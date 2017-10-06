5 продуктов, которые нельзя мыть перед приготовлением, и 5 — которые нужно

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С детства нас учили тому, что нужно мыть все, что собираешься съесть. Но мало кто знает, что эта привычка порой не только не приносит пользу, но и причиняет вред. Мытье некоторых продуктов приводит к распространению бактерий и ряду других негативных последствий, о которых вы сейчас узнаете. AdMe.ru расскажет вам о том, как правильно подготовить еду к приготовлению, и об ошибках, которые мы допускаем изо дня в день.

1. Яйца

Яйца часто обрабатывают специальным веществом, для того чтобы микроорганизмы не проникали внутрь скорлупы. Вода действительно разрушает эту защитную пленку. Так что мыть их не стоит.

2. Курицу

Бактерии на сырой курице опасны для нашего здоровья. Среди них наиболее известная — сальмонелла. Многие надеются, что, если помыть этот продукт перед готовкой, это поможет решить проблему, но все совсем не так. Через брызги бактерии перемещаются на раковину, кран и ваши руки. Если же вы сразу приступите к термической обработке, все микроорганизмы погибнут. По мнению именитых поваров мира, лучше всего отваривать курицу дважды: после того как закипит мясо, поменять воду и продолжать готовку блюда в новой.

3. Мясо

Как и в случае с курицей, нельзя мыть сырое мясо (говядина, свинина, телятина, баранина), так как из-за этого бактерии распространятся на раковину и кухонную поверхность. От них вы избавитесь сразу после тепловой обработки. Совет: перед приготовлением удалите сок самого мяса и остатки влаги с его поверхности при помощи бумажных полотенец или салфеток. После этого вымойте руки с мылом под горячей водой.

4. Макаронные изделия

Трудно сказать, кто именно решил, что нужно мыть макаронные изделия. Шеф-повара считают эту процедуру преступлением, ведь из-за воды продукт лишится крахмала, а благодаря ему лучше впитывается соус. Мыть этот продукт можно лишь после приготовления и в том случае, если вы будете делать из него салат или азиатскую лапшу, используя технику стир-фрай.

5. Грибы

Долго держать грибы под водой или замачивать нельзя: они очень хорошо впитывают воду. Лучше прополоскайте их и высушите бумажным полотенцем. Делайте это только перед приготовлением. Иначе продукт испортится и не будет таким упругим.

1. Фрукты и овощи со съедобной кожицей

Если вы видите, что фрукты и овощи со съедобной шкуркой чистые и блестящие, это еще не значит, что их не нужно мыть дома. Делать это следует в обязательном порядке. Не стоит использовать мыло: лучше протрите продукт бумажной салфеткой/полотенцем после «холодного душа».

2. Консервные банки

Бактерии не попадают внутрь благодаря крышке, но они там окажутся, если вы тщательно не помоете жестяную банку перед вскрытием.

3. Фрукты и овощи с несъедобной шкуркой

Как бы старательно мы ни очищали эти продукты, бактерии с кожуры все равно попадут на съедобную часть. Поэтому в обязательном порядке нужно мыть бананы, дыни, арбузы и другие фрукты и овощи с несъедобной кожицей перед тем, как их съесть.

4. Орешки

Мыть орехи нужно всегда, даже очищенные. Ведь мы точно не можем знать, где их хранили и в чем перевозили. Помимо этого, «водная процедура» поможет избавиться от фитиновой кислоты, которая содержится в сырых орехах. С ее помощью растение защищают от вредителей, но здоровью человека она может причинить вред.

5. Сухофрукты

Эти продукты считают одними из самых грязных. Особенно это касается тех, которые продаются россыпью. Но даже если вы купили их в красивой упаковке, нужно вымыть сухофрукты, а лучше даже замочить на несколько часов.