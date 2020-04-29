5 небанальных приемов, которые сделают шеф-повара даже из неуверенного в себе кулинара

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Кто-то из нас готовит так, как мама научила, кто-то покупает дорогие кулинарные курсы, но все мы любим вкусно поесть, проводя у плиты как можно меньше времени. Вдобавок нам нужно, чтобы еда было полезной и не особенно калорийной. И здесь на помощь могут прийти новые методы приготовления блюд — с кулинарным спреем, аквафабой и винным камнем вы сможете проводить время на кухне с удовольствием.

Мы в AdMe.ru уверены, что перечисленные в статье приемы помогут вам готовить, как в ресторане, не выходя из дома. А в конце вас ждут 2 аппетитных бонуса: маленькие кухонные хитрости и секретный рецепт фрикаделек из IKEA.

1. Замените яйца аквафабой

Аквафаба — это жидкость, которая остается после варки бобовых: нута, чечевицы и т. д. Жидкость из-под консервированного горошка или фасоли — это тоже аквафаба. Ее главное достоинство в том, что она взбивается в плотную пену и может заменить яйца при приготовлении блюд. Если вы соблюдаете пост или диету, или в доме нет яиц, или вы их не едите, можете смело использовать аквафабу. С ней готовят безе, меренги, зефир, суфле, постный майонез и используют вместо яиц при выпечке. Она не придает специфического вкуса блюду и не такая калорийная, как яйца. Аквафабу можно несколько дней хранить в холодильнике или замораживать в формочках для льда и добавлять в овощные супы: так как в ней много белка, блюдо будет питательнее.

2 ст. л. аквафабы заменяют 1 белок среднего яйца.

2. Сделайте кулинарный спрей своими руками

Кулинарный спрей — это растительное масло, залитое в баллончик. С его помощью можно легко покрыть тонким ровным слоем масла сковороду, форму для выпечки или курицу перед запеканием. Еда не пригорает и получается не такой калорийной, так как расходуется минимум масла. Вот только в покупных спреях часто содержатся не очень-то полезные вещества, например пропеллент, который помогает вытеснять масло из баллончика через крошечный распылитель.

Но кулинарный спрей можно сделать и самостоятельно. Залейте любое растительное масло во флакон с «пшикалкой» — можно использовать любой подходящий для пищевых продуктов или купить специальную бутылочку с распылителем. Масло можно заливать в чистом виде или добавив воды, в последнем случае перед применением флакон необходимо встряхнуть.

Спреем можно также обработать мерную ложечку, терку или нож, чтобы к ним не приставали липкие продукты.

Внимание! Не сбрызгивайте маслом раскаленную сковороду, это огнеопасно.

3. Используйте винный камень

Винный камень — это кристаллический осадок, оседающий на стенках бочек, в которых выдерживают вино. Иногда его можно заметить на пробке в бутылке вина. Винный камень измельчают в порошок и используют как разрыхлитель для кондитерских и хлебобулочных изделий. В кремах и муссах он может играть роль стабилизатора, помогая им сохранять форму и консистенцию. Винный камень добавляют в глазурь для эластичности, а если использовать его при взбивании яичного белка, получается крепкая неопадающая пена.

Это натуральный продукт, который может заменить пакетированные разрыхлители теста (некоторые из них содержат углекислый аммоний, и при его малейшей передозировке выпечка приобретает аммиачный вкус).

4. Готовьте мясо и рыбу к запеканию с помощью соленада

Соленад — это нечто среднее между маринадом и рассолом: вода с солью, сахаром и травами, в которой выдерживают мясо, птицу и рыбу перед приготовлением. Вода напитывает волокна, а соль размягчает их, поэтому блюдо получается сочным и мягким. А добавив травы и специи, вы сможете придать блюду яркий аромат.

Замачивать в соленаде можно все виды мяса и птицы, но идеально он подойдет для индейки, курицы и нежирной свинины. На 1 л воды нужно 1,5 ст. л. соли и 1–2 ст. л. сахара, а в качестве добавок можно использовать, например, розмарин, чеснок и имбирь. Мелкие кусочки достаточно оставить в соленаде на 2–3 часа, крупные — до суток. После замачивания промокните мясо бумажным полотенцем.

