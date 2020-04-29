5 небанальных приемов, которые сделают шеф-повара даже из неуверенного в себе кулинара
Кто-то из нас готовит так, как мама научила, кто-то покупает дорогие кулинарные курсы, но все мы любим вкусно поесть, проводя у плиты как можно меньше времени. Вдобавок нам нужно, чтобы еда было полезной и не особенно калорийной. И здесь на помощь могут прийти новые методы приготовления блюд — с кулинарным спреем, аквафабой и винным камнем вы сможете проводить время на кухне с удовольствием.
Мы в AdMe.ru уверены, что перечисленные в статье приемы помогут вам готовить, как в ресторане, не выходя из дома. А в конце вас ждут 2 аппетитных бонуса: маленькие кухонные хитрости и секретный рецепт фрикаделек из IKEA.
1. Замените яйца аквафабой
Аквафаба — это жидкость, которая остается после варки бобовых: нута, чечевицы и т. д. Жидкость из-под консервированного горошка или фасоли — это тоже аквафаба. Ее главное достоинство в том, что она взбивается в плотную пену и может заменить яйца при приготовлении блюд.
Если вы соблюдаете пост или диету, или в доме нет яиц, или вы их не едите, можете смело использовать аквафабу. С ней готовят безе, меренги, зефир, суфле, постный майонез и используют вместо яиц при выпечке. Она не придает специфического вкуса блюду и не такая калорийная, как яйца. Аквафабу можно несколько дней хранить в холодильнике или замораживать в формочках для льда и добавлять в овощные супы: так как в ней много белка, блюдо будет питательнее.
2 ст. л. аквафабы заменяют 1 белок среднего яйца.
2. Сделайте кулинарный спрей своими руками
Кулинарный спрей — это растительное масло, залитое в баллончик. С его помощью можно легко покрыть тонким ровным слоем масла сковороду, форму для выпечки или курицу перед запеканием. Еда не пригорает и получается не такой калорийной, так как расходуется минимум масла. Вот только в покупных спреях часто содержатся не очень-то полезные вещества, например пропеллент, который помогает вытеснять масло из баллончика через крошечный распылитель.
Но кулинарный спрей можно сделать и самостоятельно. Залейте любое растительное масло во флакон с «пшикалкой» — можно использовать любой подходящий для пищевых продуктов или купить специальную бутылочку с распылителем. Масло можно заливать в чистом виде или добавив воды, в последнем случае перед применением флакон необходимо встряхнуть.
Спреем можно также обработать мерную ложечку, терку или нож, чтобы к ним не приставали липкие продукты.
Внимание! Не сбрызгивайте маслом раскаленную сковороду, это огнеопасно.
3. Используйте винный камень
Винный камень — это кристаллический осадок, оседающий на стенках бочек, в которых выдерживают вино. Иногда его можно заметить на пробке в бутылке вина. Винный камень измельчают в порошок и используют как разрыхлитель для кондитерских и хлебобулочных изделий. В кремах и муссах он может играть роль стабилизатора, помогая им сохранять форму и консистенцию. Винный камень добавляют в глазурь для эластичности, а если использовать его при взбивании яичного белка, получается крепкая неопадающая пена.
Это натуральный продукт, который может заменить пакетированные разрыхлители теста (некоторые из них содержат углекислый аммоний, и при его малейшей передозировке выпечка приобретает аммиачный вкус).
4. Готовьте мясо и рыбу к запеканию с помощью соленада
Соленад — это нечто среднее между маринадом и рассолом: вода с солью, сахаром и травами, в которой выдерживают мясо, птицу и рыбу перед приготовлением. Вода напитывает волокна, а соль размягчает их, поэтому блюдо получается сочным и мягким. А добавив травы и специи, вы сможете придать блюду яркий аромат.
Замачивать в соленаде можно все виды мяса и птицы, но идеально он подойдет для индейки, курицы и нежирной свинины. На 1 л воды нужно 1,5 ст. л. соли и 1–2 ст. л. сахара, а в качестве добавок можно использовать, например, розмарин, чеснок и имбирь. Мелкие кусочки достаточно оставить в соленаде на 2–3 часа, крупные — до суток. После замачивания промокните мясо бумажным полотенцем.
