8 сочетаний продуктов, которые помогут вам похудеть
Всем известно, что сбалансированное питание помогает сбросить лишний вес и в целом улучшает самочувствие.
Поэтому мы в AdMe.ru решили составить несколько карточек с вкусными и полезными сочетаниями продуктов, которые помогут сделать шаг навстречу идеальной фигуре прямо сейчас.
Овощи и яйца
Курица и красный перец
Бобовые и кукуруза
Подтверждение: ncbi.nlm.nih.gov
Зеленый чай и лимонный сок
Подтверждение: sciencedaily.com
Лосось и спаржа
Подтверждение: umm.edu
Миндаль и греческий йогурт
Авокадо и шпинат
Подтверждения: livescience.com, jn.nutrition.org
Тунец и имбирь
Подтверждение: sciencedirect.com
Также обратите внимание на сочетания продуктов, которых стоит избегать:
- Не ешьте белки (мясо, рыба, яйца и т. д.) и углеводы (хлеб, крупы, картофель, выпечка) за один прием.
- Не ешьте кислую (цитрусы, яблоки, помидоры) и углеводную пищу вместе.
- Избегайте употребления углеводов и сахара, например пирогов со сладким повидлом.
- Белки не стоит употреблять с крахмалом, а также с другими белками (мясо + яйца, сыр + яйца, мясо + орехи и т. д.).
- Всегда ешьте фрукты отдельно от основного приема пищи, особенно дыню.
- Молоко лучше также употреблять отдельно или вовсе исключить из рациона.