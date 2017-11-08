8 секретов королевской кухни, которыми поделились повара Ее Величества

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Повседневная жизнь британской королевской семьи и ее главного члена — королевы Елизаветы II — для многих покрыта завесой тайны. К счастью, есть люди, которые могут эту завесу приоткрыть. AdMe.ru собрал для вас секреты, которыми поделились повара, в то или иное время работавшие на кухне в Букингемском дворце. А в качестве бонуса — рецепт настоящего королевского десерта.

Елизавету II сложно назвать гурманом

Королева предпочитает простую еду, без большого количества специй и приправ. Примерное меню Ее Величества на день выглядит так. На завтрак королева ест хлопья, фрукты и яйца (как правило, коричневые — по мнению королевы, они вкуснее). Обед состоит из рыбы с овощами (например, камбала со шпинатом) или курицы гриль с салатом. На ужин подается мясной стейк со сливочно-грибным соусом.

В штате Букингемского дворца 20 поваров

Все повара задействованы только во время больших банкетов, которые проводятся 2–3 раза в год. В подготовке особо важных мероприятий участвуют и сотрудники Министерства иностранных дел, которые следят за тем, чтобы на столе не было блюд, которые не соответствуют религиозным убеждениям и личным пристрастиям гостей. В обычные же дни на королевской кухне одновременно занято 8–10 поваров.

Елизавета II — сладкоежка

Королева обожает шоколад, особенно темный с содержанием какао более 60 %. Одна из любимых марок королевы — «Бендикс Биттерминтс» (Bendicks Bittermints), а любимый десерт — пирог «Шоколадное совершенство» с корицей, меренгами и шоколадным кремом.

Принцесса Диана придерживалась правильного питания

Леди Ди ела много овощей, блюд из курицы и крайне редко употребляла в пищу красное мясо. Специально для нее повара готовили обезжиренные версии известных блюд. Например, когда ее сыновья ели на обед пастуший пирог, принцесса ограничивалась простым салатом с курицей гриль.

Кейт Миддлтон тоже ограничивает себя в еде

Основу рациона герцогини Кембриджской составляют овощи, фрукты, цельнозерновые продукты и нежирное мясо. Поговаривают, что время от времени Кейт сидит на диетах, например, известной диете Дюкана. Но иногда принцесса все-таки балует себя. Одно из ее любимых блюд — карри, которое она с удовольствием готовит сама.

Елизавета II не ест чеснок

Ее величество считает, что дышать чесноком на людей, с которыми она встречается, — это крайне неприлично, поэтому этот продукт запрещен на королевской кухне. Вместо чеснока повара используют различные травы, например, эстрагон и кориандр.

Королева равнодушна к алкоголю

На банкетах Ее Величество может выпить немного джина и дюбонне, а на семейных ужинах — бокал сладкого немецкого вина. В остальное же время алкоголь в королевском меню отсутствует.

Елизавета II заказывает еду по меню

Из него она вычеркивает то, что ей не нравится, и делает пометки. Например, однажды она написала: «Нашла это в салате. Не могли бы вы съесть это? Похоже на мертвого слизняка». Названия блюд пишутся на французском (Елизавета II говорит на нем достаточно бегло). У корги Елизаветы II есть свое отдельное меню. Оно составляется на каждый день и вывешивается на стене на кухне. Обязательное условие — подавать еду, в особенности мясо, маленькими кусочками, чтобы собаки не подавились.