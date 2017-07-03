7 способов заменить недостающий ингредиент и не испортить блюдо

Каждый может оказаться в неприятной ситуации: гости на пороге, готовка в разгаре, а один из ингредиентов закончился или не был куплен. Катастрофа?

Вовсе нет, AdMe.ru уже нашел список эквивалентов, которые помогут сделать ваше блюдо неповторимым.

Сметана

Сметана часто используется в выпечке для получения более пышных и объемных коржей. Если ее вдруг не оказалось под рукой, а уже пора замешивать тесто, то на замену придет:

  • Смесь натурального несладкого йогурта со сливочным маслом в соотношении 3:1.

Крахмал

Крахмал используют в выпечке и при приготовлении соусов в качестве загустителя. Как альтернативу крахмалу можно использовать:

  • Гречневую, кукурузную, ржаную или овсяную муку.
  • Сметану или сливки.

Шоколад

Если вы хотели порадовать гостей свежеиспеченным шоколадным пирогом, а сам шоколад забыли купить, то на помощь придет какао.

  • Смешайте какао с растительным или сливочным маслом в соотношении 3:1.

Какао должно быть хорошего качества, так как это непосредственно повлияет на результат.

Панировочные сухари

С панировочными сухарями точно не возникнет проблем. Они хорошо заменяются:

  • Крупнозерновой мукой.
  • Измельченными овсяными хлопьями.
  • Самодельными панировочными сухарями из подсушенного батона, перемолотого в блендере.

Сахар

Если у вас не оказалось сахара, то, может, это и к лучшему, так как у него есть натуральные и полезные заменители. Например:

  • Мед.
  • Сухофрукты (финики, курага).
  • Спелые бананы.

Разрыхлитель

Домашний разрыхлитель намного полезнее покупного. Для его приготовления нужно:

  • Смешать 12 ч. л. пшеничной муки, 5 ч. л. соды и 3 ч. л. лимонной кислоты.
  • Поместить смесь в стеклянную баночку, крепко закрыть крышкой и использовать при необходимости.

Сыр маскарпоне

Сыр маскарпоне — один из главных ингредиентов при приготовлении тирамису или чизкейка. Если вдруг вам не удалось его приобрести, а все уже ждут ваш десерт, то маскарпоне можно заменить.

  • Смешайте жирные сливки и лимонный сок.

Подробный рецепт можно посмотреть здесь.

Фото на превью svetamart, spline_x

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