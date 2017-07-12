5 самых опасных и самых полезных фруктов для тех, кто работает над фигурой

Многие девушки, следящие за фигурой, частенько перекусывают фруктами и даже заменяют ими ужин, считая их низкокалорийной и полезной едой. К сожалению, далеко не все фрукты одинаково полезны для нашей фигуры. Во многих из них содержится слишком много сахара — почти как в шоколадных конфетах.

AdMe.ru решил разобраться, каких фруктов можно есть побольше, а какие лучше ограничить.

5-е место

Благодаря низкому содержанию сахара, витамину С и антиоксидантам, лесные ягоды точно не навредят фигуре, наоборот, они помогают вырабатывать коллаген и сжигать лишний жир.

А вот авокадо далеко не диетический продукт. Испанцы называют этот плод «маслом в кожуре»: энергетическая ценность авокадо составляет 227 ккал. Потому он в небольших количествах подходит скорее в качестве намазки или заправки.

4-е место

В арбузах и дынях высокое содержание клетчатки и воды, поэтому они быстро насыщают и обладают мочегонным действием. Эти ягоды помогают выводить токсины и бороться с такими проблемами, как целлюлит и акне. Отлично спасают в жару, помогая восстановить водный баланс, что также необходимо для красоты фигуры и кожи.

Груша имеет весомый минус: этот фрукт может нарушить работу кишечника, поскольку обладает сильнейшим крепительным эффектом.

3-е место

Клубника — один из лучших продуктов для правильного питания. Ароматная ягода содержит клетчатку, витамин С, много воды и мало сахара, что способствует разрушению целлюлита.

Абрикосы являются достаточно тяжелой пищей. Переедание абрикосов может привести к несварению, а их главная опасность скрывается в косточке. Если вы любите «орешки» из косточек абрикоса, то должны знать, что в них содержится вещество амигдалин, которое в желудке образует синильную кислоту. Это сильнейший яд, который в больших количествах способен вызывать тошноту, головокружение и потерю сознания.

2-е место

Яблоки — одни из самых диетических фруктов. В них напрочь отсутствует жир, а энергетическая ценность составляет всего 60–100 ккал. Яблоки прекрасно утоляют голод, поскольку содержат много клетчатки, а также помогают бороться с целлюлитом благодаря антиоксидантам и пектинам.

Виноград же считается одним из самых вредных фруктов не только для фигуры, но и для здоровья в целом. В винограде много сахара, его кожура долго переваривается, косточки могут забивать кишечник, а кислоты, содержащиеся в винограде, повреждают зубную эмаль.

1-е место

Грейпфрут считается № 1 в борьбе с лишним весом, поскольку обладает мощнейшими жиросжигающими свойствами. Ферменты грейпфрута помогают активно перерабатывать калории. Любое калорийное блюдо (не более 800 ккал) совершенно не навредит фигуре, если его заесть половинкой грейпфрута.

А вот банан — самый калорийный фрукт. Бананы долго перевариваются, а недавно ученые нашли в них вещества, которые блокируют работу клеток, участвующих в процессе расщепления жира.

Фото на превью pixabay

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