5. Не ограничивайтесь стандартным набором кухонной утвари
Вкус блюда зависит не только от ваших кулинарных навыков. Подходящее оборудование и инструменты — это едва ли не половина дела. Проанализируйте, что вы любите готовить, — возможно, пары кастрюль и сковородок для этого недостаточно. Для мяса и овощей пригодится сковорода-гриль: желобки на дне уменьшают соприкосновение продукта с маслом, а самого масла нужно меньше. Термощуп измерит температуру внутри пирога или запекающейся говяжьей вырезки и поможет определить их готовность. Шприц для мяса подойдет тем, кто хочет начинить маринадом сочный кусок свинины, а термометр для духовки покажет точную температуру, чтобы ваши меренги не подгорели.
Бонус № 1: маленькие кухонные хитрости
- Шампиньоны едят и сырыми. Их можно тонко нарезать в салат или приготовить из них карпаччо: сбрызнуть ароматным маслом и посыпать специями.
- Если в тесто для оладий добавить тертого сыра и мелко нарубленной зелени, получаются ленивые хачапури.
-
Чтобы пельмени получались более сочными, в сам фарш можно добавить немного воды либо в каждый пельмешек положить по маленькому кусочку сливочного масла.
-
Если вы купили незрелые фрукты, возьмите бумажный пакет, положите в него бананы, а сверху фрукты — так они быстрее созреют.
-
Чтобы определить спелость ананаса, оторвите листок сверху — если отрывается легко, то фрукт спелый.
- Если упаковку кефира положить в морозилку, через пару дней вынуть, положить в дуршлаг и дать стечь, то получится нежнейший творожок.
- Чтобы не плакать при нарезке лука, поставьте рядом включенный вентилятор.
- Если вы не любите кусочки лука в еде, для придания блюду аромата используйте луковый порошок. А вместо чеснока — чесночный.
- Если тесто темное, то вместо муки можно посыпать форму для выпечки какао: выглядит красиво и не прилипает.
-
Яйца и сливочное масло взбиваются легче, если они комнатной температуры. В белки при взбивании можно капнуть лимонного сока.
-
Солите яичницу в самом конце приготовления, потому что соль выводит из яиц влагу, и, если посолить слишком рано, блюдо получится «резиновым». Готовьте яичницу на медленном огне, так она будет нежнее.
-
Если вам нужно сделать перерасчет ингредиентов рецепта, используйте это приложение.
Бонус № 2: IKEA опубликовала секретный рецепт фирменных фрикаделек в сливочном соусе
Для фрикаделек:
- 250 г свиного фарша
- 500 г говяжьего фарша
- 1 мелко порезанная луковица
- 1 толченый или порезанный зубчик чеснока
- 100 г панировочных сухарей
- 1 яйцо
- 5 ст. л. цельного молока
- соль
- перец
Смешайте говяжий и свиной фарш, Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари и перемешайте. Добавьте молоко, соль и перец. Скатайте маленькие фрикадельки и поставьте в холодильник на 2 часа: это поможет им сохранить форму при готовке. После этого разогрейте в сковороде немного масла, обжарьте фрикадельки со всех сторон, а затем выложите в жаропрочную посуду, накройте и поместите в разогретую до 180 °C духовку на полчаса.
Для сливочного соуса:
- пара капель подсолнечного / оливкового масла
- 40 г сливочного масла
- 40 г пшеничной муки
- 150 мл овощного бульона
- 150 мл говяжьего бульона
- 150 мл сливок 30–50 %
- 2 ч. л. соевого соуса
- 1 ч. л. дижонской горчицы
Растопите на сковороде сливочное масло. Добавьте пшеничную муку и помешивайте 2 минуты. Затем добавьте овощной и говяжий бульон и продолжайте помешивать. Добавьте сливки, соевый соус и дижонскую горчицу. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.
Подавать фрикадельки лучше с картофельным пюре или отварной картошкой.
А у вас есть фирменное блюдо, которое вас просят приготовить снова и снова?
Фото на превью Enotovyj / Pixabay