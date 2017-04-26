8 продуктов, которые не стоит заменять похожими

Некоторые продукты так похожи, что кажутся идентичными. Но, оказывается, на наш организм он могут влиять совершенно по-разному.

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В мясе индейки меньше калорий, холестерина и насыщенных жиров. Индейка легче переваривается, усваивается и абсолютно гипоаллергенна. А еще в индейке содержится больше витаминов A, B, E, фосфора, кальция, натрия, поэтому в ее приготовлении можно использовать меньше соли. В одном индейка проигрывает курице — цена и доступность: курица стоит дешевле и ее легче найти в обычном магазине.

В телятине содержится больше белка, чем в мясе взрослого животного. Жиров в телятине намного меньше, чем в говядине, но это может быть и ее недостатком, так как такое мясо сложнее приготовить так, чтобы оно было сочным и мягким.

Брокколи — это подвид цветной капусты, но питательная ценность ее намного выше. В брокколи содержится больше витаминов A, C, K, но в то же время она более калорийна, чем цветная капуста. Блюда с брокколи получаются насыщенными и с более выраженным вкусом, и она меньше разваривается в процессе приготовления.

Подсолнечное масло дешевле оливкового, запах которого не любят многие люди. К тому же оливковое масло довольно быстро подгорает. По показателям калорийности эти масла примерно равны. Но в составе оливкового масла есть фитостеролы, которые блокируют накопление холестерина.

Обе крупы делают из пшеницы, различия только в способе обработки. Зерна для кускуса измельчают до размера манной крупы, а затем, сбрызгивая водой, обваливают в муке. А для булгура зерна сначала пропаривают, а потом дробят — при таком способе обработки в крупе остается больше полезных веществ и витаминов.

Сок белого винограда способствует лучшему усвоению железа. Но в темном винограде содержится антоциан — это антиоксидант, который помогает бороться с диабетом, неврологическими, сердечным и даже с онкологическими заболеваниями.

Апельсин содержит больше витаминов A, B, C, E, K, а также ретинол. На вкус мандарин более сладкий, но это значит, что он содержит больше сахара, поэтому людям, заботящимся о своем здоровье, лучше выбрать апельсин, слегка кисловатый и горьковатый на вкус.

Черный перец-горошек изготавливают из незрелых плодов вьющегося растения: их быстро обваривают в теплой воде, а затем высушивают. Красный перец более острый по сравнению с черным, поэтому его лучше не употреблять людям с проблемами желудочно-кишечного тракта. Поэтому лучше выбрать черный, который менее жгучий и отличается очень душистым ароматом.

Фото на превью depositphotos.com

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