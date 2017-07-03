7 способов заменить недостающий ингредиент и не испортить блюдо
Каждый может оказаться в неприятной ситуации: гости на пороге, готовка в разгаре, а один из ингредиентов закончился или не был куплен. Катастрофа?
Вовсе нет, AdMe.ru уже нашел список эквивалентов, которые помогут сделать ваше блюдо неповторимым.
Сметана
Сметана часто используется в выпечке для получения более пышных и объемных коржей. Если ее вдруг не оказалось под рукой, а уже пора замешивать тесто, то на замену придет:
- Смесь натурального несладкого йогурта со сливочным маслом в соотношении 3:1.
Крахмал
Крахмал используют в выпечке и при приготовлении соусов в качестве загустителя. Как альтернативу крахмалу можно использовать:
- Гречневую, кукурузную, ржаную или овсяную муку.
- Сметану или сливки.
Шоколад
Если вы хотели порадовать гостей свежеиспеченным шоколадным пирогом, а сам шоколад забыли купить, то на помощь придет какао.
- Смешайте какао с растительным или сливочным маслом в соотношении 3:1.
Какао должно быть хорошего качества, так как это непосредственно повлияет на результат.
Панировочные сухари
С панировочными сухарями точно не возникнет проблем. Они хорошо заменяются:
- Крупнозерновой мукой.
- Измельченными овсяными хлопьями.
- Самодельными панировочными сухарями из подсушенного батона, перемолотого в блендере.
Сахар
Если у вас не оказалось сахара, то, может, это и к лучшему, так как у него есть натуральные и полезные заменители. Например:
- Мед.
- Сухофрукты (финики, курага).
- Спелые бананы.
Разрыхлитель
Домашний разрыхлитель намного полезнее покупного. Для его приготовления нужно:
- Смешать 12 ч. л. пшеничной муки, 5 ч. л. соды и 3 ч. л. лимонной кислоты.
- Поместить смесь в стеклянную баночку, крепко закрыть крышкой и использовать при необходимости.
Сыр маскарпоне
Сыр маскарпоне — один из главных ингредиентов при приготовлении тирамису или чизкейка. Если вдруг вам не удалось его приобрести, а все уже ждут ваш десерт, то маскарпоне можно заменить.
- Смешайте жирные сливки и лимонный сок.
Подробный рецепт можно посмотреть здесь.