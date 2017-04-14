8 блюд, которые известные шеф-повара не советуют заказывать в ресторане

Когда мы выбираемся в ресторан или кафе, чтобы приятно провести время и побаловать себя блюдами от профессиональных поваров, мы хотим быть уверенными, что заказанные нами продукты качественные и свежие.

AdMe.ru собрал рекомендации шеф-поваров со всего мира о том, что лучше не заказывать в ресторане, чтобы после не испытывать горькое разочарование.

Хорошо прожаренный стейк

Американский шеф-повар Энтони Бурден (Anthony Bourdain) признается, что повар, обнаружив кусок жесткой, потерявшей товарный вид вырезки, может либо выбросить его, либо... сохранить для хорошо прожаренных стейков.

Суши с лососем

У нас плохие новости для любителей суши и роллов с лососем. Шеф-повар Хэнк Скрэмптон (Hank Scrampton) считает, что стоит избегать этих блюд с пресноводными видами лосося, так как они являются благоприятной средой для паразитов. Но излишне паниковать не стоит: процесс заморозки рыбы убивает паразитов. «Почти вся рыба для суши и роллов подвергается этому процессу, и это очень хорошо», — считает шеф-повар.

И все же если вы сомневаетесь, не лишним будет уточнить, из какой рыбы приготовлено блюдо — свежей или замороженной.

Вегетарианские блюда

Журнал Food Network Magazine провел анонимный опрос шеф-поваров в США, в котором 15 % опрошенных признались, что вегетарианские блюда в ресторанах могут не полностью соответствовать этому понятию. Если вы суперпридирчивый вегетарианец и не забываете несколько раз напомнить повару о своих принципах, будьте внимательны: некоторые повара могут в отместку добавить в ваш салат немного тунца или бекона. «Вегетарианцы и веганы вызывают постоянное раздражение у любого повара, который чего-то стоит», — признается Энтони Бурден.

Салат айсберг

Люди, работающие в ресторане, никогда не закажут в заведении общепита салат айсберг. Главная опасность состоит в том, что салат любят бактерии, которые обожают селиться во влажных углублениях салатных листиков. Вымыть айсберг так, чтобы он перестал быть питательной средой для вредных микроорганизмов, сложно.

Хлеб

Три американских шеф-повара признались журналу Food Network Magazine, что несъеденный хлеб кочует от одного стола к другому. Конечно, перед подачей его подогреют, но это вовсе не гарантия свежести.

Рыба по понедельникам

По словам Энтони Бурдена, большинство ресторанов покупают рыбу накануне выходных — по четвергам или пятницам. В выходные рыбные рынки обычно закрыты, а свежей рыба может оставаться лишь 3 дня. Поэтому в понедельник вам придется либо отведать рыбу не первой свежести, либо довольствоваться замороженной.

Устрицы

Не заказывайте устрицы в ресторане, который не специализируется на морепродуктах. Несвежими устрицами легко отравиться. Поэтому вы должны быть уверены, что ресторан получает их от проверенных поставщиков в свежем виде.

«Непрофильные» для заведения блюда

Шеф-повар из Нью-Йорка Майкл Армстронг (Michael Armstrong) советует заказывать блюда, на которых специализируется ресторан: «Не стоит ждать ничего хорошего, заказывая пасту в пиццерии, а рыбу — в стейкхаусе». Тем более что продукты для блюд, которые редко заказывают, частенько залеживаются в холодильнике ресторана, и риск получить несвежее блюдо выше.

Фото на превью depositphotos, depositphotos, depositphotos
По материалам delish, Business Insider, Daily Mail, mashed, Food Network Magazine

84 На склад!
19 Комментарии

Не благодарите

Подписаться на обновления AdMe.ru

facebook
Виджет для яндекса

Рассылка самого интересного Пример письма

Авторизация

Авторизация

Вы можете войти с помощью:

Или как пользователь сайта AdMe.ru:

Я хочу зарегистрироваться
Я не помню пароль

Орфографическая ошибка в тексте:

Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице.

Ваше сообщение было отправлено редакторам.

Спасибо!