5. Не ограничивайтесь стандартным набором кухонной утвари

Вкус блюда зависит не только от ваших кулинарных навыков. Подходящее оборудование и инструменты — это едва ли не половина дела. Проанализируйте, что вы любите готовить, — возможно, пары кастрюль и сковородок для этого недостаточно. Для мяса и овощей пригодится сковорода-гриль: желобки на дне уменьшают соприкосновение продукта с маслом, а самого масла нужно меньше. Термощуп измерит температуру внутри пирога или запекающейся говяжьей вырезки и поможет определить их готовность. Шприц для мяса подойдет тем, кто хочет начинить маринадом сочный кусок свинины, а термометр для духовки покажет точную температуру, чтобы ваши меренги не подгорели.

Бонус № 1: маленькие кухонные хитрости

Шампиньоны едят и сырыми. Их можно тонко нарезать в салат или приготовить из них карпаччо: сбрызнуть ароматным маслом и посыпать специями.

Если в тесто для оладий добавить тертого сыра и мелко нарубленной зелени, получаются ленивые хачапури.

Чтобы пельмени получались более сочными, в сам фарш можно добавить немного воды либо в каждый пельмешек положить по маленькому кусочку сливочного масла.

Если вы купили незрелые фрукты, возьмите бумажный пакет, положите в него бананы, а сверху фрукты — так они быстрее созреют.

Чтобы определить спелость ананаса, оторвите листок сверху — если отрывается легко, то фрукт спелый.

Если упаковку кефира положить в морозилку, через пару дней вынуть, положить в дуршлаг и дать стечь, то получится нежнейший творожок.

Чтобы не плакать при нарезке лука, поставьте рядом включенный вентилятор.

Если вы не любите кусочки лука в еде, для придания блюду аромата используйте луковый порошок. А вместо чеснока — чесночный.

Если тесто темное, то вместо муки можно посыпать форму для выпечки какао: выглядит красиво и не прилипает.

Яйца и сливочное масло взбиваются легче, если они комнатной температуры. В белки при взбивании можно капнуть лимонного сока.

Солите яичницу в самом конце приготовления, потому что соль выводит из яиц влагу, и, если посолить слишком рано, блюдо получится «резиновым». Готовьте яичницу на медленном огне, так она будет нежнее.

Если вам нужно сделать перерасчет ингредиентов рецепта, используйте это приложение.

Бонус № 2: IKEA опубликовала секретный рецепт фирменных фрикаделек в сливочном соусе

Для фрикаделек: 250 г свиного фарша

500 г говяжьего фарша

1 мелко порезанная луковица

1 толченый или порезанный зубчик чеснока

100 г панировочных сухарей

1 яйцо

5 ст. л. цельного молока

соль

перец Смешайте говяжий и свиной фарш, Добавьте мелко нарезанный лук, чеснок, яйцо, панировочные сухари и перемешайте. Добавьте молоко, соль и перец. Скатайте маленькие фрикадельки и поставьте в холодильник на 2 часа: это поможет им сохранить форму при готовке. После этого разогрейте в сковороде немного масла, обжарьте фрикадельки со всех сторон, а затем выложите в жаропрочную посуду, накройте и поместите в разогретую до 180 °C духовку на полчаса. Для сливочного соуса: пара капель подсолнечного / оливкового масла

40 г сливочного масла

40 г пшеничной муки

150 мл овощного бульона

150 мл говяжьего бульона

150 мл сливок 30–50 %

2 ч. л. соевого соуса

1 ч. л. дижонской горчицы Растопите на сковороде сливочное масло. Добавьте пшеничную муку и помешивайте 2 минуты. Затем добавьте овощной и говяжий бульон и продолжайте помешивать. Добавьте сливки, соевый соус и дижонскую горчицу. Доведите до кипения и дождитесь, пока соус загустеет.

Подавать фрикадельки лучше с картофельным пюре или отварной картошкой.

А у вас есть фирменное блюдо, которое вас просят приготовить снова и снова?