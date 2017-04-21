4 ингредиента, которые помогут быстро привести живот в форму

Чудодейственных средств, помогающих сбросить 10 кг за неделю без вреда для здоровья, не существует. Чтобы похудеть и сохранить результат, нужно заниматься спортом и следить за питанием.

AdMe.ru предлагает вам рецепт вкусного и полезного напитка, который поможет быстрее снизить вес и достичь желаемой цели.

Вам потребуется:

  • 1 стебель сельдерея
  • 1 средний огурец
  • 250-миллилитровый стакан нарезанной петрушки
  • 3 дольки свежего ананаса

Тщательно вымытые овощи и очищенные от кожуры дольки ананаса положить в блендер и измельчить до получения однородной массы. В готовый напиток нельзя добавлять соль, перец, сахар или его заменители.

Ананасово-овощной сок нужно выпить в течение 15 минут после приготовления, чтобы он не потерял все свои полезные свойства. Делать это нужно утром и обязательно на голодный желудок.

Если сочетать прием напитка с занятиями спортом и правильным питанием, результат будет ощутим уже через неделю — живот заметно уменьшится в размерах.

В чем же секрет эффективности ананасово-овощного сока?

  • Сельдерей — очень низкокалорийный продукт, в 100 г которого всего 16 ккал. Содержащаяся в его составе клетчатка разбухает в желудке, создавая ощущение наполненности. Кроме того, проведенное исследование дало ученым возможность предположить, что увеличение количества клетчатки в рационе — один из важнейших компонентов диеты, направленной на снижение веса.
  • Как и сельдерей, огурцы содержат в себе клетчатку, да и калорийность этих двух продуктов совпадает. Огурцы, как известно, на 95 % состоят из воды, а значит, они помогают набрать необходимые 2 л жидкости — количество, рекомендуемое диетологами всем, кто следит за своим весом.
  • Петрушка содержит в себе большое количество клетчатки — 3,3 г на 100 г продукта, тогда как в том же количестве огурцов и сельдерея ее масса составляет 0,5 и 1,6 г соответственно. К тому же петрушка обладает мягким естественным мочегонным действием.
  • В 100 г ананаса содержится 1 г нерастворимой клетчатки, при этом энергетическая ценность этого весьма сладкого продукта равна 50 ккал. Кроме того, ананас улучшает вкус напитка.

Фото на превью depositphotos, depositphotos, depositphotos, depositphotos
По материалам skinnytaste, steptohealth

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