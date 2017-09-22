8 привычных пар продуктов, которые не стоит есть вместе

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Даже школьник знает, что одновременное употребление в пищу молока и селедки может дать непредсказуемый эффект. Но кроме этой пары есть еще ряд продуктов, которые плохо сочетаются друг с другом. Съеденные вместе, они нарушают естественные процессы пищеварительной системы и могут привести к плохому самочувствию.

AdMe.ru внимательно ознакомился с рекомендациями специалистов по питанию и собрал 8 блюд, которых следует избегать.

Быстрый завтрак на ходу, когда совсем нет времени, — привет, бутерброд с сыром и кофе. И сразу до свидания, все полезные свойства сыра. Простые углеводы, содержащиеся в хлебе, мешают кальцию усвоиться и принести свою пользу нервной и сердечно-сосудистой системе. А уж если добавить растворимый кофе, то этот процесс и вовсе сойдет на нет. Совет: Если совсем «отойти» от этого сочетания не получается, то можно хотя бы заменить кофе на белый или зеленый чай.

Салат из огурцов и помидоров особенно популярен в летнее время и встречается практически на каждом столе. Но последние исследования показали, что смешивание этих овощей нарушает биохимические реакции организма. Образуются лишние соли, со временем появляется отечность, а полезные витамины не усваиваются в полном объеме. Совет: Стоит употреблять продукты по отдельности. Пусть сегодня на ужин будет салат из помидоров и зелени, а завтра — из огурцов.

Кто же устоит перед маминой жареной картошкой с мясом или котлетой? А ведь это очень тяжелое для организма сочетание. Крахмал (картофель) требует щелочной пищеварительной среды для переваривания, белок — кислотной. Вместе они надолго застревают в желудке и могут подарить целый букет разнообразных ощущений: изжогу, отрыжку, газы или другие расстройства. Спасайся кто может. Совет: С мясом лучше всего сочетаются некрахмалистые овощи: спаржа, брокколи, цветная капуста, зеленая фасоль, листовая зелень, цукини.

В гречке содержится железо, в молоке — кальций. Казалось бы, если соединить их вместе, получится суперполезная смесь. Многие так опрометчиво и поступают, выбирая это быстрое в приготовлении блюдо на завтрак или легкий ужин. Однако железо и кальций плохо дружат и мешают усвоению друг друга. Налегая на гречку и молоко одновременно, мы нейтрализуем их полезные свойства. В результате организм не получает ни одного микроэлемента. Совет: Ешьте молочные продукты и продукты, содержащие железо, в разное время.

По похожей причине стоит отказаться и от макарон с фаршем. Слюнные железы выделяют ферменты птиалин и амилазу, которые разрушают крахмалистые углеводы (вермишель) в простые сахара. Покрытие белковых продуктов (мяса) сахарами создает опасные соединения, которые могут привести к возникновению диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Совет: Лучше воспринимать пасту как отдельное блюдо и остановиться на макаронах из твердых сортов пшеницы + соус из трав и специй.

Это больше вкус студенчества, чем детства. Но всем известно, как рука непроизвольно тянется к соленым орешкам в миксе с пивом. И на этом рефлексе неплохо зарабатывают бары и рестораны. Продукты с высоким содержанием соли не только вредны для организма сами по себе, но и провоцируют обезвоживание и стимулируют к заказу следующего бокала. Совет: Может, все-таки вместо пива ударить по чаю?

Кислые фрукты замедляют пищеварение и тяжко «идут», особенно утром. Кроме того, в состав ананаса входит ферментный комплекс — бромелайн, который в сочетании с молочными продуктами может вызвать интоксикацию организма. Совет: Вместо ананаса лучше добавить курагу или чернослив.

Продуктовый тандем из молока и банана завоевал популярность среди приверженцев ЗОЖ за быстроту приготовления и питательные свойства. Однако споры о совместимости этих продуктов до сих пор не утихают. По мнению нутрицистов, все фрукты, в особенности сладкие, стоит есть отдельно от другой пищи. Они надолго задерживаются в организме, замедляют пищеварение и плохо усваиваются в компании с «соседями». Молоко тоже лучше употреблять в одиночку. Совет: Перекусываем бананами между основными приемами пищи.