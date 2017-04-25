5 продуктов, которые нельзя давать на завтрак детям

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Полезный детский завтрак должен включать в себя клетчатку, белок и «здоровый» жир, который даст энергию. А нездоровая еда может сделать детей вялыми, поспособствовать набору лишнего веса и даже увеличить риск развития хронических заболеваний. AdMe.ru расскажет, какие продукты не стоит давать на завтрак ребенку и чем их заменить.

Сухие завтраки

Хлопья в сахарной глазури и шоколадные шарики — их так любят дети! Ну и некоторые взрослые не прочь накормить их сухими завтраками с молоком или йогуртом — быстро и вкусно. Но неполезно, потому что в них очень много сахара (363 ккал на 100 г). Ценный компонент, клетчатка, составляет всего 3 г из 100, и уже через час-полтора ваш ребенок вновь захочет есть. Замена: омлет с овощами.

Цитрусовые фреши

Фруктовые кислоты раздражают слизистую желудка, вызывая усиленное выделение соляной кислоты. Ежедневное употребление цитрусов и цитрусовых соков вредно: они содержат «светочувствительные» химические вещества — псоралены и фурокумарины, которые делают кожу более уязвимой перед солнечными лучами. Замена: травяной чай.

Сырые фрукты и овощи

Не давайте ребенку овощи и фрукты в качестве самостоятельного завтрака. Содержащиеся в них кислоты не пойдут на пользу пустому желудку. Например, хурма и помидоры содержат большое количество пектина и дубильной кислоты, из-за которых образуется желудочный камень. Замена: овощной суп. Звучит непривычно, но он легко усваивается и не вызывает газообразования в течение дня.

Кисломолочные напитки

Кисломолочные напитки не вредны для детского желудка, натощак они скорее бесполезны. Молочнокислые бактерии (лакто- и бифидо-), составляющие основную их ценность, попадают в агрессивную кислую среду и погибают в желудке, не доходя до кишечника. Лучше, если ребенок выпьет йогурт через полчаса после завтрака. Замена: морс из клюквы. Он содержит в себе суточную норму витаминов С, А, Е и К, около 1/3 суточной нормы витаминов группы В и является ценным источником микроэлементов: калия, фосфора и кальция.

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