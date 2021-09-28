8 продуктов, которые нельзя держать про запас, но они все равно хранятся у нас на кухне

Полноценное ведение домашнего хозяйства — задачка не из простых, особенно в современной жизни. Поэтому мы зачастую стремимся заранее заполнить полки холодильника и шкафов всем необходимым, чтобы неожиданный приход гостей не застал нас врасплох. Намерение неплохое, вот только при этом мы редко задумываемся над тем, а можно ли рассчитывать на долгое хранение определенных продуктов без потери их вкусовых качеств.

Мы в AdMe.ru решили разобраться, какие продукты, которые отчего-то принято хранить про запас, на самом деле не должны закупаться впрок. И каких правил хранения стоит придерживаться, если у вас уже имеется стратегический запас.

8. Кофе

Из-за долгого хранения кофе, конечно, не протухнет, но вкусовые качества, из-за которых его, собственно, и покупают, изменятся в худшую сторону. Даже цельные зерна и даже в вакуумной упаковке после месяцев хранения могут потерять свой аромат. Не говоря уже о том, что, если небрежно хранить его в открытом виде, он обязательно впитает в себя влагу и посторонние запахи. Лучше всего не поддаваться соблазну покупать кофе оптом и брать ровно столько, сколько вам нужно для регулярного употребления.

7. Мука

Мука тоже при неправильном хранении отличается способностью впитывать влагу из воздуха. Кроме того, в ней могут завестись паразиты, которые могут распространиться по прилегающим поверхностям и продуктам. Чтобы этого не произошло и срок хранения муки увеличился до полугода-года вместо 3 месяцев, ее нужно хранить в прохладном месте или в холодильнике. Если же такой возможности нет, лучше всего покупать муку небольшими пачками и пересыпать в герметичные пластиковые контейнеры.

6. Пряности и специи

Ходовые специи вроде соли и перца можно покупать с небольшим запасом. Но специфические, такие как молотый имбирь, корица, базилик и пр., используются далеко не каждый день. При этом, даже при правильном хранении в сухом и темном месте, они вскоре потеряют свой аромат и полезные свойства. Так что, если вам действительно хочется прочувствовать насыщенность вкуса и аромата, лучше всего использовать молотые специи и пряности в течение 6 месяцев, а цельные — в течение 2 лет.

5. Сахар

По большому счету сахар может храниться несколько лет и не потерять при этом своих вкусовых качеств. Однако для этого необходимо соблюдать определенные условия хранения: пластиковые герметичные мешки, проветриваемое сухое помещение и оптимальная температура. В противном случае вы можете столкнуться с клопами, плесенью, характерным застарелым запахом продукта и изменением вкуса. Если же тщательно ухаживать за мешками сахара возможности нет, лучше не закупать его в промышленных масштабах.

4. Дрожжи

Каждый любитель выпечки хоть раз сталкивался с тем, что дрожжевое тесто отказывалось подниматься. Могло показаться, что в этом виноваты собственные навыки или их отсутствие. Однако порой дело действительно в самих дрожжах и истекшем сроке годности. Хранить их можно буквально 3–4 месяца, даже если они лежат в холодильнике. Не забывайте проверять даты на упаковке, прежде чем приступать к готовке.

3. Мясо и птица

Запас мяса и птицы — довольно спорная тема. Особенно когда так и тянет сэкономить и закупиться этими продуктами по акции. Однако доказано, что хоть употреблять в пищу мясо долгой заморозки технически безопасно, оно будет отличаться по вкусу, станет сухим. Если же вас это не пугает, как минимум стоит завести привычку делить все на порции и раскладывать по маленьким пакетикам. Чтобы иметь возможность брать сразу подходящее количество для задуманного блюда, а не размораживать и замораживать один большой кусок по нескольку раз.

2. Подарочные масла-сувениры

Многих это может удивить, но у масел не бесконечный срок годности — всего около года в открытом и до 3 лет в закрытом виде в зависимости от типа масла (например, максимальным сроком может похвастаться оливковое). Кроме того, они требуют гораздо более вдумчивого и бережного хранения, чем мы привыкли думать. Так, масло не должно соприкасаться с кислородом, ему вредны перепады температуры и свет. В этой связи особенно внимательно стоит присмотреться к подарочным маслам, которые зачастую слишком долго дожидаются своего часа. Не спешите сразу добавлять такое масло в блюдо, для начала проверьте, не стало ли оно горьким.

1. Начатые соусы

Кому не знакома ситуация, когда пара дверных полочек в холодильнике оказывается под завязку забита бесконечной вереницей открытых соусов, майонеза, кетчупа, горчицы и даже маленькими соусами из доставки еды в пластиковых контейнерах? Помните, срок хранения большинства этих продуктов сокращается, как только вы их открыли. Не спасет даже плотно закрытая крышка и хранение в холодильнике. Необходимо тщательно следить за этими тюбиками и баночками, чтобы внезапно не познать все «прелести» отравления.