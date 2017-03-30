7 завтраков, не совместимых со стройным телом

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Овсянка или гранола, яичница или тост с авокадо, йогурт или просто чашка кофе — вариаций первого приема пищи может быть огромное количество. Но не всегда то, что мы привыкли считать здоровыми утренними привычками, оказывается таковым. Мы в AdMe.ru считаем, что вам просто необходимо знать некоторые вещи о завтраке.

Завтрак — самый важный прием пищи. Именно съеденная за завтраком пища дает необходимую энергию организму. Конечно, если то, что попало на стол утром, полезно. Пропуская завтрак, организм остается голодным очень долгое время, что может привести к различного рода заболеваниям. Поэтому пропуск первого приема пищи утром — огромная ошибка. А чтобы завтрак был не только вкусным, но и по-настоящему полезным, мы расскажем о некоторых мифах.

1. Гранола невероятно полезная, верно?

В теории — безусловно. Однако покупная гранола содержит сахар и насыщенные жиры. Такое сочетание говорит о высокой калорийности продукта. Совсем не то, что мы ожидали, да?

Но не стоит расстраиваться, выход есть. Гранолу очень просто можно сделать в домашних условиях. Необходимо смешать овсяные хлопья, орехи, кокосовую стружку, корицу и мед и затем подсушить получившуюся массу до золотистого цвета в духовке.

2. Обезжиренное лучше, чем жирное

Это миф. В маложирных молочных продуктах недостаток жира компенсируется различными добавками, чтобы сохранить такой же вкус, как у продуктов с нормальной жирностью. Кроме этого, молочные продукты, содержащие небольшое количество жиров, негативно влияют на процессы обмена веществ, что приводит к более медленному усваиванию пищи. Рекомендуется выбирать жирные продукты с низким содержанием сахара. Такие жиры не только не навредят организму, они еще и помогут сохранить чувство сытости на более длительный промежуток времени.

3. Отказ от белкового завтрака

Если после завтрака чувство голода не покинуло организм, то стоит добавить в утренний рацион белковые продукты. Например, яйца, которые могут быть приготовлены самыми разными способами. Но если яйца не ваш вариант, то попробуйте завтракать цельнозерновыми крупами. Они богаты микроэлементами, благодаря чему чувство насыщения будет дольше. А дополнить такое блюдо рекомендуется греческим йогуртом, который, кстати, также является источником белка.

4. Яичный белок вместо целого яйца

Такая ситуация — достаточно распространенный случай. В яичном белке мало жиров и мало калорий. Желток же содержит все микроэлементы, включая жиры, железо, витамины В и D. И именно из-за жиров в желтке сложилось мнение, что он оказывает пагубное воздействие на уровень холестерина в крови. Но проведенные исследования доказали, что это не так. Поэтому смело можно делать омлет на завтрак как из белка, так и из желтка.

5. Апельсиновый сок

Стакан апельсинового сока на завтрак — звучит очень здо́рово и здоро́во. Но ситуация резко меняется, когда узнаем, сколько апельсинов нужно на один стакан. Соки в коробках всегда содержат сахар. Вместо стакана такого сока лучше съесть целый фрукт. Цельные фрукты обогатят организм витаминами и волокнами. Кстати, можно попробовать делать сок самому. Одним из удачных сочетаний будет зеленое яблоко, морковь, сельдерей и имбирь.

6. Батончик-мюсли

Практически все батончики-мюсли содержат огромное количества сахара и насыщенных жиров. О белке в такой ситуации речь не идет вообще. Если утром совсем нет времени готовить полезный завтрак, то стоит позаботиться о нем накануне. Например, приготовление овсянки с ягодами и орехами не отнимет много времени. Утром организм скажет спасибо за вкусное и полезное блюдо.

7. Завтрак на бегу

Время — это именно то, что так необходимо, чтобы правильно питаться. Перекусы на бегу лишают организм нужных веществ, и вы остаетесь голодными. Не завтракая или завтракая маленькой порцией, всегда берите с собой перекус. Это могут быть орехи, несладкий йогурт или фрукт. И после должен быть хороший белковый прием пищи. Только в этом случае чувство голода не будет приходить постоянно.

Небольшие изменения в вашем завтраке помогут достигнуть желаемой цели в борьбе с лишними килограммами. Здоровое тело, красивая кожа и хорошее настроение — то, что так нужно, и то, что будет итогом по-настоящему здорового завтрака.