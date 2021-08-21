8 кулинарных лайфхаков, которые так упростят процесс готовки, что идти в ресторан уже не захочется

Что таить, все мы любим различные лакомства, а некоторые еще и обожают повозиться у плиты. Согласно опросам, в среднем человек проводит на кухне 6 с половиной часов в неделю. При этом удовольствие от готовки получает лишь каждый 3-й. И именно благодаря таким энтузиастам мы узнаем все больше о том, как довести привычные блюда до совершенства.

Мы в AdMe.ru знаем несколько подобных секретов. И поверьте, теперь простые макароны выходят у нас вкуснее, чем изысканная ресторанная паста.

1. Готовим пасту, как настоящие итальянцы

Кажется, нет блюда проще, чем паста, но даже в ее приготовлении есть свои нюансы. Кастрюлю лучше взять не меньше чем на 6 л. В нее нужно налить побольше воды, чтобы она занимала 3/4 всего объема, иначе паста станет мягкой и липкой. А если будете подавать макароны в соусе, то не стоит добавлять в воду масло: это покроет их пленкой и помешает пропитаться.

И главное, варите пасту примерно на 1–2 минуты меньше, чем указано на упаковке. А затем переложите ее в кипящий соус и таким образом доведите до готовности. И не бойтесь такого эксперимента. Например, шеф-повар Майкл Кьярелло и вовсе советует недоварить макароны целых 4 минуты, чтобы дать им подольше напитаться соусом.

2. Хрустящая рыбная корочка — это просто

Добиться хрустящей корочки не всегда могут даже профессиональные повара. Но на деле это не самая сложная задача, и главное здесь — терпение и внимательность. Выбор сковороды тоже играет роль. Антипригарная не подойдет: на ней рыба никогда не подсушится; чугунная тоже, так как передает посторонние запахи и вкусы. А вот сковорода из нержавеющей стали — идеальный вариант.

На среднем или сильном огне разогрейте растительное масло до тех пор, пока оно не начнет слегка дымиться. Положите рыбу шкуркой вниз в центр сковороды и плотно прижмите. Она прилипнет, но это нормально. Теперь нужно подождать 3–4 минуты. За это время выйдет вся влага, а шкура начнет отходить и подрумяниваться. На этом этапе переверните кусок и обжарьте на маленьком огне с другой стороны.

3. Даже в приготовлении глазуньи есть секреты

Жарить глазунью рекомендуют на слабом огне, используя масло. Сливочное или растительное — выбирать вам. Яйца нужно разбивать очень близко ко дну сковороды, чтобы желток не лопнул и не растекся. Далее надо разрезать плотный внутренний белок, чтобы он растекся и смешался с остальной жидкой массой. Для этого проведите кончиком ножа вокруг желтка.

4. Есть хороший способ и сковороду очистить, и соус приготовить

После жарки мяса или овощей на сковороде или запекания их на противне на дне посуды остаются пригоревшие кусочки и жир. Не многие знают, что из этого можно сделать вкусный соус. Есть простая кулинарная техника — дегласирование. В посуду, в которой вы только что готовили, влейте ароматную жидкость. Это может быть мясной или овощной бульон. Добавить нужно около 1 стакана жидкости, затем довести до кипения и тушить до тех пор, пока соус выкипит наполовину и загустеет.

5. Горячий шоколад можно сделать еще вкуснее

А таким неочевидным секретом поделился пользователь Reddit: «Все знакомые называют мой горячий шоколад лучшим. Но я использую обычный рассыпной, просто добавляю в него молоко и щепотку соли. Почему-то так он становится более шоколадным». Дело в том, что благодаря натрию, содержащемуся в соли, рецепторы работают активнее, и сладкий вкус усиливается.

6. Тайный ингредиент томатного соуса

Кажется, теперь мы знаем рецепт идеального томатного соуса. В оливковом масле нужно обжарить нарезанные лук с чесноком, затем добавить помидоры и тушить 20 минут. Пришло время назвать тайный ингредиент — это сливочное масло. Оно снижает кислотность помидоров и делает соус нежнее. Потребуется всего 1–2 небольших кусочка, и — вуаля — блюдо готово.

7. Пара советов по приготовлению яиц пашот

Приготовить яйца пашот не так просто, здесь важны сноровка и постоянная практика. Шеф-повар Джейми Оливер рекомендует начинающим кулинарам воспользоваться пищевой пленкой. Ее нужно расположить на дне небольшой миски, смазать маслом и разбить туда яйца. Затем в кастрюле довести воду до кипения и ненадолго убрать с плиты, чтобы исчезли пузыри. А после снова поставить на медленный огонь и кинуть туда вариться подготовленные яйца на 3–4 минуты. Так форма выйдет идеальной и блюдо получится в любом случае.

8. Замочите курицу, чтобы мясо стало нежнее

Жареная курица — одно из любимых блюд шеф-повара Маркуса Самуэльссона. И он уж точно знаком со всеми нюансами его приготовления. Один из главных секретов — нужно заранее замочить мясо. Для этого 1 чашку соли прокипятите в 2 чашках воды, чтобы соль полностью растворилась. Потом добавьте еще 6 чашек холодной воды, положите туда курицу и отправьте на полтора часа в холодильник. Полный рецепт можно найти здесь.