8 распространенных кухонных ошибок, которые усложняют нам жизнь

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Вы тоже перед тем, как измельчить чеснок, очищаете его от шелухи? И тщательно следите за автоматическим приготовлением еды в мультиварке? Дело в том, что почти все мы совершаем на кухне одни и те же ошибки. И все бы ничего, вот только из-за них мы не только портим вкус блюд, но и в целом усложняем себе жизнь.

Поэтому сегодня AdMe.ru подготовил для вас список обычных кухонных предметов, с которыми большинство из нас обращается неправильно.

1. Мы неправильно загружаем посуду в посудомоечную машину

Отправляя тарелки в посудомоечную машину, мы просто составляем их друг за другом, но из-за этого посуда часто выходит не идеально чистой. Ученые решили разобраться с этим и создали схему идеального расположения посуды в машине. Располагать тарелки следует по кругу, потому что именно так циркулирует вода.

В центре лучше поместить тарелки с загрязнениями от углеводной пищи (например, из-под каши и макарон).

По бокам желательно разместить посуду с белковыми загрязнениями (например, из-под мяса). Таким образом мытье пройдет максимально эффективно и вам не придется очищать тарелки повторно.

2. Мы неправильно подогреваем еду в микроволновой печи

Многие замечают, что в микроволновке активнее всего нагревается посуда и часть пищи, расположенная по краям. При этом в центре блюдо, как правило, остается холодным, даже если тарелка, в которой оно находится, уже раскалена. Поэтому лучше укладывать пищу в форме бублика, оставляя центр свободным. Так еда подогреется равномернее.

3. Мы неправильно используем нож с раздвоенным кончиком

Такой нож есть на каждой второй кухне, вот только об истинном его назначении знают немногие. Изначально такой нож создавался для нарезки сыра. При этом раздвоенный кончик должен служить для отделения тонких ломтиков. Также допускается использовать его для нарезки фруктов и овощей с нежной мякотью и упругой шкуркой, например для томатов и спелых слив.

4. Мы неправильно взбиваем крем

Опытные хозяйки предупреждают, что, если не подготовить миксер к работе должным образом, белковый крем может получиться недостаточно пышным. К счастью, подготовить прибор не сложно. Достаточно охладить в морозильной камере венчики и миску, в которой будет взбиваться продукт. Тогда крем получится нежнее и пышнее.

5. Мы не используем настройки тостера

Многие из нас выставляют настройки тостера лишь один раз — перед первым использованием. Такой подход годится лишь в том случае, если вы все время используете только одну разновидность хлеба одинаковой толщины. Но если вы поджариваете разный хлеб, настройки следует регулировать перед каждым применением, ведь качество тоста в равной степени зависит от вида хлеба, его толщины и выбранного режима приготовления.

6. Мы контролируем автоматическое приготовление еды

Доверяя готовку мультиваркам, пароваркам, хлебопечкам и другим «умным» машинам, мы часто не можем расслабиться и все время заглядываем внутрь, чтобы проверить блюдо. Таким образом мы портим конечный результат. Ведь каждое открытие крышки сбивает четко выстроенную техникой температуру, на которую рассчитан режим готовки.

7. Мы не используем всех функций ложки для спагетти

Ложка для спагетти помогает удобно подцепить тонкие макароны, а отверстие в ее корпусе позволяет быстро спустить воду. Но у этой дырочки есть еще одна функция. Она помогает отмерить среднюю порцию макаронных изделий перед погружением в кастрюлю. Очень удобно, не правда ли?

8. Мы усложняем работу с чесночным прессом

Большинство из нас зачем-то все еще чистят зубчики чеснока перед тем, как поместить их в пресс. Хотя шелуха и так не попадет в блюдо, даже если пренебречь очисткой.

Мы надеемся, что наши советы будут вам полезны. Расскажите в комментариях, сколько из описанных ошибок вы совершали и собираетесь ли исправляться?