9 экзотических фруктов, с выбором которых вы больше не ошибетесь

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Как часто бывает, что вы покупаете красивый экзотический фрукт, который на пробу оказывается недозрелым или, наоборот, испортившимся? Наверняка такое случается не так уж и редко.

AdMe.ru собрал для вас несколько советов о том, как выбрать самые вкусные и спелые плоды.