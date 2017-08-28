8 популярных сочетаний продуктов, которые на самом деле вредны

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Все мы стремимся выбирать не только вкусные, но и полезные продукты питания. Ведь от этого зависит наше самочувствие. Но пользу некоторых блюд можно свести к минимуму, если неправильно комбинировать ингредиенты. AdMe.ru расскажет про 8 сочетаний продуктов, которые не рекомендуется включать в рацион. Читайте и помните, что самое главное правило — это есть с удовольствием. А еще несколько рекомендаций по здоровому питанию мы подготовили в конце статьи.

Какао + молоко

В составе какао есть немалое количество щавелевой кислоты, которая блокирует усвоение кальция. Кроме того, в паре с кальцием эта кислота способствует формированию оксалатных солей, переизбыток которых вреден для почек. Конечно, от чашки какао в неделю ничего не случится, но вот усердствовать с этим напитком не стоит, особенно при склонности к мочекаменной болезни. Совет: Жиры усиливают всасываемость оксалатов, поэтому при склонности к мочекаменной болезни готовьте какао на обезжиренном молоке.

Овощной салат + заправка из лимона или уксуса

Многим витаминам, а также другим ценным веществам (например, каротиноидам), которые содержатся в овощах и зелени, для хорошего усвоения необходимы жиры. Поэтому заправляя салат только лимонной или уксусной заправкой, мы лишаем себя львиной доли полезных элементов. Совет: Тем, кто не любит растительное масло (хотя это кладезь полиненасыщенных жиров, обеспечивающих нам красоту и молодость), следует добавить в салат другие продукты, богатые жирами. Например, авокадо, горсть орехов или оливки.

Паста с сыром + томаты

Процесс переваривания крахмалистых углеводов, содержащихся в пасте, начинается еще во рту, под действием фермента птиалин, который присутствует в слюне. Томаты же содержат кислоты (яблочная, щавелевая, лимонная), даже малое количество которых разрушает этот фермент, что тормозит переваривание крахмала. Ситуации усугубляет белок, присутствующий в сыре. Совет: Оптимальным дополнением к пасте являются некислые свежие или запеченные овощи, листовая зелень (базилик, например).

Яйца + бекон

Классический и любимый многими вариант яичницы с беконом содержит много животного белка, что, с точки зрения ученых, приносит больше вреда, чем пользы. Усвоение таких продуктов требует от организма больших усилий, поэтому, побаловав себя этим блюдом на завтрак, мы отнимаем энергию, которая так необходима нам с утра. Совет: Замените бекон помидорами. Антиоксидант селен, присутствующий в яйцах, лучше усваивается в кислой среде, которую ему обеспечат помидоры. А ликопин в составе томатов лучше проявляет свой эффект в союзе с витамином Е из желтка.

Отруби + молоко

Фитиновая кислота, находящаяся в отрубях, связывается с кальцием и магнием из молока и формирует нерастворимые соединения, делая эти минералы недоступными для организма. В меньших количествах, но все-таки присутствует данная кислота в пшеничной крупе, овсяных хлопьях. Поэтому часто соединять эти продукты с молоком не стоит, тем более что молоко вообще рекомендуется пить отдельно, через час-полтора после трапезы. Совет: Перед употреблением отварите отруби, потому что термическая обработка разрушает фитиновую кислоту.

Каша + апельсиновый сок

Каша в сочетании с апельсиновым соком, особенно утром, принесет не ожидаемый заряд бодрости, а дискомфорт и тяжесть в желудке. Дело в том, что под действием кислот апельсинового сока активность фермента, который расщепляет углеводы, резко падает. По этой же причине не рекомендуется есть зерновые вместе с другими кислыми фруктами или ягодами. Совет: Апельсиновый, да и вообще любой другой фруктовый или ягодный сок лучше пить спустя час после еды.

Пицца + газировка

Сочетание углеводов, белков и крахмалов требует от организма немало сил для переваривания. Сахар же из газировки тормозит активность желудка, следствием чего является чувство тяжести после еды, вздутие живота. Вдобавок ко всему сахар из-за переполненного желудка не может попасть в кишечник, где он распадается на глюкозу. Совокупность этих факторов, если злоупотреблять данным сочетанием, может стать причиной проблем с желудком. Совет: Любые продукты с высоким содержанием сахара лучше употреблять спустя час-полтора после трапезы.

Белый хлеб + джем, варенье

Рафинированная пшеничная мука в сочетании со сладким — это двойная порция быстрых углеводов, которые провоцируют резкий скачок сахара. На совсем недолгое время это обеспечит заряд бодрости, но затем последует упадок энергии, настроения. Другой аргумент против такого сочетания — брожение в кишечнике, которое спровоцирует альянс дрожжевого теста и сахара. Особенно не рекомендуется есть белый пшеничный хлеб с джемом или вареньем натощак. Совет: Замените белый хлеб цельнозерновым, в идеале таким, в составе которого нет дрожжей. Еще лучше будет, если вместо варенья или джема вы намажете на хлеб мед, так как он не вызывает брожение и вообще является более полезным продуктом.

Несколько правил здорового питания

Конечно, жить по строгим правилам скучно. Да и не всегда есть возможность. Но иногда все-таки стоит придерживаться некоторых рекомендаций, и организм скажет нам за это спасибо. А чтобы эти правила были под рукой, мы собрали несколько познавательных статей на эту тему. О продуктах, которые рекомендуется есть в паре, можно узнать здесь.

О том, что можно и нельзя есть натощак, можно прочитать тут.

Про продукты, которые лучше есть перед сном, написано в этой статье.

А тут можно прочитать, из чего на самом деле состоит наша еда, и сделать соответствующие выводы.