9 экзотических фруктов, с выбором которых вы больше не ошибетесь

Как часто бывает, что вы покупаете красивый экзотический фрукт, который на пробу оказывается недозрелым или, наоборот, испортившимся? Наверняка такое случается не так уж и редко.

AdMe.ru собрал для вас несколько советов о том, как выбрать самые вкусные и спелые плоды.

Гранат

  • Цвет кожуры должен быть от красного до темно-красного, без темных пятен.
  • Спелый гранат всегда тяжелее неспелого, поэтому из двух одинаковых по размеру плодов стоит выбирать более увесистый.
  • Гранат должен быть упругим на ощупь, но ни в коем случае не мягким — это признак того, что он был заморожен.
  • Внутри венчика граната не должно быть зелени. О незрелости граната сигнализирует и зеленый цвет «лепестков» венчика.

Ананас

  • Аромат ананаса не должен быть слишком сильным, поскольку это явный признак того, что плод переспел и, возможно, уже забродил.
  • Если после нажатия на кожуре ананаса остается вмятина, значит, перед вами перезревший плод. А вот зеленый цвет кожуры — вовсе не признак неспелости, а особенность сорта. Поэтому при выборе ананаса нужно обратить внимание не на сам цвет, а на его однородность и отсутствие темных пятен.
  • Листья у идеально спелого ананаса зеленые, слегка увядшие на кончиках. Полностью зеленые листья выдают плод, который сорвали слишком рано.

Манго

  • Плоды манго могут быть желтого, зеленого или красного цвета — это не показатель зрелости, а особенности сортов. Более того, у некоторых сортов и спелые, и неспелые плоды окрашены в одинаковый цвет. Не стоит пугаться темных пятен на кожуре — они гарантируют идеальную зрелость фрукта.
  • Твердое на ощупь манго будет недозревшим. Спелое манго мягкое, но не рыхлое — если кожуру можно повредить пальцем, значит, фрукт уже начал бродить.
  • Зрелые плоды манго имеют сладкий и немного хвойный аромат, который усиливается у хвостика.

Помело

  • Цвет помело может быть желтым, зеленым и оранжевым в зависимости от сорта. Неравномерная окраска кожуры говорит о том, что при выращивании цитруса использовали химикаты, а вот о спелости помело по ней судить нельзя.
  • На ощупь помело должен быть твердым — это гарантирует сочность плода.
  • Форма этого гигантского цитруса может быть любой — от круглой до грушевидной в зависимости от сорта.

Папайя

  • Первый признак зрелости папайи — желтый или оранжевый цвет кожуры. Зеленый цвет говорит о незрелости плода, однако для некоторых блюд азиатской кухни используется именно не созревшая папайя.
  • У самых спелых плодов окрас кожуры равномерный. Впрочем, стоит обратить внимание на мягкость — если кожура правильного цвета, а папайя жесткая на ощупь, перед вами недозрелый плод.
  • Небольшие темные вкрапления не повлияют на вкус папайи, а вот большие темные пятна свидетельствуют о том, что фрукт перезрел или забродил.

Маракуйя

  • Морщинистая кожица — главный показатель зрелости маракуйи. Гладкая кожа говорит о том, что плод еще не достиг нужной степени спелости, однако именно такой фрукт стоит купить в том случае, если его планируется съесть через несколько дней.
  • Цвет кожицы спелой маракуйи должен быть фиолетовым или желтым в зависимости от сорта. Зеленая кожура — верный признак того, что фрукт собрали до того момента, когда он достиг нужной степени спелости.
  • Маракуйя должна быть достаточно тяжелой — вес идеально спелого и не начавшего сохнуть плода диаметром в 8 см составляет около 50 г.

Фейхоа

  • При выборе фейхоа нужно обратить внимание на размер — чем крупнее плод, тем лучше его вкус.
  • У спелого фрукта должен быть сладкий запах, похожий на аромат ананаса.
  • Внутренняя часть плода должна быть прозрачной, белая же мякоть означает, что фрукт недозрелый.
  • Не стоит покупать твердые плоды, поскольку это явный признак того, что они не достигли нужной степени спелости.

Айва

  • Цвет у спелой айвы должен быть желтым, без зеленых пятен.
  • Спелые плоды на ощупь довольно плотные и упругие, а вот жесткие плоды брать не стоит, поскольку они далеки от идеальной спелости.
  • Сильный аромат — верный признак зрелости айвы.
  • На кожице айвы не должно быть никаких повреждений, поскольку из-за них она очень быстро начинает портиться.
  • Айва может быть и круглой, и грушеобразной в зависимости от сорта.

Авокадо

  • Кожица спелого авокадо может быть как коричневой, так и ярко-зеленой — ее цвет определяется сортом фрукта.
  • Если потрясти спелое авокадо, то будет слышно, как стучит косточка.
  • При надавливании на спелое авокадо на кожице должна остаться вмятина. Если плод не восстанавливает форму, значит, он уже перезрел.

Фото на превью depositphotos

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