8 мифов о вине, в которые мы упорно верим

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Существует немало правил, которыми нас убеждают руководствоваться при выборе вина. Мы слепо доверяемся им, а, оказывается, зря. AdMe.ru решил развеять самые распространенные суеверия, чтобы каждый смог подобрать напиток, подходящий именно ему.

1. Хорошее вино не всегда стоит больших денег

Многие считают, что высокая цена всегда означает отличное качество. Но на практике это не так. У хороших производителей можно найти линейки вин по доступным ценам, которые ни в чем не будут уступать по вкусовым характеристикам.

2. Вино может быть из разных сортов

Бытует мнение, что вино из одного сорта винограда лучше по качеству. Но именно разные сорта помогают добиться гармоничного вкуса и наделить вино многообразием оттенков.

3. Винтовая пробка не означает подделку

Другое суеверие, связанное с вином, гласит: винтовые пробки используют только в подделках. На самом же деле многие производители используют их по 2 причинам: 1) такие пробки помогают снизить себестоимость вина; 2) в них, в отличие от натуральных пробок, не размножаются бактерии.

4. Качество полусладких вин обычно страдает

Некоторые производители утверждают, что полусладкие вина ни чем не хуже сухих и полусухих. В реальности сахар при производстве данного вина используется для того, чтобы замаскировать недостатки.

5. Одно вино может подходить к разным блюдам

Есть и те, кто уверен, что для каждого блюда нужно подбирать отдельный сорт вина. Не стоит ограничивать себя какими-либо стереотипами — экспериментируйте и находите новые, неповторимые сочетания!

6. Яркая этикетка используется для хорошего вина

Высокая конкуренция на рынке вина стимулирует производителей находить новые решения для того, чтобы выбор пал именно на их продукт. Яркая этикетка — это всего лишь маркетинговый ход. Качество вина от этого никак не падает.

7. Осадок не означает, что вино окрашено

Многие уверены, что осадок, образующийся в бокале вина, говорит о добавлении красителей и низком качестве. В действительности осадок означает лишь то, что при изготовлении вина не применялась фильтрация и вино максимально натуральное.

8. Многие сорта вин с годами теряют качество

Несмотря на то что это довольно распространенный миф, очень небольшой процент вина со временем становится лучше. Для большинства вин «старение» категорически противопоказано.