8 простых рецептов, которые помогут разнообразить ваш завтрак без вреда для фигуры
Если вы не кулинарный фанат и не фуд-блогер, это еще не значит, что за необычной едой вам обязательно надо отправляться в ресторан. Простые и быстрые рецепты тоже могут быть вкусными, яркими и небанальными, как, например, шакшука, цукини-лодочки или киш со шпинатом. Не пугайтесь: здесь только названия звучат сложно, а с приготовлением справится и ребенок.
AdMe.ru выудил несколько легких рецептов блюд, которые можно приготовить на завтрак, не боясь при этом испортить фигуру. Конечно же, не обошлось без авокадо.
1. Тост с овощами и сыром
Вам понадобится:
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2 куска зернового хлеба
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2 ст. л. творожного сыра
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4 помидора черри
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1/2 авокадо
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1 ст. л. любой нарезанной зелени
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cоль и перец
Приготовление:
1. Поджарьте в тостере хлеб, намажьте его сыром.
2. В отдельной емкости смешайте половинки помидорок черри, нарезанный авокадо и зелень. Посолите и поперчите.
3. Выложите смесь на тосты и наслаждайтесь вкусным завтраком с кофе.
2. Фаршированные яблоки
Вам понадобится:
- 2 яблока
- 140 г орехов
- немного меда
- корица
Приготовление:
1. Яблоки помойте, вырежьте сердцевину.
2. Орехи мелко порубите, смешайте с корицей.
3. Начините яблоки смесью орехов с корицей, добавьте мед по вкусу.
4. Поставьте в микроволновку на 3–5 минут.
3. Яичница в авокадо
Вам понадобится:
- 1 авокадо
- 2 яйца
- немного сыра
- зелень
Приготовление:
1. Авокадо помойте, извлеките косточку и аккуратно уберите часть мякоти, сделав углубление для яйца. Выложите в форму для запекания.
2. Разбейте в каждую из половинок по яйцу. Посолите, поперчите. Можно добавить другие специи по вкусу.
3. Посыпьте тертым сыром.
4. Запекайте в духовке при температуре 180 °С 10–15 минут.
4. Омлетные маффины
Вам понадобится:
- 4 яйца
- 50 мл молока
- 50 г сыра
- 100 г брокколи
- 50 г фасоли стручковой
- 1 болгарский перец
- 1 помидор
- прованские травы
Приготовление:
1. Разбейте яйца в миску, добавьте соль и прованские травы (можно заменить другими специями).
2. К яичной смеси добавьте молоко и натертый сыр. Хорошо взбейте венчиком.
3. Смажьте формы для кексов растительным маслом и выложите в них мелко нарезанные овощи примерно до половины.
4. Залейте формы яичной смесью.
5. Выпекайте в духовке при 180 °С 20–25 минут.
5. Лодочки-цукини
Вам понадобится:
- 4 больших цукини
- 1 помидор
- 1 болгарский перец
- 1/2 чашки кукурузных зерен
- несколько маслин без косточек
- 1 ст. л. оливкового масла
- немного тертого сыра
Приготовление:
1. Смажьте оливковым маслом форму для выпечки. Разрежьте каждый цукини пополам. Ложкой выньте мякоть. Цукини тоже слегка смажьте маслом и выложите в форму.
2. На сковороде обжарьте лук, перец, кукурузу. Снимите с огня.
3. В начинку добавьте помидоры и маслины, посолите, все перемешайте. Выложите овощную смесь в цукини.
4. Посыпьте сыром. Выпекайте при 200 °С около 15–20 минут.
6. Шакшука
Вам понадобится:
- 6 яиц
- 4 спелых помидора
- 1 луковица
- 1 болгарский перец (предпочтительнее красный)
- 1 маленький перчик чили (семена лучше удалить)
- 2 зубчика чеснока
- паприка, куркума
- зелень — по вкусу
- оливковое масло
Приготовление:
1. Помидоры помойте, сделайте надрезы, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем очистите и мелко порежьте.
2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле.
3. Болгарский перец мелко нарежьте и отправьте к луку.
4. Спустя 5 минут добавьте чили и чеснок, специи. Тушите еще 5 минут, а потом добавьте помидоры. Продолжайте еще около 10 минут.
5. Ложкой сделайте углубления в соусе и разбейте в них яйца. Готовьте, пока белок не побелеет. Снимите с огня. Посыпьте зеленью.
7. Тост с авокадо и яйцом
Вам понадобится:
- 3 яйца
- 1 авокадо
- 3 ломтика цельнозернового хлеба
- 2 помидора
- оливковое масло
Приготовление:
1. Разомните авокадо в пюре и намажьте его на поджаренный в тостере хлеб.
2. Помидоры помойте и нарежьте тонкими кольцами. Выложите сверху на бутерброд.
3. На горячую сковороду налейте немного оливкового масла и поджарьте яйца. Дайте им чуть-чуть остыть и выложите поверх помидоров.
8. Киш со шпинатом и сыром чеддер
Вам понадобится:
- 1/2 чашки шпината (свежего или замороженного)
- 1 яйцо
- 1/3 стакана молока
- 1/3 стакана тертого сыра чеддер
- 1 кусочек бекона
- соль и перец — по вкусу
Приготовление:
1. Чтобы пирог не получился слишком водянистым, желательно предварительно убрать из шпината лишнюю жидкость. Если используете замороженный шпинат, положите его в дуршлаг, облейте теплой водой и затем отожмите. Если ваша зелень свежая, положите ее в кружку, добавьте пару ложек воды, накройте бумажным полотенцем и отправьте в микроволновку на 1 минуту. Затем слейте жидкость из кружки и отожмите листья ложкой.
2. Добавьте к шпинату в кружке яйцо, тертый чеддер, молоко, соль и перец. Если хотите, добавьте туда и кусочек бекона.
3. Взбейте все вилкой, накройте бумажным полотенцем и отправьте в микроволновку минуты на 3 (или до готовности).
А как любите завтракать вы? Поделитесь в комментариях своим рецептом.
Фото на превью Depositphotos, Depositphotos