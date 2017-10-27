8 жирных продуктов, которые помогут похудеть

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Есть жирное и не толстеть? AdMe.ru выяснил: не все жиры ведут к образованию целлюлита, а некоторые из них даже помогают похудеть.

1.

Авокадо является самым жирным растением в мире, вкус которого достигается за счет жира — это полезная олеиновая кислота, которая снижает количество холестерина, стабилизирует уровень глюкозы в крови, а также укрепляет иммунную систему. Сливочное масло славится повышенной калорийностью. Содержится в попкорне, панкейках, булочках для бургера, котлетах и используется при жарке стейков в ресторане. Не будем упоминать пирожные и песочное печенье! Вывод: Гуакамоле и салаты из авокадо никак не повредят вашей диете, а, наоборот, позволят насытиться и поддержать организм в борьбе с лишним весом. Чего не скажешь о сливочном масле.

2.

Семга обладает эффектом быстрого и долгого насыщения, содержит большое количество витамина А (красота и здоровье кожи) и омега-кислот (профилактика депрессии и артрита). Салями, как и все колбасные изделия, прокладывает прямую дорогу в царство толстяков, а также может содержать крахмал, сою, субпродукты, муку и консерванты. Полезная салями включает только мясо, сало и пряности. Вывод: Семга со свежим салатом является идеальным сочетанием для обеда, богатого протеином и клетчаткой. А вот бутерброд с колбасой только раззадорит аппетит и раздразнит вкусовые рецепторы.

3.

Яйца — это настоящий суперпродукт, богатый белком, витаминами, антиоксидантами и «хорошими» жирами. Яйцо содержит всего 85 ккал и при этом обладает потрясающим свойством насыщения, а также холин, который борется с излишками жира в нашем теле. В беконе (кусочек-полоска) около 42 ккал, более 3 граммов нездоровых насыщенных жиров и невероятное количество соли (192 мг соли на ломтик), поэтому это не самый лучший выбор, даже если вы не пытаетесь сбросить вес. Вывод: Яйца — это великолепный сытный и полезный завтрак для худеющих. Чего не скажешь о глазунье с беконом.

4.

Орехи улучшают обменные процессы в организме, помогают быстро насытиться (но не орешки с сахаром, солью, медом и маслом!), содержат омега-3, клетчатку, антиоксиданты, а также линоленовую кислоту, которая подавляет чувство голода. Попкорн — весьма калорийный продукт, щедро сдобренный добавками в виде сахара, соли, ароматизаторов и жиров. В кинотеатре взрослый человек легко съедает 200 граммов сладкого или соленого попкорна, а это около 1 500 калорий! Вывод: Миндаль, грецкие и лесные орехи прекрасно дополнят завтраки, салаты, а также прекрасно подойдут как снек для просмотра фильмов, заменяя собой попкорн.

5.

Йогурт мгновенно зарядит энергией. Этот жирный продукт содержит достаточное количество белка, кальция и пробиотиков, что и делает его одним из лучших продуктов для снижения веса. Сметана — те же сливки, но только после брожения. Сметана и сметанные продукты высокой жирности являются абсолютными врагами стройной талии. Максимум, что вы можете себе позволить, — это несколько ложек 12 % сметаны в день. Вывод: Завтрак из жирного греческого йогурта с фруктами и семенами чиа — это прекрасный способ начать здоровое утро. А вот от сметаны придется отказаться.

6.

Оливковое масло содержит омега-9 (что помогает снизить уровень холестерина), снижает аппетит, ускоряет обмен веществ и благотворно воздействует на желудок, кожу и волосы. Подсолнечное масло — достаточно калорийный продукт, то стоит ограничить его потребление 1 ст. л. в день. И забудьте про жарку на подсолнечном масле! Вывод: Победителя здесь нет. Оба продукта одинаково полезны в натуральном виде и содержат практически равное количество калорий.

7.

Жирность и вкусовые качества сыра находятся на одном уровне — высоком. Но великолепный аромат позволяет использовать небольшое количество продукта. В выдержанных сырах содержатся пробиотики. Сливки являются калорийной бомбой, способной превратить Дюймовочку в борца сумо. Зависимость от нежного сливочного вкуса приведет к повышенному уровню холестерина. Вывод: Отличным выбором для диетического меню будут моцарелла, тофу, брынза и фета. А вот от сливок в кофе, десертах, супах, картофельном пюре точно придется отказаться.

8.

Жировая прослойка у баранины содержит насыщенные жировые кислоты, которые борются с жировыми отложениями. Также мясо барашка содержит лецитин, который нормализует в организме обмен холестерина. Свинина усваивается хуже, чем баранина, за счет высокой жирности и калорийности. Но в ней много питательных веществ и минералов. Злоупотребление свининой приведет к ожирению. Вывод: Баранина является отличным источником белка и жизненно важных питательных веществ. Для того чтобы снизить калорийность блюда, лучше срезать весь видимый жир с мяса. Таким образом, баранья ножка даст фору запеченной свиной грудинке.