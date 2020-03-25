8 простых рецептов, которые помогут разнообразить ваш завтрак без вреда для фигуры

23
4
16
6k

Если вы не кулинарный фанат и не фуд-блогер, это еще не значит, что за необычной едой вам обязательно надо отправляться в ресторан. Простые и быстрые рецепты тоже могут быть вкусными, яркими и небанальными, как, например, шакшука, цукини-лодочки или киш со шпинатом. Не пугайтесь: здесь только названия звучат сложно, а с приготовлением справится и ребенок.

AdMe.ru выудил несколько легких рецептов блюд, которые можно приготовить на завтрак, не боясь при этом испортить фигуру. Конечно же, не обошлось без авокадо.

1. Тост с овощами и сыром

Вам понадобится:

  • 2 куска зернового хлеба

  • 2 ст. л. творожного сыра

  • 4 помидора черри

  • 1/2 авокадо

  • 1 ст. л. любой нарезанной зелени

  • cоль и перец

Приготовление:

1. Поджарьте в тостере хлеб, намажьте его сыром.

2. В отдельной емкости смешайте половинки помидорок черри, нарезанный авокадо и зелень. Посолите и поперчите.

3. Выложите смесь на тосты и наслаждайтесь вкусным завтраком с кофе.

2. Фаршированные яблоки

Вам понадобится:

  • 2 яблока
  • 140 г орехов
  • немного меда
  • корица

Приготовление:

1. Яблоки помойте, вырежьте сердцевину.

2. Орехи мелко порубите, смешайте с корицей.

3. Начините яблоки смесью орехов с корицей, добавьте мед по вкусу.

4. Поставьте в микроволновку на 3–5 минут.

3. Яичница в авокадо

Вам понадобится:

  • 1 авокадо
  • 2 яйца
  • немного сыра
  • зелень

Приготовление:

1. Авокадо помойте, извлеките косточку и аккуратно уберите часть мякоти, сделав углубление для яйца. Выложите в форму для запекания.

2. Разбейте в каждую из половинок по яйцу. Посолите, поперчите. Можно добавить другие специи по вкусу.

3. Посыпьте тертым сыром.

4. Запекайте в духовке при температуре 180 °С 10–15 минут.

4. Омлетные маффины

Вам понадобится:

  • 4 яйца
  • 50 мл молока
  • 50 г сыра
  • 100 г брокколи
  • 50 г фасоли стручковой
  • 1 болгарский перец
  • 1 помидор
  • прованские травы

Приготовление:

1. Разбейте яйца в миску, добавьте соль и прованские травы (можно заменить другими специями).

2. К яичной смеси добавьте молоко и натертый сыр. Хорошо взбейте венчиком.

3. Смажьте формы для кексов растительным маслом и выложите в них мелко нарезанные овощи примерно до половины.

4. Залейте формы яичной смесью.

5. Выпекайте в духовке при 180 °С 20–25 минут.

5. Лодочки-цукини

Вам понадобится:

  • 4 больших цукини
  • 1 помидор
  • 1 болгарский перец
  • 1/2 чашки кукурузных зерен
  • несколько маслин без косточек
  • 1 ст. л. оливкового масла
  • немного тертого сыра

Приготовление:

1. Смажьте оливковым маслом форму для выпечки. Разрежьте каждый цукини пополам. Ложкой выньте мякоть. Цукини тоже слегка смажьте маслом и выложите в форму.

2. На сковороде обжарьте лук, перец, кукурузу. Снимите с огня.

3. В начинку добавьте помидоры и маслины, посолите, все перемешайте. Выложите овощную смесь в цукини.

4. Посыпьте сыром. Выпекайте при 200 °С около 15–20 минут.

6. Шакшука

Вам понадобится:

  • 6 яиц
  • 4 спелых помидора
  • 1 луковица
  • 1 болгарский перец (предпочтительнее красный)
  • 1 маленький перчик чили (семена лучше удалить)
  • 2 зубчика чеснока
  • паприка, куркума
  • зелень — по вкусу
  • оливковое масло

Приготовление:

1. Помидоры помойте, сделайте надрезы, залейте кипятком и оставьте на 10 минут. Затем очистите и мелко порежьте.

2. Лук мелко нарежьте и обжарьте на оливковом масле.

3. Болгарский перец мелко нарежьте и отправьте к луку.

4. Спустя 5 минут добавьте чили и чеснок, специи. Тушите еще 5 минут, а потом добавьте помидоры. Продолжайте еще около 10 минут.

5. Ложкой сделайте углубления в соусе и разбейте в них яйца. Готовьте, пока белок не побелеет. Снимите с огня. Посыпьте зеленью.

7. Тост с авокадо и яйцом

Вам понадобится:

  • 3 яйца
  • 1 авокадо
  • 3 ломтика цельнозернового хлеба
  • 2 помидора
  • оливковое масло

Приготовление:

1. Разомните авокадо в пюре и намажьте его на поджаренный в тостере хлеб.

2. Помидоры помойте и нарежьте тонкими кольцами. Выложите сверху на бутерброд.

3. На горячую сковороду налейте немного оливкового масла и поджарьте яйца. Дайте им чуть-чуть остыть и выложите поверх помидоров.

8. Киш со шпинатом и сыром чеддер

Вам понадобится:

  • 1/2 чашки шпината (свежего или замороженного)
  • 1 яйцо
  • 1/3 стакана молока
  • 1/3 стакана тертого сыра чеддер
  • 1 кусочек бекона
  • соль и перец — по вкусу

Приготовление:

1. Чтобы пирог не получился слишком водянистым, желательно предварительно убрать из шпината лишнюю жидкость. Если используете замороженный шпинат, положите его в дуршлаг, облейте теплой водой и затем отожмите. Если ваша зелень свежая, положите ее в кружку, добавьте пару ложек воды, накройте бумажным полотенцем и отправьте в микроволновку на 1 минуту. Затем слейте жидкость из кружки и отожмите листья ложкой.

2. Добавьте к шпинату в кружке яйцо, тертый чеддер, молоко, соль и перец. Если хотите, добавьте туда и кусочек бекона.

3. Взбейте все вилкой, накройте бумажным полотенцем и отправьте в микроволновку минуты на 3 (или до готовности).

А как любите завтракать вы? Поделитесь в комментариях своим рецептом.

Фото на превью Depositphotos, Depositphotos

23
4
16
6k

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса
Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я не помню пароль Я хочу зарегистрироваться