8 сочетаний продуктов, которые помогут вам похудеть

Всем известно, что сбалансированное питание помогает сбросить лишний вес и в целом улучшает самочувствие.

Поэтому мы в AdMe.ru решили составить несколько карточек с вкусными и полезными сочетаниями продуктов, которые помогут сделать шаг навстречу идеальной фигуре прямо сейчас.

Овощи и яйца

Подтверждение: ajcn.nutrition.org

Курица и красный перец

Подтверждение: ajcn.nutrition.org

Бобовые и кукуруза

Подтверждение: ncbi.nlm.nih.gov

Зеленый чай и лимонный сок

Подтверждение: sciencedaily.com

Лосось и спаржа

Подтверждение: umm.edu

Миндаль и греческий йогурт

Подтверждение: ajcn.nutrition.org

Авокадо и шпинат

Подтверждения: livescience.com, jn.nutrition.org

Тунец и имбирь

Подтверждение: sciencedirect.com

Также обратите внимание на сочетания продуктов, которых стоит избегать:

  • Не ешьте белки (мясо, рыба, яйца и т. д.) и углеводы (хлеб, крупы, картофель, выпечка) за один прием.
  • Не ешьте кислую (цитрусы, яблоки, помидоры) и углеводную пищу вместе.
  • Избегайте употребления углеводов и сахара, например пирогов со сладким повидлом.
  • Белки не стоит употреблять с крахмалом, а также с другими белками (мясо + яйца, сыр + яйца, мясо + орехи и т. д.).
  • Всегда ешьте фрукты отдельно от основного приема пищи, особенно дыню.
  • Молоко лучше также употреблять отдельно или вовсе исключить из рациона.

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