приправы очень яркий вкус, который не дает в полной мере раскрыться ароматам самого блюда при неправильном употреблении. Имбирь, который традиционно подают во время любой японской трапезы, не используют в качестве специи к роллам, суши или сашими. Маринованный корень нужен только для того, чтобы отделить вкус одной пищи от другой: он помогает очистить вкусовые рецепторы при смене блюд. Что же касается васаби, то не стоит его употреблять так же, как обычный хрен в сочетании с холодцом. В хороших национальных ресторанах его добавляют в малом объеме уже при приготовлении блюд, чтобы оттенить ингредиенты, а не затмить их.

Помогать официанту убирать со стола

Нам кажется, что если поставить тарелки на край стола, то официанту будет гораздо удобнее убирать их. Однако на самом деле это не так: у каждого работника есть собственная система сбора посуды, и мы в большинстве случаев усложняем ему задачу. Не стоит также складывать тарелки в стопку, поскольку их никогда не уносят в таком виде. Дело в том, что это увеличивает шансы расколоть их по пути на кухню. Кроме того, если вы разбили бокал или чашку, не нужно пытаться поднять осколки с пола: если вы порежетесь, официанту придется не только чистить пол, но и, возможно, перевязывать ваши раны.

Просить приготовить блюдо, которого нет в меню

Зачастую гости просят подать блюдо, не указанное в меню. Конечно же, на кухне в большинстве случаев сделают то, что хочет посетитель, однако поступать так не стоит. Во-первых, стоимость блюда рассчитывают заранее и в отсутствие шеф-повара очень сложно подсчитать цену нового. Во-вторых, вся пища в ресторане готовится по технологическим картам, то есть количество ингредиентов выверяется вплоть до грамма, чтобы вкус был сбалансированным. И в-третьих, в каждом заведении общественного питания работников обучают готовить именно те кушанья, которые представлены в меню. И даже если повар имеет высокую квалификацию, а дело происходит в дорогом ресторане, никто не может гарантировать, что стейк, который не входит с список блюд, будет пожарен правильно и понравится гостю.

Писать плохой отзыв о ресторане в интернете, если вам не понравилось обслуживание

В интернете есть масса сервисов, на которых люди оставляют отзывы о предприятиях общепита. Эти, безусловно, полезные ресурсы хороши для тех, кто хочет выбрать то или иное заведение, однако все, что там написано, никак не влияет на его работу. Если вы действительно хотите добиться улучшения сервиса или качества еды, стоит потратить время на написание письма менеджеру или владельцу на бумаге или через форму связи на сайте ресторана. Такие отклики обязательно рассматриваются, и вы можете быть уверены, что вас услышат и примут меры.

Приступать к трапезе раньше других

Согласно этикету, если вы пришли в ресторан одной большой компанией, все должны приступать к трапезе только тогда, когда официант вынесет блюда каждому из присутствующих. Если салат или стейк вам принесли раньше, чем вашим коллегам или близким, необходимо дождаться, когда на столе будут все заказы. Кроме того, следует помнить, что не стоит есть слишком быстро, желательно подстраиваться под темп тех, с кем вы делите столик. В свою очередь для самих работников общепита действует правило: если количество едоков составляет 2 и более человек, тарелки с едой нужно подавать всем одновременно.

Не приносить вино с собой

Как правило, в ресторанах наценка на алкоголь невелика, однако вино, само собой, обойдется дороже, чем в магазине. Если вы не хотите по каким-то причинам заказывать напиток по винной карте, можете принести его с собой, заранее уточнив, разрешено ли подобное в конкретном заведении. Рестораны, которые допускают такую возможность, взимают пробковый сбор, размер которого колеблется от $ 25 до 40. После того как сядете за столик, передайте бутылку официанту, и вам подадут вино точно так же, как в том случае, если бы вы заказали его на месте. Есть здесь и свои законы приличия: не стоит приносить слишком дешевый напиток, это расценивается как дурной тон.

Стесняться попросить завернуть еду с собой

В каждом ресторане есть контейнеры или специальные пакеты, которые предназначены для еды навынос. Их можно использовать и чтобы забрать то, что по какой-то причине осталось нетронутым. Достаточно попросить официанта принести емкость, в которую можно положить пищу. Однако не стоит этим злоупотреблять. Правила этикета говорят, что не нужно забирать то, от чего был отрезан или откушен хотя бы кусочек. Впрочем, и это не запрещено, поэтому надо ли уносить с собой недоеденную пищу, каждый сам решает для себя.

Не учитывать национальные особенности

Если вы собираетесь посетить ресторан в какой-то новой для вас стране, изучите, какие правила и, возможно, ограничения действуют в местных заведениях общепита. Так, например, в Японии не принято втыкать палочки в еду вертикально, поскольку это является частью ритуальных действий. Более того, существует правило, согласно которому разъединять палочки можно только в одном положении: так, чтобы они располагались строго параллельно столу. Конечно же, в большинстве случаев вам вряд ли сделают замечание, если вы ненароком нарушите какую-то традицию, однако лучше избегать подобных ситуаций.

А вы когда-нибудь задумывались о том, какие ошибки совершаете в ресторанах?