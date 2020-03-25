8 простых рецептов, которые помогут разнообразить ваш завтрак без вреда для фигуры

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Если вы не кулинарный фанат и не фуд-блогер, это еще не значит, что за необычной едой вам обязательно надо отправляться в ресторан. Простые и быстрые рецепты тоже могут быть вкусными, яркими и небанальными, как, например, шакшука, цукини-лодочки или киш со шпинатом. Не пугайтесь: здесь только названия звучат сложно, а с приготовлением справится и ребенок.

AdMe.ru выудил несколько легких рецептов блюд, которые можно приготовить на завтрак, не боясь при этом испортить фигуру. Конечно же, не обошлось без авокадо.

1. Тост с овощами и сыром

Вам понадобится: 2 куска зернового хлеба

2 ст. л. творожного сыра

4 помидора черри

1/2 авокадо

1 ст. л. любой нарезанной зелени

cоль и перец Приготовление: 1. Поджарьте в тостере хлеб, намажьте его сыром. 2. В отдельной емкости смешайте половинки помидорок черри, нарезанный авокадо и зелень. Посолите и поперчите. 3. Выложите смесь на тосты и наслаждайтесь вкусным завтраком с кофе.

2. Фаршированные яблоки

Вам понадобится: 2 яблока

140 г орехов

немного меда

корица Приготовление: 1. Яблоки помойте, вырежьте сердцевину. 2. Орехи мелко порубите, смешайте с корицей. 3. Начините яблоки смесью орехов с корицей, добавьте мед по вкусу. 4. Поставьте в микроволновку на 3–5 минут.

3. Яичница в авокадо

Вам понадобится: 1 авокадо

2 яйца

немного сыра

зелень Приготовление: 1. Авокадо помойте, извлеките косточку и аккуратно уберите часть мякоти, сделав углубление для яйца. Выложите в форму для запекания. 2. Разбейте в каждую из половинок по яйцу. Посолите, поперчите. Можно добавить другие специи по вкусу. 3. Посыпьте тертым сыром. 4. Запекайте в духовке при температуре 180 °С 10–15 минут.

4. Омлетные маффины

Вам понадобится: 4 яйца

50 мл молока

50 г сыра

100 г брокколи

50 г фасоли стручковой

1 болгарский перец

1 помидор

прованские травы Приготовление: 1. Разбейте яйца в миску, добавьте соль и прованские травы (можно заменить другими специями). 2. К яичной смеси добавьте молоко и натертый сыр. Хорошо взбейте венчиком. 3. Смажьте формы для кексов растительным маслом и выложите в них мелко нарезанные овощи примерно до половины. 4. Залейте формы яичной смесью. 5. Выпекайте в духовке при 180 °С 20–25 минут.

5. Лодочки-цукини

Вам понадобится: 4 больших цукини

1 помидор

1 болгарский перец

1/2 чашки кукурузных зерен

несколько маслин без косточек

1 ст. л. оливкового масла

немного тертого сыра Приготовление: 1. Смажьте оливковым маслом форму для выпечки. Разрежьте каждый цукини пополам. Ложкой выньте мякоть. Цукини тоже слегка смажьте маслом и выложите в форму. 2. На сковороде обжарьте лук, перец, кукурузу. Снимите с огня. 3. В начинку добавьте помидоры и маслины, посолите, все перемешайте. Выложите овощную смесь в цукини. 4. Посыпьте сыром. Выпекайте при 200 °С около 15–20 минут.

6. Шакшука

Вам понадобится: 6 яиц

4 спелых помидора

1 луковица

1 болгарский перец (предпочтительнее красный)

1 маленький перчик чили (семена лучше удалить)

2 зубчика чеснока

паприка, куркума

зелень — по вкусу

оливковое масло Приготовление: 1. Помидоры помойте, сделайте надрезы, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем очистите и мелко порежьте. 2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле. 3. Болгарский перец мелко нарежьте и отправьте к луку. 4. Спустя 5 минут добавьте чили и чеснок, специи. Тушите еще 5 минут, а потом добавьте помидоры. Продолжайте еще около 10 минут. 5. Ложкой сделайте углубления в соусе и разбейте в них яйца. Готовьте, пока белок не побелеет. Снимите с огня. Посыпьте зеленью.

7. Тост с авокадо и яйцом

Вам понадобится: 3 яйца

1 авокадо

3 ломтика цельнозернового хлеба

2 помидора

оливковое масло Приготовление: 1. Разомните авокадо в пюре и намажьте его на поджаренный в тостере хлеб. 2. Помидоры помойте и нарежьте тонкими кольцами. Выложите сверху на бутерброд. 3. На горячую сковороду налейте немного оливкового масла и поджарьте яйца. Дайте им чуть-чуть остыть и выложите поверх помидоров.

8. Киш со шпинатом и сыром чеддер

Вам понадобится: 1/2 чашки шпината (свежего или замороженного)

1 яйцо

1/3 стакана молока

1/3 стакана тертого сыра чеддер

1 кусочек бекона

соль и перец — по вкусу Приготовление: 1. Чтобы пирог не получился слишком водянистым, желательно предварительно убрать из шпината лишнюю жидкость. Если используете замороженный шпинат, положите его в дуршлаг, облейте теплой водой и затем отожмите. Если ваша зелень свежая, положите ее в кружку, добавьте пару ложек воды, накройте бумажным полотенцем и отправьте в микроволновку на 1 минуту. Затем слейте жидкость из кружки и отожмите листья ложкой. 2. Добавьте к шпинату в кружке яйцо, тертый чеддер, молоко, соль и перец. Если хотите, добавьте туда и кусочек бекона. 3. Взбейте все вилкой, накройте бумажным полотенцем и отправьте в микроволновку минуты на 3 (или до готовности).

А как любите завтракать вы? Поделитесь в комментариях своим рецептом.